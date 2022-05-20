https://ria.ru/20220520/proekt-1789709044.html

В Приамурье будут сообщать о проекте "Тысяча дворов" на официальных сайтах

В Приамурье будут сообщать о проекте "Тысяча дворов" на официальных сайтах - РИА Новости, 20.05.2022

В Приамурье будут сообщать о проекте "Тысяча дворов" на официальных сайтах

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что обо всех этапах проекта "1000 дворов" муниципальные власти будут информировать жителей на официальных... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:26

2022-05-20T13:26

2022-05-20T13:26

амурская область

общество

амурская область

райчихинск

россия

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что обо всех этапах проекта "1000 дворов" муниципальные власти будут информировать жителей на официальных ресурсах.Проект "1000 дворов" реализуется по инициативе вице-премьера РФ, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.Как уточняет правительство Приамурья, в области приступили к ремонту первых четырех дворов по проекту, работы по благоустройству начались в поселке городского типа Прогресс, городах Райчихинск и Циолковский. Объявлено 69 конкурсов по выбору подрядчиков для проведения работ по благоустройству, контракты на выполнение работ по благоустройству всех дворов будут заключены к концу июня."На реализацию проекта "1000 дворов" в области выделено 674 миллиона рублей. На эти средства будет отремонтировано порядка 100 дворовых территорий. Главы территорий должны держать на контроле строительные работы и приложить все усилия для скорейшего завершения благоустройства. О всех этапах реализации проекта "1000 дворов" муниципалитеты будут информировать граждан на официальных ресурсах", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Контролировать исполнение программы и качество работ будет ситуационный центр по вопросам городской среды, специалисты центра будут отвечать на вопросы жителей, собирать отзывы и замечания о работе подрядчиков, на сайте центра размещена интерактивная карта, которая позволяет подробнее узнать о программе.

https://ria.ru/20220519/trassa-1789466666.html

https://ria.ru/20220518/sad-1789267096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, амурская область, райчихинск, россия, василий орлов (губернатор)