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В Приамурье будут сообщать о проекте "Тысяча дворов" на официальных сайтах - РИА Новости, 20.05.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220520/proekt-1789709044.html
В Приамурье будут сообщать о проекте "Тысяча дворов" на официальных сайтах
В Приамурье будут сообщать о проекте "Тысяча дворов" на официальных сайтах - РИА Новости, 20.05.2022
В Приамурье будут сообщать о проекте "Тысяча дворов" на официальных сайтах
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что обо всех этапах проекта "1000 дворов" муниципальные власти будут информировать жителей на официальных... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:26
2022-05-20T13:26
амурская область
общество
амурская область
райчихинск
россия
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что обо всех этапах проекта "1000 дворов" муниципальные власти будут информировать жителей на официальных ресурсах.Проект "1000 дворов" реализуется по инициативе вице-премьера РФ, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.Как уточняет правительство Приамурья, в области приступили к ремонту первых четырех дворов по проекту, работы по благоустройству начались в поселке городского типа Прогресс, городах Райчихинск и Циолковский. Объявлено 69 конкурсов по выбору подрядчиков для проведения работ по благоустройству, контракты на выполнение работ по благоустройству всех дворов будут заключены к концу июня."На реализацию проекта "1000 дворов" в области выделено 674 миллиона рублей. На эти средства будет отремонтировано порядка 100 дворовых территорий. Главы территорий должны держать на контроле строительные работы и приложить все усилия для скорейшего завершения благоустройства. О всех этапах реализации проекта "1000 дворов" муниципалитеты будут информировать граждан на официальных ресурсах", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Контролировать исполнение программы и качество работ будет ситуационный центр по вопросам городской среды, специалисты центра будут отвечать на вопросы жителей, собирать отзывы и замечания о работе подрядчиков, на сайте центра размещена интерактивная карта, которая позволяет подробнее узнать о программе.
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общество, амурская область, райчихинск, россия, василий орлов (губернатор)
13:26 20.05.2022
 
В Приамурье будут сообщать о проекте "Тысяча дворов" на официальных сайтах

В Приамурье будут сообщать о проекте "Тысяча дворов" на официальных ресурсах

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что обо всех этапах проекта "1000 дворов" муниципальные власти будут информировать жителей на официальных ресурсах.
Проект "1000 дворов" реализуется по инициативе вице-премьера РФ, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 14:13Амурская область
Глава Приамурья проверил ход ремонта трассы Благовещенск — Гомелевка
Как уточняет правительство Приамурья, в области приступили к ремонту первых четырех дворов по проекту, работы по благоустройству начались в поселке городского типа Прогресс, городах Райчихинск и Циолковский. Объявлено 69 конкурсов по выбору подрядчиков для проведения работ по благоустройству, контракты на выполнение работ по благоустройству всех дворов будут заключены к концу июня.
"На реализацию проекта "1000 дворов" в области выделено 674 миллиона рублей. На эти средства будет отремонтировано порядка 100 дворовых территорий. Главы территорий должны держать на контроле строительные работы и приложить все усилия для скорейшего завершения благоустройства. О всех этапах реализации проекта "1000 дворов" муниципалитеты будут информировать граждан на официальных ресурсах", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Контролировать исполнение программы и качество работ будет ситуационный центр по вопросам городской среды, специалисты центра будут отвечать на вопросы жителей, собирать отзывы и замечания о работе подрядчиков, на сайте центра размещена интерактивная карта, которая позволяет подробнее узнать о программе.
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18 мая, 16:13Амурская область
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Амурская областьОбществоАмурская областьРайчихинскРоссияВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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