В Приамурье будут сообщать о проекте "Тысяча дворов" на официальных сайтах
В Приамурье будут сообщать о проекте "Тысяча дворов" на официальных ресурсах
Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что обо всех этапах проекта "1000 дворов" муниципальные власти будут информировать жителей на официальных ресурсах.
Проект "1000 дворов" реализуется по инициативе вице-премьера РФ, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Как уточняет правительство Приамурья, в области приступили к ремонту первых четырех дворов по проекту, работы по благоустройству начались в поселке городского типа Прогресс, городах Райчихинск и Циолковский. Объявлено 69 конкурсов по выбору подрядчиков для проведения работ по благоустройству, контракты на выполнение работ по благоустройству всех дворов будут заключены к концу июня.
"На реализацию проекта "1000 дворов" в области выделено 674 миллиона рублей. На эти средства будет отремонтировано порядка 100 дворовых территорий. Главы территорий должны держать на контроле строительные работы и приложить все усилия для скорейшего завершения благоустройства. О всех этапах реализации проекта "1000 дворов" муниципалитеты будут информировать граждан на официальных ресурсах", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Контролировать исполнение программы и качество работ будет ситуационный центр по вопросам городской среды, специалисты центра будут отвечать на вопросы жителей, собирать отзывы и замечания о работе подрядчиков, на сайте центра размещена интерактивная карта, которая позволяет подробнее узнать о программе.