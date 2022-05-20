Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана
Посевные работы
УЛЬЯНОВСК, 20 мая – РИА Новости. Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана, всего же предстоит провести яровой сев на площади 747 тысяч гектаров, что на 11% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ход весенней посевной кампании обсудили на заседании тематического штаба под председательством губернатора Алексея Русских в Майнском районе области, говорится в сообщении.
"Несмотря на сложные погодные условия, аграрии уже засеяли больше 62% полей от плана. В некоторых хозяйствах работы уже завершились. Добиться хороших результатов помогает индивидуальный подход к каждому полю. Темпы сева яровых в этом году увеличились в два раза – сейчас работы ведутся без выходных, а в отдельных хозяйствах сеют круглосуточно. Нарастить темп помогло рекордное обновление техники. Также сейчас не вызывает опасений состояние озимых – их подкормка завершена", - приводит пресс-служба слова главы региона.
По данным министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, сельхозпроизводители региона продолжают обновляют парк техники, с начала года приобретено 205 единиц. Также ведется работа по обеспечению региона собственными семенами сельхозкультур, вводу в севооборот ранее неиспользуемых земель. На контроле стоит вопрос доведения субсидий до аграриев. В этом году их уже выдано в четыре раза больше, чем в прошлом, отмечается в сообщении пресс-службы.