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Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана - РИА Новости, 20.05.2022
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Ульяновская область
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Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана
Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана - РИА Новости, 20.05.2022
Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана
Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана, всего же предстоит провести яровой сев на площади 747 тысяч гектаров, что на 11% больше, чем в РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:36
2022-05-20T14:36
ульяновская область
алексей русских
ульяновская область
майнский район
экономика
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УЛЬЯНОВСК, 20 мая – РИА Новости. Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана, всего же предстоит провести яровой сев на площади 747 тысяч гектаров, что на 11% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ход весенней посевной кампании обсудили на заседании тематического штаба под председательством губернатора Алексея Русских в Майнском районе области, говорится в сообщении.По данным министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, сельхозпроизводители региона продолжают обновляют парк техники, с начала года приобретено 205 единиц. Также ведется работа по обеспечению региона собственными семенами сельхозкультур, вводу в севооборот ранее неиспользуемых земель. На контроле стоит вопрос доведения субсидий до аграриев. В этом году их уже выдано в четыре раза больше, чем в прошлом, отмечается в сообщении пресс-службы.
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алексей русских, ульяновская область, майнский район, экономика
14:36 20.05.2022
 

Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Посевные работы
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УЛЬЯНОВСК, 20 мая – РИА Новости. Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана, всего же предстоит провести яровой сев на площади 747 тысяч гектаров, что на 11% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ход весенней посевной кампании обсудили на заседании тематического штаба под председательством губернатора Алексея Русских в Майнском районе области, говорится в сообщении.
"Несмотря на сложные погодные условия, аграрии уже засеяли больше 62% полей от плана. В некоторых хозяйствах работы уже завершились. Добиться хороших результатов помогает индивидуальный подход к каждому полю. Темпы сева яровых в этом году увеличились в два раза – сейчас работы ведутся без выходных, а в отдельных хозяйствах сеют круглосуточно. Нарастить темп помогло рекордное обновление техники. Также сейчас не вызывает опасений состояние озимых – их подкормка завершена", - приводит пресс-служба слова главы региона.
По данным министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, сельхозпроизводители региона продолжают обновляют парк техники, с начала года приобретено 205 единиц. Также ведется работа по обеспечению региона собственными семенами сельхозкультур, вводу в севооборот ранее неиспользуемых земель. На контроле стоит вопрос доведения субсидий до аграриев. В этом году их уже выдано в четыре раза больше, чем в прошлом, отмечается в сообщении пресс-службы.
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