https://ria.ru/20220520/posevnaya-1789733055.html

Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана

Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана - РИА Новости, 20.05.2022

Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана

Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана, всего же предстоит провести яровой сев на площади 747 тысяч гектаров, что на 11% больше, чем в РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:36

2022-05-20T14:36

2022-05-20T14:36

ульяновская область

алексей русских

ульяновская область

майнский район

экономика

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УЛЬЯНОВСК, 20 мая – РИА Новости. Аграрии Ульяновской области засеяли больше 62% площадей от плана, всего же предстоит провести яровой сев на площади 747 тысяч гектаров, что на 11% больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Ход весенней посевной кампании обсудили на заседании тематического штаба под председательством губернатора Алексея Русских в Майнском районе области, говорится в сообщении.По данным министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области, сельхозпроизводители региона продолжают обновляют парк техники, с начала года приобретено 205 единиц. Также ведется работа по обеспечению региона собственными семенами сельхозкультур, вводу в севооборот ранее неиспользуемых земель. На контроле стоит вопрос доведения субсидий до аграриев. В этом году их уже выдано в четыре раза больше, чем в прошлом, отмечается в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20220414/zarplata-1783585359.html

ульяновская область

майнский район

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алексей русских, ульяновская область, майнский район, экономика