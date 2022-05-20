https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html

Стены, "колючка" и прожекторы: куда отправили пленных с "Азовстали"

Стены, "колючка" и прожекторы: куда отправили пленных с "Азовстали" - РИА Новости, 20.05.2022

Стены, "колючка" и прожекторы: куда отправили пленных с "Азовстали"

Украинские военнослужащие и боевики полка "Азов" продолжают массово сдаваться в плен. Раненых вывозят в больницы, остальных — в исправительную колонию под... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T08:00

2022-05-20T08:00

2022-05-20T08:08

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безопасность

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МАРИУПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские военнослужащие и боевики полка "Азов" продолжают массово сдаваться в плен. Раненых вывозят в больницы, остальных — в исправительную колонию под Еленовкой. Лагерь посетили представители Международного Красного Креста и переговорной делегации Киева. О том, в каких условиях содержатся националисты, — в репортаже РИА Новости.Другая картинаНа второй день капитуляции гарнизона "Азовстали" с комбината вышли более 600 человек. Контраст с группой, сдавшейся накануне, разительный. Если в понедельник украинцы по виду напоминали толпу исхудавших уличных бродяг, то во вторник картина совсем иная: в меру чистые, сытые, лица холеные.На российских и донецких военных смотрят исподлобья, а встретившись взглядом, сразу отводят его. Дело в том, что вчера были в основном вэсэушники. А тут большинство — боевики националистического полка "Азов". В их рюкзаках досмотровая группа находит, помимо прочего, много консервов."В разных бункерах "Азовстали" ситуация с продовольствием сильно отличалась, — объясняет советник главы ДНР Игорь Кимаковский, принимавший участие в переговорах. — Где-то были запасы консервов, чистой пресной воды и медикаментов. А где-то украинские военные получали в сутки всего по 150 грамм каши и по маленькому кусочку сала. Воду себе сливали из труб центрального отопления".Пленных перед погрузкой в автобусы тщательно обыскивают, оружие, каски и бронежилеты закидывают в кузов грузовика. Один из украинских силовиков перед тем, как сдать автомат, картинно целует его в крышку ствольной коробки.Инспекция под обстреломРаненых распределяют по больницам, здоровых везут в исправительную колонию в Еленовке. В среду тех и других посетила делегация Международного Красного Креста (МКК) и представители украинских переговорщиков. Часть лежачих пленных из Новоазовска днем ранее доставили в 15-ю городскую клиническую больницу в прифронтовом Петровском районе Донецка, который регулярно обстреливают.Когда сюда прибывает инспекция, как по заказу начинается канонада. С обеих сторон громыхают минометы и гаубицы, шипят реактивные снаряды "Градов", гулкие "исходящие" сменяются раскатистыми "входящими". Иностранцы, опасливо озираясь, спешат укрыться в здании.Делегацию провели по больнице. Украину представляет народный депутат IX созыва Верховной рады Александр Ковалев. Один из немногих с той стороны, о ком донецкие отзываются с уважением. Ветеран-афганец, служил в легендарном 345-м парашютно-десантном полку, возглавляет ветеранскую организацию "Никто кроме нас".Ковалев и сотрудники МКК по очереди заходят в палаты, общаются с пленными. Выглядят раненые гораздо лучше, чем в понедельник. Тогда они походили на живых мертвецов, а теперь держатся довольно бодро. Уже нет бледно-серых лиц и испуганных взглядов. Общаясь с земляком, они даже время от времени улыбаются.Врачи — вне политикиКовалев интересуется, нормально ли с ними обращаются. Раненые в один голос подтверждают: кормят, поят, не бьют, не издеваются, перевязывают вовремя, лекарств не жалеют. То же самое слышат и делегаты от МКК. Солдаты задают один вопрос: "Вышли ли из "Азовстали" остальные?" Им отвечают, что процесс идет.Российские и донецкие военные, в отличие от украинских силовиков, строго соблюдают Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. В соцсетях писали, что врачи отказываются лечить украинцев и массово подают заявления на увольнение по собственному желанию. Власти ДНР это опровергают."Врачи вне политики, — подчеркивает сотрудник Минздрава ДНР. — Мы будем лечить любого, кто нуждается в медицинской помощи. Неважно, друг это или враг. Такова наша профессия. Пленных привезли в крайне тяжелом состоянии, ранения были сильно запущенными. Всем сразу сделали перевязки, каждого осмотрели специалисты. Несмотря на сложную ситуацию с водой в Донецке, вы могли убедиться, что пациенты содержатся в чистоте. Мы за этим следим, так как гигиена — одно из важнейших условий излечения".Никаких конфликтовЕдем в Еленовку. Вблизи лагеря для военнопленных в чистом поле расположились бойцы армии ДНР — не меньше двух рот. К охране сложившего оружие противника здесь относятся более чем серьезно. Бойцы кутаются в плащ-палатки — с раннего утра в Донецке и окрестностях льет дождь.Бетонная стена высотой метров шесть. По периметру — колючая проволока, по углам — вышки с прожекторами. Начальник учреждения с гостями строг, но справедлив: у всех без исключения проверяют документы и тщательно досматривают. Белая накидка с красным крестом тут не аргумент. В помещение запускают по трое. Когда все собираются внутри, группу отводят в один из бараков.Здесь не менее 800 военнопленных. Перед визитом делегации около сотни выводят на улицу и строят в три шеренги. Сотрудники МКК их опрашивают. И снова слышат: относятся хорошо, кормят три раза в день, не бьют, не издеваются."Никаких конфликтных ситуаций не было, обращаются с нами корректно, — рассказывает старшина из полка "Азов", старший по бараку. — Медицинскую помощь оказывают. Что просим — то предоставляют. Условия для заведения такого типа более чем достойные. Никакого физического воздействия со стороны администрации не было. Говорю это не под каким-то прессингом, а открыто и откровенно. Кормят три раза в день. Сегодня был суп с макаронами, очень вкусно. На ужин дали ячневую кашу. Ни на что не жалуемся, относятся к нам хорошо".Напоследок заходим к женщинам-военнослужащим. Они отдельно от мужчин, в тюремных камерах. Воздух в помещении свежий, места хватает. Есть все необходимые гигиенические принадлежности.По последним данным Минобороны России, пока в Мариуполе в плен сдались 1730 военнослужащих, в том числе 771 боевик националистического подразделения "Азов".

https://ria.ru/20220517/plennye-1789100100.html

https://ria.ru/20220517/azovstal-1788820039.html

https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Народный депутат Верховной рады Александр Ковалев о том, как содержатся пленные Народный депутат Верховной рады Александр Ковалев о том, как содержатся пленные 2022-05-20T08:00 true PT0M45S

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

россия, безопасность, донецкая народная республика, донецк (днр), министерство здравоохранения днр, ситуация в днр и лнр