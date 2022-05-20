https://ria.ru/20220520/pervomaysk-1789662502.html

Украинские войска обстреляли Первомайск

Украинские войска обстреляли Первомайск - РИА Новости, 20.05.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск

Украинские войска в 10.00 мск пятницы выпустили по Первомайску в Луганской народной республике шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:41

2022-05-20T10:41

2022-05-20T10:53

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

луганская народная республика

владимир путин

первомайск

россия

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 мск пятницы выпустили по Первомайску в Луганской народной республике шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 10.00 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Новоивановка по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (шесть снарядов)". - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ранее мэр Первомайска Сергей Колягин рассказал РИА Новости о постоянных обстрелах города со стороны украинских силовиков. По данным местной администрации, в результате обстрелов украинских войск в городе повреждено более 1,1 тысячи объектов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, луганская народная республика, владимир путин, первомайск, россия