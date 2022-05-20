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Мирная повестка с Азербайджаном не может быть односторонней, заявил Пашинян - РИА Новости, 20.05.2022
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Мирная повестка с Азербайджаном не может быть односторонней, заявил Пашинян
Мирная повестка с Азербайджаном не может быть односторонней, заявил Пашинян - РИА Новости, 20.05.2022
Мирная повестка с Азербайджаном не может быть односторонней, заявил Пашинян
Премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что армянская сторона руководствуется мирной повесткой с... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:38
2022-05-20T17:59
в мире
шарль мишель
армения
азербайджан
ереван
евросоюз
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обсе
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ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что армянская сторона руководствуется мирной повесткой с Азербайджаном, но этот процесс не может быть односторонним, сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина."Пашинян представил позицию Армении по вопросам делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, урегулирования нагорно-карабахского конфликта, разблокирования транспортных коммуникаций, коснулся договоренностей, достигнутых в результате встреч при посредничестве международных партнеров. Он подчеркнул, что Армения руководствуется мирной повесткой, но этот процесс не может быть односторонним", - говорится на сайте правительства.Отмечается, что в этом контексте премьер отметил важность поддержки международного сообщества и адресной реакции на действия, направленные на дестабилизацию региона.Науседа заявил, что мир, стабильность и экономический рост отвечают интересам стран региона, Литвы, ЕС, и Вильнюс будет и впредь вносить свой вклад в налаживание регионального диалога, стабильности и процветания, говорится в сообщении.Отмечается, что Пашинян поблагодарил собеседника за такую готовность и высоко оценил усилия ЕС, главы Европейского совета Шарля Мишеля, "которые вместе с усилиями других международных партнеров способствуют созданию атмосферы диалога"."Стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Были также затронуты вопросы, связанные с сохранением армянского духовного и культурного наследия в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) и вовлечением ЮНЕСКО в этот процесс", - отметили в пресс-службе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220422/karabakh-1784938175.html
https://ria.ru/20220519/delimitatsiya-1789546288.html
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в мире, шарль мишель, армения, азербайджан, ереван, евросоюз, европейский совет, обсе
17:38 20.05.2022 (обновлено: 17:59 20.05.2022)
 
Мирная повестка с Азербайджаном не может быть односторонней, заявил Пашинян

Премьер Армении Пашинян: мирная повестка с Азербайджаном не может быть односторонней

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 20 мая – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на встрече в Ереване с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что армянская сторона руководствуется мирной повесткой с Азербайджаном, но этот процесс не может быть односторонним, сообщили в пятницу в пресс-службе кабмина.
"Пашинян представил позицию Армении по вопросам делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, урегулирования нагорно-карабахского конфликта, разблокирования транспортных коммуникаций, коснулся договоренностей, достигнутых в результате встреч при посредничестве международных партнеров. Он подчеркнул, что Армения руководствуется мирной повесткой, но этот процесс не может быть односторонним", - говорится на сайте правительства.
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Отмечается, что в этом контексте премьер отметил важность поддержки международного сообщества и адресной реакции на действия, направленные на дестабилизацию региона.
Науседа заявил, что мир, стабильность и экономический рост отвечают интересам стран региона, Литвы, ЕС, и Вильнюс будет и впредь вносить свой вклад в налаживание регионального диалога, стабильности и процветания, говорится в сообщении.
Отмечается, что Пашинян поблагодарил собеседника за такую готовность и высоко оценил усилия ЕС, главы Европейского совета Шарля Мишеля, "которые вместе с усилиями других международных партнеров способствуют созданию атмосферы диалога".
"Стороны подчеркнули необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Были также затронуты вопросы, связанные с сохранением армянского духовного и культурного наследия в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) и вовлечением ЮНЕСКО в этот процесс", - отметили в пресс-службе.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреШарль МишельАрменияАзербайджанЕреванЕвросоюзЕвропейский советОБСЕ
 
 
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