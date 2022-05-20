https://ria.ru/20220520/obschestvo-1789678218.html

Россияне назвали нелюбимых персонажей в литературе

Россияне назвали нелюбимых персонажей в литературе - РИА Новости, 20.05.2022

Россияне назвали нелюбимых персонажей в литературе

Россияне назвали самым неприятным персонажем в зарубежной литературе Долорес Амбридж из цикла книг о Гарри Поттере, а в отечественной – помещицу из... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:54

2022-05-20T11:54

2022-05-20T11:54

общество

гарри поттер

лев толстой (писатель)

владимир набоков

литрес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773618570_0:0:728:410_1920x0_80_0_0_ea45d5530463c38ce5ebde2d63b67285.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россияне назвали самым неприятным персонажем в зарубежной литературе Долорес Амбридж из цикла книг о Гарри Поттере, а в отечественной – помещицу из тургеневского рассказа "Муму", также в рейтинг попали Анна Каренина, Евгений Онегин, Наташа Ростова и Белла Свон, свидетельствует статистика, подготовленная книжным сервисом "ЛитРес"."Группа компаний "ЛитРес" провела опрос среди пользователей и узнала, кто из персонажей книг больше всего неприятен россиянам. Лидером рейтинга среди героев зарубежных произведений стала Долорес Амбридж, первый заместитель министра магии в культовой саге о Гарри Поттере – она отталкивает 46% опрошенных. Самым неприятным персонажем отечественных книг оказалась старая барыня из повести "Муму", против нее проголосовало 25,3% читателей", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что 87,9% опрошенных россиян уверяют, что хотя бы раз "сталкивались с неприязнью по отношению к героям произведений", 48,1% признались, что "из-за этих чувств иногда даже не дочитывали книгу".На втором месте в списке самых неприятных героев зарубежной литературы оказалась Белла Свон из саги Стефани Майер "Сумерки", ее не любит 29,9% опрошенных. Замыкает тройку еще один герой из саги о Гарри Поттере - Питер Петтигрю, предавший родителей главного героя и перешедший на сторону Темного Лорда, против него высказалось 21,8% человек."В топ-5 также вошли король Джоффри Баратеон (19,8%), персонаж серии романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Р. Р. Мартина и младшая дочь семьи Беннетов, избалованная и своевольная Лидия (19%), известная по роману Джейн Остин "Гордость и предубеждение", - добавили в пресс-службе.Что касается отечественной литературы, то следом за лидирующей помещицей идет героиня Льва Толстого Анна Каренина - против нее набралось 22,4% голосов. Третье место занял основной персонаж романа Владимира Набокова "Лолита" Гумберт Гумберт - ему было отдано 19% голосов."Далее идут Евгений Онегин (17,2%), герой одноименного романа в стихах Александра Пушкина, и одна из центральных фигур эпопеи "Война и мир", Наташа Ростова (16,4%)", - поделились в пресс-службе.

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787738585.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, гарри поттер, лев толстой (писатель), владимир набоков, литрес