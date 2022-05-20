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Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства - РИА Новости, 20.05.2022
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Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства
Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства - РИА Новости, 20.05.2022
Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:00
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владимир путин
кибербезопасность
россия
технологии
совет безопасности рф
безопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек персональных данных."Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, здесь не должно быть слабых мест. И принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан. В том числе за счёт более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций связи", - сказал он на заседании Совета безопасности.Президент отметил, что в этой связи считает целесообразным рассмотрение вопроса о создании государственной системы защиты информации.
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Путин: "Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства"
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек персональных данных.
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владимир путин, кибербезопасность, россия, технологии, совет безопасности рф, безопасность
16:00 20.05.2022 (обновлено: 16:43 20.05.2022)
 
Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства

Президент Путин потребовал укреплять оборону отечественного цифрового пространства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек персональных данных.
"Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, здесь не должно быть слабых мест. И принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан. В том числе за счёт более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций связи", - сказал он на заседании Совета безопасности.
Президент отметил, что в этой связи считает целесообразным рассмотрение вопроса о создании государственной системы защиты информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Вчера, 15:56
Путин рассказал, из каких стран наносятся кибератаки
 
Владимир ПутинКибербезопасностьРоссияТехнологииСовет Безопасности РФБезопасность
 
 
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