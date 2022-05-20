https://ria.ru/20220520/oborona-1789759727.html
Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства
Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства - РИА Новости, 20.05.2022
Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T16:00
2022-05-20T16:00
2022-05-20T16:43
владимир путин
кибербезопасность
россия
технологии
совет безопасности рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789773454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_14709f196efde207e569c1feae5a3d4f.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек персональных данных."Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, здесь не должно быть слабых мест. И принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан. В том числе за счёт более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций связи", - сказал он на заседании Совета безопасности.Президент отметил, что в этой связи считает целесообразным рассмотрение вопроса о создании государственной системы защиты информации.
https://ria.ru/20220520/putin-1789758085.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789773454_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d31a847b189c17b24aa3c7e22faa0d80.jpg
Путин: "Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства"
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек персональных данных.
2022-05-20T16:00
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, кибербезопасность, россия, технологии, совет безопасности рф, безопасность
16:00 20.05.2022 (обновлено: 16:43 20.05.2022)
Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства
Президент Путин потребовал укреплять оборону отечественного цифрового пространства