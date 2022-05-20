https://ria.ru/20220520/oborona-1789759727.html

Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства

Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства - РИА Новости, 20.05.2022

Путин потребовал укрепить оборону отечественного цифрового пространства

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:00

2022-05-20T16:00

2022-05-20T16:43

владимир путин

кибербезопасность

россия

технологии

совет безопасности рф

безопасность

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек персональных данных."Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, здесь не должно быть слабых мест. И принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан. В том числе за счёт более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций связи", - сказал он на заседании Совета безопасности.Президент отметил, что в этой связи считает целесообразным рассмотрение вопроса о создании государственной системы защиты информации.

https://ria.ru/20220520/putin-1789758085.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства" Президент России Владимир Путин заявил, что нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства, в которой не должно быть слабых мест, утечек персональных данных. 2022-05-20T16:00 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, кибербезопасность, россия, технологии, совет безопасности рф, безопасность