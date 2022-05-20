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Совещание Владимира Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 20.05.2022
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Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 20.05.2022
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:50
2022-05-20T15:50
политика
санкции в отношении россии
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза.
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LIVE: Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ
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политика, санкции в отношении россии, владимир путин, видео
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза.
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PT11M28S
15:50 20.05.2022
 

Совещание Владимира Путина с членами Совбеза

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза.
 
ПолитикаСанкции в отношении РоссииВладимир Путин
 
 
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