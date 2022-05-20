https://ria.ru/20220520/sovbez-1789643588.html
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза - РИА Новости, 20.05.2022
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:50
2022-05-20T15:50
2022-05-20T15:50
политика
санкции в отношении россии
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза.
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ
LIVE: Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ
2022-05-20T15:50
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PT11M28S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкции в отношении россии, владимир путин, видео
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза.
2022-05-20T15:50
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PT11M28S
Совещание Владимира Путина с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза.