https://ria.ru/20220520/nato-1789850681.html

Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.05.2022

Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T22:21

2022-05-20T22:21

2022-05-20T22:21

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

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швеция

россия

нато

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АНКАРА, 20 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО этим странам из-за их подходов к курдской проблеме."Во время встречи президента Эрдогана с премьер-министром Великобритании Джонсоном обсуждались просьбы Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО и региональные события", - передает канцелярия турецкого лидера.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://radiosputnik.ria.ru/20220520/erdogan-1789774479.html

https://ria.ru/20220520/ukraina-1789679640.html

финляндия

швеция

россия

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, швеция, россия, нато