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Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.05.2022
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Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО
Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 20.05.2022
Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T22:21
2022-05-20T22:21
в мире
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
финляндия
швеция
россия
нато
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АНКАРА, 20 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО этим странам из-за их подходов к курдской проблеме."Во время встречи президента Эрдогана с премьер-министром Великобритании Джонсоном обсуждались просьбы Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО и региональные события", - передает канцелярия турецкого лидера.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220520/erdogan-1789774479.html
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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, швеция, россия, нато
22:21 20.05.2022
 
Эрдоган и Джонсон обсудили членство Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган и Джонсон обсудили позицию Анкары по членству Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонной беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО этим странам из-за их подходов к курдской проблеме.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на пресс-конференции после внеочередного саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
16:42В мире
Эрдоган анонсировал переговоры с Финляндией и генсеком НАТО
"Во время встречи президента Эрдогана с премьер-министром Великобритании Джонсоном обсуждались просьбы Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО и региональные события", - передает канцелярия турецкого лидера.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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В Турции предупредили ЕС о последствиях при принятии Украины
 
В миреЙенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинФинляндияШвецияРоссияНАТО
 
 
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