https://ria.ru/20220520/nato-1789646476.html

Госсекретарь США заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО

Госсекретарь США заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО - РИА Новости, 20.05.2022

Госсекретарь США заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО

В 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:11

2022-05-20T09:11

2022-05-20T10:58

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту."Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО. — Прим. ред.) действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что они хотели бы сделать", — сказал он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о том, что некогда Россию приглашали в альянс, заявил, что США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО. Так он прокомментировал колонку экс-президента США Билла Клинтона в журнале "Атлантик" о том, что после распада СССР дверь для возможного членства России в НАТО в будущем якобы оставалась открытой. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, он в 2000 году разговаривал с Биллом Клинтоном про отношение США к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция американского лидера была сдержанной.Говоря об опасениях России относительно расширения НАТО на восток, Блинкен снова подчеркнул, что НАТО оборонительный альянс, у него нет агрессивных намерений в отношении России."Он (альянс. — Прим. ред.) никогда не нападал на Россию, не нападет на нее. У него нет планов нападать на Россию", — подчеркнул американский госсекретарь.Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. В Кремле заявляли, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, билл клинтон, владимир путин, россия, сша, ссср, нато, энтони блинкен