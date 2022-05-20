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Госсекретарь США заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО - РИА Новости, 20.05.2022
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Госсекретарь США заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО
Госсекретарь США заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО - РИА Новости, 20.05.2022
Госсекретарь США заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО
В 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:11
2022-05-20T10:58
в мире
билл клинтон
владимир путин
россия
сша
ссср
нато
энтони блинкен
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту."Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО. — Прим. ред.) действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что они хотели бы сделать", — сказал он.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о том, что некогда Россию приглашали в альянс, заявил, что США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО. Так он прокомментировал колонку экс-президента США Билла Клинтона в журнале "Атлантик" о том, что после распада СССР дверь для возможного членства России в НАТО в будущем якобы оставалась открытой. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, он в 2000 году разговаривал с Биллом Клинтоном про отношение США к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция американского лидера была сдержанной.Говоря об опасениях России относительно расширения НАТО на восток, Блинкен снова подчеркнул, что НАТО оборонительный альянс, у него нет агрессивных намерений в отношении России."Он (альянс. — Прим. ред.) никогда не нападал на Россию, не нападет на нее. У него нет планов нападать на Россию", — подчеркнул американский госсекретарь.Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. В Кремле заявляли, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
https://ria.ru/20220520/more-1789638751.html
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в мире, билл клинтон, владимир путин, россия, сша, ссср, нато, энтони блинкен
09:11 20.05.2022 (обновлено: 10:58 20.05.2022)
 
Госсекретарь США заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО

Госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия в 1990-х сама отказалась от членства в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту.
"Еще в 1990-х этот вопрос (предложение России стать частью НАТО. — Прим. ред.) действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что они хотели бы сделать", — сказал он.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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В Госдуме заявили о срыве планов НАТО на Азовское море
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о том, что некогда Россию приглашали в альянс, заявил, что США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО. Так он прокомментировал колонку экс-президента США Билла Клинтона в журнале "Атлантик" о том, что после распада СССР дверь для возможного членства России в НАТО в будущем якобы оставалась открытой. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, он в 2000 году разговаривал с Биллом Клинтоном про отношение США к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция американского лидера была сдержанной.
Говоря об опасениях России относительно расширения НАТО на восток, Блинкен снова подчеркнул, что НАТО оборонительный альянс, у него нет агрессивных намерений в отношении России.
"Он (альянс. — Прим. ред.) никогда не нападал на Россию, не нападет на нее. У него нет планов нападать на Россию", — подчеркнул американский госсекретарь.
Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. В Кремле заявляли, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.
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В миреБилл КлинтонВладимир ПутинРоссияСШАСССРНАТОЭнтони Блинкен
 
 
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