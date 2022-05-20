09:11 20.05.2022 (обновлено: 10:58 20.05.2022)
Госсекретарь США заявил, что Россия сама отказалась от членства в НАТО
Госсекретарь США Блинкен заявил, что Россия в 1990-х сама отказалась от членства в НАТО
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В 1990-х Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеведущему The Late Show Стивену Колберту.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о том, что некогда Россию приглашали в альянс, заявил, что США неоднократно говорили о невозможности вступления России в НАТО. Так он прокомментировал колонку экс-президента США Билла Клинтона в журнале "Атлантик" о том, что после распада СССР дверь для возможного членства России в НАТО в будущем якобы оставалась открытой. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, он в 2000 году разговаривал с Биллом Клинтоном про отношение США к вступлению России в НАТО. По его словам, реакция американского лидера была сдержанной.
Говоря об опасениях России относительно расширения НАТО на восток, Блинкен снова подчеркнул, что НАТО оборонительный альянс, у него нет агрессивных намерений в отношении России.
"Он (альянс. — Прим. ред.) никогда не нападал на Россию, не нападет на нее. У него нет планов нападать на Россию", — подчеркнул американский госсекретарь.
Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. В Кремле заявляли, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.