https://ria.ru/20220520/nalogi-1789754755.html

Путин поручил рассмотреть целесообразность сохранения института КГН

Путин поручил рассмотреть целесообразность сохранения института КГН - РИА Новости, 20.05.2022

Путин поручил рассмотреть целесообразность сохранения института КГН

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть целесообразность сохранения института консолидированной группы налогоплательщиков (КГН),... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:43

2022-05-20T15:43

2022-05-20T15:44

россия

владимир путин

правительство рф

экономика

антон силуанов

российский союз промышленников и предпринимателей

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть целесообразность сохранения института консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с привлечением общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения в налоговом законодательстве Российской Федерации института консолидированной группы налогоплательщиков", - говорится в сообщении.Институт КГН, который должен прекратить свое действие в России с 2023 года, позволяет холдингам, создавшим такую группу, объединить базу по налогу на прибыль всех входящих в нее компаний, при этом основные суммы налога поступают в бюджет того субъекта РФ, где создается прибыль, а не того, где находится головная компания. Механизм был призван решить проблему занижения налоговой базы компаний через механизм трансфертных цен и избавляет компании от контроля за трансфертным ценообразованием.Однако на практике создание таких групп привело к потерям поступлений по налогу на прибыль регионов: налоговая база нередко перераспределяется в те регионы, где установлены пониженные ставки налога на прибыль, кроме того, общая налоговая база снижается за счет включения в нее убытков убыточных компаний.Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее уже высказался против продления действия норм о КГН. Он говорил, что на встречах правительства с бизнесом, обсуждая меры поддержки, бизнесмены предлагают продлить действие этой нормы в новых, сложных для них условиях. Солидарную с министерством позицию высказывали в Совете Федерации и в Госдуме.

https://ria.ru/20220520/putin-1789746464.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, правительство рф, экономика, антон силуанов, российский союз промышленников и предпринимателей, совет федерации рф, госдума рф