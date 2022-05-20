15:43 20.05.2022 (обновлено: 15:44 20.05.2022)
Путин поручил рассмотреть целесообразность сохранения института КГН
Путин поручил рассмотреть сохранение института консолидированной группы налогоплательщиков
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть целесообразность сохранения института консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и с привлечением общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения в налоговом законодательстве Российской Федерации института консолидированной группы налогоплательщиков", - говорится в сообщении.
Институт КГН, который должен прекратить свое действие в России с 2023 года, позволяет холдингам, создавшим такую группу, объединить базу по налогу на прибыль всех входящих в нее компаний, при этом основные суммы налога поступают в бюджет того субъекта РФ, где создается прибыль, а не того, где находится головная компания. Механизм был призван решить проблему занижения налоговой базы компаний через механизм трансфертных цен и избавляет компании от контроля за трансфертным ценообразованием.
Однако на практике создание таких групп привело к потерям поступлений по налогу на прибыль регионов: налоговая база нередко перераспределяется в те регионы, где установлены пониженные ставки налога на прибыль, кроме того, общая налоговая база снижается за счет включения в нее убытков убыточных компаний.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее уже высказался против продления действия норм о КГН. Он говорил, что на встречах правительства с бизнесом, обсуждая меры поддержки, бизнесмены предлагают продлить действие этой нормы в новых, сложных для них условиях. Солидарную с министерством позицию высказывали в Совете Федерации и в Госдуме.
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