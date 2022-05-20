15:15 20.05.2022 (обновлено: 15:48 20.05.2022)
В Минкульте рассказали о возвращение экспонатов Фаберже
Любимова: экспонаты Фаберже вернулись в Россию с выставки в Лондоне
© Музеи Московского Кремля Экспонат Фаберже
© Музеи Московского Кремля
Экспонат Фаберже. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские экспонаты Фаберже вернулись в РФ с выставки в Лондоне, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
Ряд российских культурных учреждений, включая музеи Московского Кремля и Государственный Эрмитаж, предоставили экспонаты на выставку "Фаберже в Лондоне: от романтики до революции" в британском музее Виктории и Альберта. Она открылась в ноябре и завершилась 8 мая.
"Четырнадцать предметов Фаберже вернулись с выставки, посвященной творчеству великого русского ювелира Карла Фаберже, которая проходила в Музее Виктории и Альберта в Лондоне", - написала министр, поблагодарив за содействие МИД России, Федеральную таможенную службу и транспортные компании "Арт-курьер" и "Хепри".
Уточняется, что среди экспонатов — девять предметов из фондов Музеев Московского кремля, в частности, пасхальные яйца "300-летие Дома Романовых" и "Московский Кремль", портсигар императора Николая II и молитвослов императрицы Александры Федоровны.
Также возвращено три экспоната из фондов Государственного Эрмитажа - миниатюрная точная копия императорских регалий: большая корона, малая корона и держава на подушках из белого бархата, часы-яйцо Ротшильда и хрустальное блюдо с изображением герба Санкт-Петербурга, а также о одному предмету из музеев-заповедников "Петергоф" и "Павловск": пресс-папье с двумя ящерицами и фигурка камер-казака А.А. Кудинова.