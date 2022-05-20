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Маск предложил руководству Twitter объясниться за "вбросы" демократов - РИА Новости, 20.05.2022
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Маск предложил руководству Twitter объясниться за "вбросы" демократов
Маск предложил руководству Twitter объясниться за "вбросы" демократов - РИА Новости, 20.05.2022
Маск предложил руководству Twitter объясниться за "вбросы" демократов
Американский предприниматель Илон Маск призвал руководство компании Twitter объяснить, почему предвыборному штабу кандидата от демократов Хиллари Клинтон было... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T23:52
2022-05-20T23:52
в мире
технологии
хиллари клинтон
параг агравал
джеймс бейкер
федеральное бюро расследований сша
альфа-банк
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал руководство компании Twitter объяснить, почему предвыборному штабу кандидата от демократов Хиллари Клинтон было позволено распространять дезинформацию о якобы имевших место тайных связях бывшего президента США Дональда Трампа и России.По словам Маска, речь идет об "обмане" со стороны членов предвыборной кампании Клинтон, из-за которого связанный с Демократической партией юрист (Майкл Суссман) находится под следствием. "(Исполнительный директор Twitter) Параг Агравал и (главный юрист компании) Виджая Гадде, что вы скажете на это?", - задался вопросом Маск в своем аккаунте в соцсети.Информацию о наличии "скрытого канала коммуникации" между Трампом и Альфа-банком в сентябре 2016 года передал следователям Майкл Суссман, занимавший тогда должность юриста в предвыборном штабе кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В результате Суссман сам оказался привлечен к суду за лжесвидетельство: он заявлял, что не работает на клиента, когда запрашивал встречи для передачи сведений о канале, однако позднее, как указано в обвинительном заключении, выставил кампании Клинтон счет за соответствующие хлопоты.Как стало известно накануне, в результате проведенного расследования ФБР не смогло обнаружить свидетельств существования какого-либо тайного канала между Trump Organization и российским банком. По словам бывшего главного советника американского ведомства Джеймса Бейкера, ФБР пришло к выводу, что эти обвинения были безосновательными.
https://ria.ru/20220519/mask-1789615438.html
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в мире, технологии, хиллари клинтон, параг агравал, джеймс бейкер, федеральное бюро расследований сша, альфа-банк
23:52 20.05.2022
 
Маск предложил руководству Twitter объясниться за "вбросы" демократов

Маск предложил руководству Twitter объясниться за "вбросы" демократов о связях Трампа и РФ

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал руководство компании Twitter объяснить, почему предвыборному штабу кандидата от демократов Хиллари Клинтон было позволено распространять дезинформацию о якобы имевших место тайных связях бывшего президента США Дональда Трампа и России.
По словам Маска, речь идет об "обмане" со стороны членов предвыборной кампании Клинтон, из-за которого связанный с Демократической партией юрист (Майкл Суссман) находится под следствием. "(Исполнительный директор Twitter) Параг Агравал и (главный юрист компании) Виджая Гадде, что вы скажете на это?", - задался вопросом Маск в своем аккаунте в соцсети.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 23:47
Сотрудники Twitter утверждают, что сделку с Маском не приостановили
Информацию о наличии "скрытого канала коммуникации" между Трампом и Альфа-банком в сентябре 2016 года передал следователям Майкл Суссман, занимавший тогда должность юриста в предвыборном штабе кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В результате Суссман сам оказался привлечен к суду за лжесвидетельство: он заявлял, что не работает на клиента, когда запрашивал встречи для передачи сведений о канале, однако позднее, как указано в обвинительном заключении, выставил кампании Клинтон счет за соответствующие хлопоты.
Как стало известно накануне, в результате проведенного расследования ФБР не смогло обнаружить свидетельств существования какого-либо тайного канала между Trump Organization и российским банком. По словам бывшего главного советника американского ведомства Джеймса Бейкера, ФБР пришло к выводу, что эти обвинения были безосновательными.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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В миреТехнологииХиллари КлинтонПараг АгравалДжеймс БейкерФедеральное бюро расследований СШААльфа-банк
 
 
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