Маск предложил руководству Twitter объясниться за "вбросы" демократов
Маск предложил руководству Twitter объясниться за "вбросы" демократов о связях Трампа и РФ
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал руководство компании Twitter объяснить, почему предвыборному штабу кандидата от демократов Хиллари Клинтон было позволено распространять дезинформацию о якобы имевших место тайных связях бывшего президента США Дональда Трампа и России.
По словам Маска, речь идет об "обмане" со стороны членов предвыборной кампании Клинтон, из-за которого связанный с Демократической партией юрист (Майкл Суссман) находится под следствием. "(Исполнительный директор Twitter) Параг Агравал и (главный юрист компании) Виджая Гадде, что вы скажете на это?", - задался вопросом Маск в своем аккаунте в соцсети.
Информацию о наличии "скрытого канала коммуникации" между Трампом и Альфа-банком в сентябре 2016 года передал следователям Майкл Суссман, занимавший тогда должность юриста в предвыборном штабе кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В результате Суссман сам оказался привлечен к суду за лжесвидетельство: он заявлял, что не работает на клиента, когда запрашивал встречи для передачи сведений о канале, однако позднее, как указано в обвинительном заключении, выставил кампании Клинтон счет за соответствующие хлопоты.
Как стало известно накануне, в результате проведенного расследования ФБР не смогло обнаружить свидетельств существования какого-либо тайного канала между Trump Organization и российским банком. По словам бывшего главного советника американского ведомства Джеймса Бейкера, ФБР пришло к выводу, что эти обвинения были безосновательными.
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