https://ria.ru/20220520/mariupol-1789775360.html

Пушилин пообещал восстановить мариупольский завод имени Ильича

Пушилин пообещал восстановить мариупольский завод имени Ильича - РИА Новости, 20.05.2022

Пушилин пообещал восстановить мариупольский завод имени Ильича

Завод имени Ильича в Мариуполе будет восстановлен, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T16:44

2022-05-20T16:44

2022-05-20T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

россия

украина

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Завод имени Ильича в Мариуполе будет восстановлен, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается полномасштабного восстановления, к этому этапу мы еще не приступили. Здесь проводится сейчас оценка специалистов, работают профильные ведомства. С того момента как город уже освобожден они делаются более активными темпами. Сейчас выстраивается, наверное, концепция по восстановлению города. Действительно, согласно мнению жителей Мариуполя, в первую очередь планируется помимо того, что будут восстановлены промышленные предприятия и в том числе крупные, такие как завод Ильича, и сейчас уже ведется определенная подготовительная работа, конечно особое внимание уделяется заводу "Азовсталь"", - сказал он в эфире "Первого канала".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса

мариуполь

россия

украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь, россия, украина, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика