https://ria.ru/20220520/lenoblast-1789660274.html

Ленобласть — лидер по прозрачности госзакупок

Ленобласть — лидер по прозрачности госзакупок - РИА Новости, 20.05.2022

Ленобласть — лидер по прозрачности госзакупок

Комитет государственного заказа Ленинградской области стал лидером разработанного Ассоциацией организаций и специалистов в области государственных,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:37

2022-05-20T10:37

2022-05-20T10:38

ленинградская область

госзакупки

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Комитет государственного заказа Ленинградской области стал лидером разработанного Ассоциацией организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов "РОСТ" индекса эффективности закупочной деятельности и обладателем сертификата Ассоциации, сообщил председатель комитета Денис Толстых.По его словам, столь высокая оценка достигнута благодаря политике, предусматривающей значительную централизацию государственных и муниципальных закупок."Кроме того, мы проводим постоянную методологическую работу с заказчиками и поставщиками. Она направлена на повышение конкуренции в закупках и привлечение к исполнению контрактов только добросовестных подрядчиков", — отметил Толстых.Он добавил, что сегодня в Ленинградской области ведется целенаправленная работа по увеличению доли участия в торгах субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе с их привлечением в качестве соисполнителей по дорогостоящим контрактам на строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства. Также в регионе успешно реализуется практика проведения закупок однотипных товаров для нужд учреждений социальной защите населения и здравоохранения Ленинградской области. Это способствует сокращению количества процедур определения поставщиков, а также минимизирует возможные случаи нарушения законодательства.Он добавил, что по итогам прошлого года Ленинградская область вновь стала лидером в "Национальном рейтинге прозрачности закупок 2021". Регион удерживает высокие позиции в рейтинге уже третий год.

https://ria.ru/20220513/podderzhka-1788746372.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

госзакупки, экономика