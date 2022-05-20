https://ria.ru/20220520/lenoblast-1789660274.html
Ленобласть — лидер по прозрачности госзакупок
Ленобласть — лидер по прозрачности госзакупок - РИА Новости, 20.05.2022
Ленобласть — лидер по прозрачности госзакупок
Комитет государственного заказа Ленинградской области стал лидером разработанного Ассоциацией организаций и специалистов в области государственных,... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:37
2022-05-20T10:37
2022-05-20T10:38
ленинградская область
госзакупки
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Комитет государственного заказа Ленинградской области стал лидером разработанного Ассоциацией организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов "РОСТ" индекса эффективности закупочной деятельности и обладателем сертификата Ассоциации, сообщил председатель комитета Денис Толстых.По его словам, столь высокая оценка достигнута благодаря политике, предусматривающей значительную централизацию государственных и муниципальных закупок."Кроме того, мы проводим постоянную методологическую работу с заказчиками и поставщиками. Она направлена на повышение конкуренции в закупках и привлечение к исполнению контрактов только добросовестных подрядчиков", — отметил Толстых.Он добавил, что сегодня в Ленинградской области ведется целенаправленная работа по увеличению доли участия в торгах субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе с их привлечением в качестве соисполнителей по дорогостоящим контрактам на строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства. Также в регионе успешно реализуется практика проведения закупок однотипных товаров для нужд учреждений социальной защите населения и здравоохранения Ленинградской области. Это способствует сокращению количества процедур определения поставщиков, а также минимизирует возможные случаи нарушения законодательства.Он добавил, что по итогам прошлого года Ленинградская область вновь стала лидером в "Национальном рейтинге прозрачности закупок 2021". Регион удерживает высокие позиции в рейтинге уже третий год.
https://ria.ru/20220513/podderzhka-1788746372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госзакупки, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Комитет государственного заказа Ленинградской области стал лидером разработанного Ассоциацией организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов "РОСТ" индекса эффективности закупочной деятельности и обладателем сертификата Ассоциации, сообщил председатель комитета Денис Толстых.
По его словам, столь высокая оценка достигнута благодаря политике, предусматривающей значительную централизацию государственных и муниципальных закупок.
"Кроме того, мы проводим постоянную методологическую работу с заказчиками и поставщиками. Она направлена на повышение конкуренции в закупках и привлечение к исполнению контрактов только добросовестных подрядчиков", — отметил Толстых.
Он добавил, что сегодня в Ленинградской области
ведется целенаправленная работа по увеличению доли участия в торгах субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе с их привлечением в качестве соисполнителей по дорогостоящим контрактам на строительство, реконструкцию и ремонт объектов капитального строительства. Также в регионе успешно реализуется практика проведения закупок однотипных товаров для нужд учреждений социальной защите населения и здравоохранения Ленинградской области. Это способствует сокращению количества процедур определения поставщиков, а также минимизирует возможные случаи нарушения законодательства.
"Для дальнейшего развития системы государственных закупок планируется продолжить работу в части повышения профессионализма заказчиков и участников закупок, их централизация, внедрение новых и модернизация существующих возможностей автоматизированной информационной системы, а также совершенствование нормативной правовой базы", — сказал Толстых.
Он добавил, что по итогам прошлого года Ленинградская область вновь стала лидером в "Национальном рейтинге прозрачности закупок 2021". Регион удерживает высокие позиции в рейтинге уже третий год.