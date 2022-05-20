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Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР - РИА Новости, 20.05.2022
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Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР - РИА Новости, 20.05.2022
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что предложил выдвинуть главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого в председатели партии ЛДПР. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:37
2022-05-20T13:47
политика
леонид слуцкий (тренер)
лдпр
умер владимир жириновский
михаил дегтярев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что предложил выдвинуть главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого в председатели партии ЛДПР."Предложил на конференции хабаровского реготделения ЛДПР на съезде ЛДПР выдвинуть в председатели партии Леонида Слуцкого. Знаю Леонида Эдуардовича 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем. Быть добру!" - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.В среду большинством голосов Слуцкий был избран главой думской фракции ЛДПР. Заседание фракции прошло уже после прекращения 17 мая полномочий лидера и основателя партии Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле. После его смерти временно исполняющим обязанности руководителя фракции стал Слуцкий.
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политика, леонид слуцкий (тренер), лдпр, умер владимир жириновский, михаил дегтярев
13:37 20.05.2022 (обновлено: 13:47 20.05.2022)
 
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР

Хабаровский губернатор Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / POOL
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что предложил выдвинуть главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого в председатели партии ЛДПР.
"Предложил на конференции хабаровского реготделения ЛДПР на съезде ЛДПР выдвинуть в председатели партии Леонида Слуцкого. Знаю Леонида Эдуардовича 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем. Быть добру!" - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
В среду большинством голосов Слуцкий был избран главой думской фракции ЛДПР. Заседание фракции прошло уже после прекращения 17 мая полномочий лидера и основателя партии Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле. После его смерти временно исполняющим обязанности руководителя фракции стал Слуцкий.
Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 10:12
Новым руководителем фракции ЛДПР в Госдуме стал Слуцкий
 
ПолитикаЛеонид Слуцкий (Тренер)ЛДПРУмер Владимир ЖириновскийМихаил Дегтярев
 
 
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