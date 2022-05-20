https://ria.ru/20220520/ldpr-1789712931.html

Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР

Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР - РИА Новости, 20.05.2022

Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что предложил выдвинуть главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого в председатели партии ЛДПР. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:37

2022-05-20T13:37

2022-05-20T13:47

политика

леонид слуцкий (тренер)

лдпр

умер владимир жириновский

михаил дегтярев

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что предложил выдвинуть главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого в председатели партии ЛДПР."Предложил на конференции хабаровского реготделения ЛДПР на съезде ЛДПР выдвинуть в председатели партии Леонида Слуцкого. Знаю Леонида Эдуардовича 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем. Быть добру!" - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.В среду большинством голосов Слуцкий был избран главой думской фракции ЛДПР. Заседание фракции прошло уже после прекращения 17 мая полномочий лидера и основателя партии Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле. После его смерти временно исполняющим обязанности руководителя фракции стал Слуцкий.

https://ria.ru/20220518/ldpr-1789167902.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

политика, леонид слуцкий (тренер), лдпр, умер владимир жириновский, михаил дегтярев