https://ria.ru/20220520/ldpr-1789712931.html
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР - РИА Новости, 20.05.2022
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что предложил выдвинуть главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого в председатели партии ЛДПР. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:37
2022-05-20T13:37
2022-05-20T13:47
политика
леонид слуцкий (тренер)
лдпр
умер владимир жириновский
михаил дегтярев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что предложил выдвинуть главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого в председатели партии ЛДПР."Предложил на конференции хабаровского реготделения ЛДПР на съезде ЛДПР выдвинуть в председатели партии Леонида Слуцкого. Знаю Леонида Эдуардовича 15 лет. Он гуру в международной политике и отстаивании национальных интересов России за рубежом, а в партийном строительстве и пропаганде мы поможем. Быть добру!" - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.В среду большинством голосов Слуцкий был избран главой думской фракции ЛДПР. Заседание фракции прошло уже после прекращения 17 мая полномочий лидера и основателя партии Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле. После его смерти временно исполняющим обязанности руководителя фракции стал Слуцкий.
https://ria.ru/20220518/ldpr-1789167902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, леонид слуцкий (тренер), лдпр, умер владимир жириновский, михаил дегтярев
13:37 20.05.2022 (обновлено: 13:47 20.05.2022)
Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР
Хабаровский губернатор Дегтярев предложил выдвинуть Слуцкого в лидеры ЛДПР