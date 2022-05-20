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Биография Катрин Колонны - РИА Новости, 20.05.2022
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Биография Катрин Колонны
Биография Катрин Колонны - РИА Новости, 20.05.2022
Биография Катрин Колонны
Французский дипломат Катрин Колонна (Catherine Colonna) родилась 16 апреля 1956 года в городе Тур (департамент Эндр и Луара, Франция). РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:45
2022-05-20T18:45
справки
франция
катрин колонна
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Французский дипломат Катрин Колонна (Catherine Colonna) родилась 16 апреля 1956 года в городе Тур (департамент Эндр и Луара, Франция). В 1977 году получила степень магистра права, спустя год получила диплом о высшем образовании в области публичного права. В 1980 году окончила Парижский институт политических исследований, в 1983 году – Национальную школу администрации. В 1983-1986 годах Катрин Колонна занимала пост второго секретаря посольства Франции в Вашингтоне (США). В 1986-1988 годах работала в Департаменте по правовым вопросам министерства иностранных дел Франции. В 1988-1989 годах была советником министра общественных работ и жилищного строительства Франции. В 1989-1990 годах трудилась в Центре анализа и планирования МИД Франции. В 1993-1995 годах – заместитель начальника отдела по работе со СМИ в пресс-службе Министерства иностранных дел Франции. В 1993-1995 годах – заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Франции. В 1995 году после победы Жака Ширака на президентских выборах заняла должность официального представителя Елисейского дворца, на которой, как отмечали обозреватели, побила все рекорды долгожительства. В сентябре 2004 года была назначена руководителем Национального центра кинематографии Франции. В 2005-2007 годах занимала пост министра-делегата по европейским делам. В 2008-2010 годах Катрин Колонна была послом и постоянным представителем Франции при ЮНЕСКО. В 2010-2014 годах – управляющий партнер парижского офиса международной компании Brunswick Group Inc.В 2014-2017 годах – посол Франции в Италии, в 2017-2019 годах – посол и постоянный представитель Франции при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). С сентября 2019 года была послом Франции в Великобритании. 20 мая 2022 года Катрин Колонна назначена главой МИД Франции. Имеет ранг посла (2020). Офицер ордена Почетного легиона, офицер национального ордена "За заслуги". Кавалер итальянского ордена Звезды. Катрин Колонна владеет английским и итальянским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, франция, катрин колонна, мид франции‎
18:45 20.05.2022
 

Биография Катрин Колонны

© AFP 2022 / Tiziana FabiФранцузский дипломат Катрин Колонна
Французский дипломат Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / Tiziana Fabi
Французский дипломат Катрин Колонна
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Французский дипломат Катрин Колонна (Catherine Colonna) родилась 16 апреля 1956 года в городе Тур (департамент Эндр и Луара, Франция).
В 1977 году получила степень магистра права, спустя год получила диплом о высшем образовании в области публичного права. В 1980 году окончила Парижский институт политических исследований, в 1983 году – Национальную школу администрации.
В 1983-1986 годах Катрин Колонна занимала пост второго секретаря посольства Франции в Вашингтоне (США).
В 1986-1988 годах работала в Департаменте по правовым вопросам министерства иностранных дел Франции.
В 1988-1989 годах была советником министра общественных работ и жилищного строительства Франции.
В 1989-1990 годах трудилась в Центре анализа и планирования МИД Франции.
В 1993-1995 годах – заместитель начальника отдела по работе со СМИ в пресс-службе Министерства иностранных дел Франции.
В 1993-1995 годах – заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Франции.
В 1995 году после победы Жака Ширака на президентских выборах заняла должность официального представителя Елисейского дворца, на которой, как отмечали обозреватели, побила все рекорды долгожительства.
В сентябре 2004 года была назначена руководителем Национального центра кинематографии Франции.
В 2005-2007 годах занимала пост министра-делегата по европейским делам.
В 2008-2010 годах Катрин Колонна была послом и постоянным представителем Франции при ЮНЕСКО.
В 2010-2014 годах – управляющий партнер парижского офиса международной компании Brunswick Group Inc.
В 2014-2017 годах – посол Франции в Италии, в 2017-2019 годах – посол и постоянный представитель Франции при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
С сентября 2019 года была послом Франции в Великобритании.
20 мая 2022 года Катрин Колонна назначена главой МИД Франции.
Имеет ранг посла (2020).
Офицер ордена Почетного легиона, офицер национального ордена "За заслуги".
Кавалер итальянского ордена Звезды.
Катрин Колонна владеет английским и итальянским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиФранцияКатрин КолоннаМИД Франции‎
 
 
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