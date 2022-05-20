https://ria.ru/20220520/kolonna-1789811423.html

Биография Катрин Колонны

Биография Катрин Колонны - РИА Новости, 20.05.2022

Биография Катрин Колонны

Французский дипломат Катрин Колонна (Catherine Colonna) родилась 16 апреля 1956 года в городе Тур (департамент Эндр и Луара, Франция). РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T18:45

2022-05-20T18:45

2022-05-20T18:45

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Французский дипломат Катрин Колонна (Catherine Colonna) родилась 16 апреля 1956 года в городе Тур (департамент Эндр и Луара, Франция). В 1977 году получила степень магистра права, спустя год получила диплом о высшем образовании в области публичного права. В 1980 году окончила Парижский институт политических исследований, в 1983 году – Национальную школу администрации. В 1983-1986 годах Катрин Колонна занимала пост второго секретаря посольства Франции в Вашингтоне (США). В 1986-1988 годах работала в Департаменте по правовым вопросам министерства иностранных дел Франции. В 1988-1989 годах была советником министра общественных работ и жилищного строительства Франции. В 1989-1990 годах трудилась в Центре анализа и планирования МИД Франции. В 1993-1995 годах – заместитель начальника отдела по работе со СМИ в пресс-службе Министерства иностранных дел Франции. В 1993-1995 годах – заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Франции. В 1995 году после победы Жака Ширака на президентских выборах заняла должность официального представителя Елисейского дворца, на которой, как отмечали обозреватели, побила все рекорды долгожительства. В сентябре 2004 года была назначена руководителем Национального центра кинематографии Франции. В 2005-2007 годах занимала пост министра-делегата по европейским делам. В 2008-2010 годах Катрин Колонна была послом и постоянным представителем Франции при ЮНЕСКО. В 2010-2014 годах – управляющий партнер парижского офиса международной компании Brunswick Group Inc.В 2014-2017 годах – посол Франции в Италии, в 2017-2019 годах – посол и постоянный представитель Франции при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). С сентября 2019 года была послом Франции в Великобритании. 20 мая 2022 года Катрин Колонна назначена главой МИД Франции. Имеет ранг посла (2020). Офицер ордена Почетного легиона, офицер национального ордена "За заслуги". Кавалер итальянского ордена Звезды. Катрин Колонна владеет английским и итальянским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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