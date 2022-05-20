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Новым главой МИД Франции станет экс-посол в Лондоне Колонна - РИА Новости, 20.05.2022
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Новым главой МИД Франции станет экс-посол в Лондоне Колонна
Новым главой МИД Франции станет экс-посол в Лондоне Колонна - РИА Новости, 20.05.2022
Новым главой МИД Франции станет экс-посол в Лондоне Колонна
Новым главой МИД Франции назначена посол республики в Великобритании Катрин Колонна, объявил в пятницу генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T17:32
2022-05-20T18:47
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ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Новым главой МИД Франции назначена посол республики в Великобритании Катрин Колонна, объявил в пятницу генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер."Назначить госпожу Катрин Колонну министром Европы и иностранных дел", - сообщил Колер в эфире телеканала BFMTB.Министром экологических преобразований стала министр реорганизации и государственной службы Амели де Моншален, министром энергетических преобразований - Аньес Панье-Рюнаше, которая была министром промышленности.Французский историк Пап Ндиай занял должность министра образования и молодежи. Розлин Башло на посту министра культуры сменила Рима Абдул Малак, которая ранее была советником президента по культуре.Министром здравоохранения назначена Брижит Бургиньон, которая работала в этом же министерстве министром-делегатом по вопросам автономности. Министром труда назначен министр-делегат по государственным счетам Оливье Дюссо. Марк Фено, министр по связям с парламентом, в новом кабмине станет министром сельского хозяйства.Клеман Бон, ранее занимавший должность госсекретаря при МИД, в новом правительстве занял должность министра по европейским делам. Официальный представитель кабмина Габриэль Атталь, как сообщили в Елисейском дворце, будет занимать пост министра-делегата по государственным счетам.Президент Франции Эммануэль Макрон 16 мая принял отставку главы правительства Жана Кастекса. Новым премьер-министром страны была назначена министр труда Элизабет Борн.
https://ria.ru/20220518/diplomaty-1789228708.html
https://ria.ru/20220425/makron-1785274737.html
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в мире, европа, мид франции‎, франция
17:32 20.05.2022 (обновлено: 18:47 20.05.2022)
 
Новым главой МИД Франции станет экс-посол в Лондоне Колонна

Новым главой МИД Франции станет экс-посол в Лондоне Колонна

© AFP 2022 / Jean-Christophe VerhaegenКатрин Колонна
Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AFP 2022 / Jean-Christophe Verhaegen
Катрин Колонна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 мая - РИА Новости. Новым главой МИД Франции назначена посол республики в Великобритании Катрин Колонна, объявил в пятницу генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.
"Назначить госпожу Катрин Колонну министром Европы и иностранных дел", - сообщил Колер в эфире телеканала BFMTB.
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Франция осудила решение Москвы о высылке французских дипломатов из России
Министром экологических преобразований стала министр реорганизации и государственной службы Амели де Моншален, министром энергетических преобразований - Аньес Панье-Рюнаше, которая была министром промышленности.
Французский историк Пап Ндиай занял должность министра образования и молодежи. Розлин Башло на посту министра культуры сменила Рима Абдул Малак, которая ранее была советником президента по культуре.
Министром здравоохранения назначена Брижит Бургиньон, которая работала в этом же министерстве министром-делегатом по вопросам автономности. Министром труда назначен министр-делегат по государственным счетам Оливье Дюссо. Марк Фено, министр по связям с парламентом, в новом кабмине станет министром сельского хозяйства.
Клеман Бон, ранее занимавший должность госсекретаря при МИД, в новом правительстве занял должность министра по европейским делам. Официальный представитель кабмина Габриэль Атталь, как сообщили в Елисейском дворце, будет занимать пост министра-делегата по государственным счетам.
Президент Франции Эммануэль Макрон 16 мая принял отставку главы правительства Жана Кастекса. Новым премьер-министром страны была назначена министр труда Элизабет Борн.
Эммануэль Макрон празднует победу на президентских выборах во Франции на Марсовом поле в Париже - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
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