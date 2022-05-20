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Планета в опасности. Зафиксированы четыре новых климатических рекорда - РИА Новости, 20.05.2022
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Наука
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Планета в опасности. Зафиксированы четыре новых климатических рекорда
Планета в опасности. Зафиксированы четыре новых климатических рекорда - РИА Новости, 20.05.2022
Планета в опасности. Зафиксированы четыре новых климатических рекорда
Метеорологи сообщили, что четыре ключевых показателя климатических изменений — концентрация парниковых газов, повышение уровня моря, теплосодержание и... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T08:00
2022-05-20T08:09
наука
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климат
глобальное потепление
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Метеорологи сообщили, что четыре ключевых показателя климатических изменений — концентрация парниковых газов, повышение уровня моря, теплосодержание и закисление океана — достигли в 2021-м рекордных значений за всю историю наблюдений. О том, к чему это может привести, — в материале РИА Новости.Особый статусВсемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала ежегодный доклад о состоянии глобального климата. На этот раз у него особый статус. Он дополняет вышедший в апреле Шестой оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) — главный международный климатический документ.Оба они послужат основой повестки климатического саммита ООН COP27, который состоится в Египте в конце года. Доклад ВМО обсудят и на Международном экономическом форуме в Давосе 22-26 мая, где одна из основных тем — мобилизация усилий государственного и частного секторов для достижения глобальных климатических целей в период с 2030 по 2050 год.Ухудшение большинства показателей эксперты ВМО расценивают как "явный признак того, что деятельность человека вызывает изменения планетарного масштаба на суше, в океане и в атмосфере с долговременными вредными последствиями для устойчивого развития экосистем".Парниковые газыС 1980-х уровень парниковых газов в атмосфере неуклонно повышается. По данным обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, СО2 в воздухе в апреле 2020-го было в среднем 416,45, в апреле 2021-го — 419,05, в апреле 2022-го — уже 420,23 ppm (частей на миллион)."Это происходит у нас на глазах, — говорит Томас Мортлок, почетный профессор университета Маккуори в Сиднее, Австралия. — Судя по ледяным кернам Антарктиды, естественный показатель должен быть в интервале от 150 до 300 ppm. У нас же примерно на 40 процентов больше. И все это за какие-то 150 лет. Очевидно, что потепление вызвано антропогенными выбросами парниковых газов. Если мы хотим избежать худших последствий, надо в соответствии с Парижским соглашением ограничить его полутора градусами".Реакция океанаОколо 23 процентов антропогенных выбросов углекислоты поглощает океан. Двуокись углерода вступает в реакцию с водой, и происходит закисление, угрожающее морским организмам. Кроме того, по мере увеличения кислотности снижается способность океана поглощать СО2 из атмосферы. Возникает петля положительной обратной связи. "Нынешние темпы закисления беспрецедентны, а показатель рН поверхностных вод самый низкий за 26 тысяч лет", — отмечается в докладе.Еще один фактор — накопление океаном тепловой энергии. Все системы наблюдений указывают на сильное потепление воды за последние два десятилетия на глубину до двух тысяч метров. В результате чаще возникают мощнейшие циклоны, от которых страдают не только прибрежные тропические районы, но и средняя полоса.С 2013-го из-за таяния ледников уровень Мирового океана поднимается на 4,5 миллиметра в год. Это вдвое больше, чем с 1993 по 2002 год. В среднем с 1950 года ледники потеряли 33,5 метра толщины, причем 76 процентов этого — после 1980-го вследствие аномально высоких летних температур в Гренландии.Замедление роста температурыПоследние семь лет — самые теплые за всю историю наблюдений. Сейчас глобальная температура на 1,11 градуса выше доиндустриального уровня (период 1850-1900 годов). В 2020-м было 1,2. Небольшое снижение специалисты связывают с холодной фазой Ла-Нинья Южной осцилляции — колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, заметно влияющих на климат."Скоро мы увидим еще один самый теплый год. Это лишь вопрос времени — приводятся в пресс-релизе ВМО слова генерального секретаря организации профессора Петтери Тааласа. — Климат меняется. Тепло, захваченное антропогенными парниковыми газами, продолжит согревать планету на многие поколения вперед. Повышение уровня моря, жара и закисление океана не прекратятся сотни лет, если не изобретут средства удаления углерода из атмосферы".Экстремальные последствияОтдельно авторы доклада остановились на экстремальных погодных явлениях, которые в 2021-м нанесли ущерб на сотни миллиардов долларов, вызвали кризисы в области продовольственной и водной безопасности и масштабные перемещения людей.От чрезвычайной засухи пострадали страны Южной Америки, Канада, запад Соединенных Штатов, Иран, Афганистан, Пакистан и Турция. В Эфиопии, Кении и Сомали нормальных дождей не было уже четыре года. Это самая продолжительная засуха в Восточной Африке за 40 лет. Во многих местах летом прошлого года зарегистрировали температурные рекорды: 54,4 градуса в калифорнийской Долине Смерти, 49,6 — в канадской провинции Британская Колумбия, 48,8 — на Сицилии.Западную Европу в середине июля накрыло одно из самых сильных наводнений в истории. Были многочисленные человеческие жертвы, а экономические потери только одной Германии превысили 20 миллиардов долларов. Примерно таким же было наводнение в китайской провинции Хэнань. Ураган Ида, пронесшийся по юго-востоку США в августе-сентябре, нанес ущерб в 75 миллиардов долларов. Погибли 115 человек.Основной вывод доклада в том, что экстремальных погодных явлений с каждым годом все больше. И все тяжелее их социальные последствия — голод, ухудшение условий жизни, внутренняя миграция. Например, из-за нынешней волны тепла в Индии уже сократились урожай пшеницы и ее экспорт.Страдают и природные экосистемы. Наиболее уязвимые деградируют с беспрецедентной скоростью. По оценкам экспертов, до конца этого века могут исчезнуть от 20 до 90 процентов (в зависимости от того, насколько быстро поднимется уровень моря) прибрежных водно-болотных угодий и 70-90 процентов коралловых рифов.
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Владислав Стрекопытов
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земля - риа наука, климат, глобальное потепление, оон
08:00 20.05.2022 (обновлено: 08:09 20.05.2022)
 

Планета в опасности. Зафиксированы четыре новых климатических рекорда

© Pixabay LicenseГлобальное потепление
Глобальное потепление
© Pixabay License
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Метеорологи сообщили, что четыре ключевых показателя климатических изменений — концентрация парниковых газов, повышение уровня моря, теплосодержание и закисление океана — достигли в 2021-м рекордных значений за всю историю наблюдений. О том, к чему это может привести, — в материале РИА Новости.

Особый статус

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) опубликовала ежегодный доклад о состоянии глобального климата. На этот раз у него особый статус. Он дополняет вышедший в апреле Шестой оценочный отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) — главный международный климатический документ.
Оба они послужат основой повестки климатического саммита ООН COP27, который состоится в Египте в конце года. Доклад ВМО обсудят и на Международном экономическом форуме в Давосе 22-26 мая, где одна из основных тем — мобилизация усилий государственного и частного секторов для достижения глобальных климатических целей в период с 2030 по 2050 год.
Ухудшение большинства показателей эксперты ВМО расценивают как "явный признак того, что деятельность человека вызывает изменения планетарного масштаба на суше, в океане и в атмосфере с долговременными вредными последствиями для устойчивого развития экосистем".

Парниковые газы

С 1980-х уровень парниковых газов в атмосфере неуклонно повышается. По данным обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях, СО2 в воздухе в апреле 2020-го было в среднем 416,45, в апреле 2021-го — 419,05, в апреле 2022-го — уже 420,23 ppm (частей на миллион).
"Это происходит у нас на глазах, — говорит Томас Мортлок, почетный профессор университета Маккуори в Сиднее, Австралия. — Судя по ледяным кернам Антарктиды, естественный показатель должен быть в интервале от 150 до 300 ppm. У нас же примерно на 40 процентов больше. И все это за какие-то 150 лет. Очевидно, что потепление вызвано антропогенными выбросами парниковых газов. Если мы хотим избежать худших последствий, надо в соответствии с Парижским соглашением ограничить его полутора градусами".
© WMO Global Atmosphere WatchРост в атмосфере содержаний основных парниковых газов: углекислого газа СО2, метана СН4 и оксида азота N2O. Единицы измерения: ppm - частей на миллион, ppb - частей на миллиард
Концентрация в атмосфере основных парниковых газов
© WMO Global Atmosphere Watch
Рост в атмосфере содержаний основных парниковых газов: углекислого газа СО2, метана СН4 и оксида азота N2O. Единицы измерения: ppm - частей на миллион, ppb - частей на миллиард

Реакция океана

Около 23 процентов антропогенных выбросов углекислоты поглощает океан. Двуокись углерода вступает в реакцию с водой, и происходит закисление, угрожающее морским организмам. Кроме того, по мере увеличения кислотности снижается способность океана поглощать СО2 из атмосферы. Возникает петля положительной обратной связи.
"Нынешние темпы закисления беспрецедентны, а показатель рН поверхностных вод самый низкий за 26 тысяч лет", — отмечается в докладе.
Еще один фактор — накопление океаном тепловой энергии. Все системы наблюдений указывают на сильное потепление воды за последние два десятилетия на глубину до двух тысяч метров. В результате чаще возникают мощнейшие циклоны, от которых страдают не только прибрежные тропические районы, но и средняя полоса.
С 2013-го из-за таяния ледников уровень Мирового океана поднимается на 4,5 миллиметра в год. Это вдвое больше, чем с 1993 по 2002 год. В среднем с 1950 года ледники потеряли 33,5 метра толщины, причем 76 процентов этого — после 1980-го вследствие аномально высоких летних температур в Гренландии.
© Met Office, United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandРастет не только уровень моря. С годами увеличиваются и темпы этого роста: с 2,1 до 4,5 миллиметра в год
Уровень Мирового океана по данным спутниковых альтиметрических наблюдений
© Met Office, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Растет не только уровень моря. С годами увеличиваются и темпы этого роста: с 2,1 до 4,5 миллиметра в год

Замедление роста температуры

Последние семь лет — самые теплые за всю историю наблюдений. Сейчас глобальная температура на 1,11 градуса выше доиндустриального уровня (период 1850-1900 годов). В 2020-м было 1,2. Небольшое снижение специалисты связывают с холодной фазой Ла-Нинья Южной осцилляции — колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, заметно влияющих на климат.
"Скоро мы увидим еще один самый теплый год. Это лишь вопрос времени — приводятся в пресс-релизе ВМО слова генерального секретаря организации профессора Петтери Тааласа. — Климат меняется. Тепло, захваченное антропогенными парниковыми газами, продолжит согревать планету на многие поколения вперед. Повышение уровня моря, жара и закисление океана не прекратятся сотни лет, если не изобретут средства удаления углерода из атмосферы".
© Met Office, United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandОтклонение среднегодовых глобальных температур по отношению к доиндустриальному уровню (1850-1900 годы)
Отклонение среднегодовых глобальных температур по отношению к доиндустриальному уровню (1850-1900 годы)
© Met Office, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Отклонение среднегодовых глобальных температур по отношению к доиндустриальному уровню (1850-1900 годы)

Экстремальные последствия

Отдельно авторы доклада остановились на экстремальных погодных явлениях, которые в 2021-м нанесли ущерб на сотни миллиардов долларов, вызвали кризисы в области продовольственной и водной безопасности и масштабные перемещения людей.
От чрезвычайной засухи пострадали страны Южной Америки, Канада, запад Соединенных Штатов, Иран, Афганистан, Пакистан и Турция. В Эфиопии, Кении и Сомали нормальных дождей не было уже четыре года. Это самая продолжительная засуха в Восточной Африке за 40 лет. Во многих местах летом прошлого года зарегистрировали температурные рекорды: 54,4 градуса в калифорнийской Долине Смерти, 49,6 — в канадской провинции Британская Колумбия, 48,8 — на Сицилии.
Западную Европу в середине июля накрыло одно из самых сильных наводнений в истории. Были многочисленные человеческие жертвы, а экономические потери только одной Германии превысили 20 миллиардов долларов. Примерно таким же было наводнение в китайской провинции Хэнань. Ураган Ида, пронесшийся по юго-востоку США в августе-сентябре, нанес ущерб в 75 миллиардов долларов. Погибли 115 человек.
© Met Office, United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandОтклонения температур приземного воздуха в 2021 году по отношению к среднему значению за период 1981-2010 гг.
Разница глобальных температур
© Met Office, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Отклонения температур приземного воздуха в 2021 году по отношению к среднему значению за период 1981-2010 гг.
Основной вывод доклада в том, что экстремальных погодных явлений с каждым годом все больше. И все тяжелее их социальные последствия — голод, ухудшение условий жизни, внутренняя миграция. Например, из-за нынешней волны тепла в Индии уже сократились урожай пшеницы и ее экспорт.
Страдают и природные экосистемы. Наиболее уязвимые деградируют с беспрецедентной скоростью. По оценкам экспертов, до конца этого века могут исчезнуть от 20 до 90 процентов (в зависимости от того, насколько быстро поднимется уровень моря) прибрежных водно-болотных угодий и 70-90 процентов коралловых рифов.
 
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