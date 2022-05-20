https://ria.ru/20220520/kadyrov-1789856725.html

Кадыров призвал националистов в Лисичанске и Северодонецке сложить оружие

Кадыров призвал националистов в Лисичанске и Северодонецке сложить оружие - РИА Новости, 20.05.2022

Кадыров призвал националистов в Лисичанске и Северодонецке сложить оружие

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал воюющих в Лисичанске и Северодонецке националистов подумать о семьях и сложить оружие. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T23:13

2022-05-20T23:13

2022-05-20T23:17

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

в мире

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал воюющих в Лисичанске и Северодонецке националистов подумать о семьях и сложить оружие.По мнению главы Чечни, отказом от продолжения боев эти люди подтвердят, что Россия и Украина должны жить в мире и согласии."В противном случае мы настроены жестоко: мы не будем щадить никого, кто взял в руки оружие. Мы показывали вчера и сегодня хорошие результаты - было уничтожено много этих шайтанов. И завтра-послезавтра будут очень хорошие результаты", - предупредил Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров, в мире