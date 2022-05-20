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Более 26 тысяч фельдшерских пунктов подключили к скоростному интернету - РИА Новости, 20.05.2022
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Более 26 тысяч фельдшерских пунктов подключили к скоростному интернету
Более 26 тысяч фельдшерских пунктов подключили к скоростному интернету - РИА Новости, 20.05.2022
Более 26 тысяч фельдшерских пунктов подключили к скоростному интернету
Минцифры РФ обеспечило скоростной доступ к интернету для более 26 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, что позволило их сотрудникам использовать самые... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:44
2022-05-20T15:44
общество
технологии
войска воздушно-космической обороны
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
здоровье
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минцифры РФ обеспечило скоростной доступ к интернету для более 26 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, что позволило их сотрудникам использовать самые передовые цифровые сервисы, сообщает ведомство.Там же уточняется, что более 97% пунктов подключены к интернету с использованием современных технологий высокоскоростной передачи данных на скорости 10 Мбит/с. При этом 92% из них подключены с использованием волоконно-оптических линий связи, еще 5% - радиорелейных. На труднодоступных территориях доступ обеспечен через спутник на скорости 1 Мбит/с, таких населенных пунктов менее 3%.Добавляется, что благодаря скоростному интернету работники фельдшерско-акушерских пунктов могут использовать самые передовые цифровые сервисы, кроме того, он обеспечивает доступ к медицинским информационным системам и приложениям, организации видеоконференцсвязи.Сообщается, что особенно важен доступ к скоростному интернету для фельдшерско-акушерских пунктов как инструмент для телемедицины. Специалисты получают возможность использовать медицинские цифровые сервисы и связываться по каналу связи в режиме ВКС как с пациентами, так и с врачами из других медицинских организаций для получения второго мнения или дополнительной консультации с высококвалифицированными специалистами.
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общество, технологии, войска воздушно-космической обороны, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), здоровье
15:44 20.05.2022
 
Более 26 тысяч фельдшерских пунктов подключили к скоростному интернету

Минцифры обеспечило скоростным интернетом более 26 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов

© Фото : Администрация Липецкой областиФельдшерско-акушерский пункт в селе Замартынье Добровского района
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Замартынье Добровского района - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Фото : Администрация Липецкой области
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Замартынье Добровского района. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минцифры РФ обеспечило скоростной доступ к интернету для более 26 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, что позволило их сотрудникам использовать самые передовые цифровые сервисы, сообщает ведомство.
"Минцифры России в рамках государственных контрактов в период с 2019 года по 2021 год обеспечило скоростной доступ к интернету для более чем 26 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что более 97% пунктов подключены к интернету с использованием современных технологий высокоскоростной передачи данных на скорости 10 Мбит/с. При этом 92% из них подключены с использованием волоконно-оптических линий связи, еще 5% - радиорелейных. На труднодоступных территориях доступ обеспечен через спутник на скорости 1 Мбит/с, таких населенных пунктов менее 3%.
Добавляется, что благодаря скоростному интернету работники фельдшерско-акушерских пунктов могут использовать самые передовые цифровые сервисы, кроме того, он обеспечивает доступ к медицинским информационным системам и приложениям, организации видеоконференцсвязи.
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Сообщается, что особенно важен доступ к скоростному интернету для фельдшерско-акушерских пунктов как инструмент для телемедицины. Специалисты получают возможность использовать медицинские цифровые сервисы и связываться по каналу связи в режиме ВКС как с пациентами, так и с врачами из других медицинских организаций для получения второго мнения или дополнительной консультации с высококвалифицированными специалистами.
 
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