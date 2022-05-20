https://ria.ru/20220520/internet-1789755057.html

Более 26 тысяч фельдшерских пунктов подключили к скоростному интернету

Более 26 тысяч фельдшерских пунктов подключили к скоростному интернету - РИА Новости, 20.05.2022

Более 26 тысяч фельдшерских пунктов подключили к скоростному интернету

Минцифры РФ обеспечило скоростной доступ к интернету для более 26 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, что позволило их сотрудникам использовать самые... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:44

2022-05-20T15:44

2022-05-20T15:44

общество

технологии

войска воздушно-космической обороны

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589633804_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_31794224608700533aedc6c696a3d901.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Минцифры РФ обеспечило скоростной доступ к интернету для более 26 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, что позволило их сотрудникам использовать самые передовые цифровые сервисы, сообщает ведомство.Там же уточняется, что более 97% пунктов подключены к интернету с использованием современных технологий высокоскоростной передачи данных на скорости 10 Мбит/с. При этом 92% из них подключены с использованием волоконно-оптических линий связи, еще 5% - радиорелейных. На труднодоступных территориях доступ обеспечен через спутник на скорости 1 Мбит/с, таких населенных пунктов менее 3%.Добавляется, что благодаря скоростному интернету работники фельдшерско-акушерских пунктов могут использовать самые передовые цифровые сервисы, кроме того, он обеспечивает доступ к медицинским информационным системам и приложениям, организации видеоконференцсвязи.Сообщается, что особенно важен доступ к скоростному интернету для фельдшерско-акушерских пунктов как инструмент для телемедицины. Специалисты получают возможность использовать медицинские цифровые сервисы и связываться по каналу связи в режиме ВКС как с пациентами, так и с врачами из других медицинских организаций для получения второго мнения или дополнительной консультации с высококвалифицированными специалистами.

https://ria.ru/20220405/internet-1781858598.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, войска воздушно-космической обороны, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), здоровье