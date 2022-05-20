13:14 20.05.2022 (обновлено: 13:25 20.05.2022)
Правительство одобрило создание Социального фонда России
Правительство одобрило создание Единого фонда пенсионного и социального страхования
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве
Вид на здание дома правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России) и направило документы на рассмотрение в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.
Пакет законопроектов был рассмотрен в четверг на заседании кабмина.
"Правительство одобрило пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России). Они направлены на рассмотрение в Госдуму. Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счёт создания единых офисов клиентского обслуживания. Предполагается, что учредителем Социального фонда выступит правительство. Деятельность новой структуры будет подотчётна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей", - говорится в сообщении правительства.