https://ria.ru/20220520/fond-1789703836.html

Правительство одобрило создание Социального фонда России

Правительство одобрило создание Социального фонда России - РИА Новости, 20.05.2022

Правительство одобрило создание Социального фонда России

Правительство РФ одобрило пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России) и направило документы на... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:14

2022-05-20T13:14

2022-05-20T13:25

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России) и направило документы на рассмотрение в Госдуму, сообщается на сайте кабмина.Пакет законопроектов был рассмотрен в четверг на заседании кабмина."Правительство одобрило пакет законопроектов о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России). Они направлены на рассмотрение в Госдуму. Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) позволит сделать получение социальных услуг более быстрым и удобным для граждан, в том числе за счёт создания единых офисов клиентского обслуживания. Предполагается, что учредителем Социального фонда выступит правительство. Деятельность новой структуры будет подотчётна наблюдательному совету, в состав которого войдут в том числе представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей", - говорится в сообщении правительства.

https://ria.ru/20220519/media-1789562582.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

правительство рф, госдума рф, совет федерации рф, законы