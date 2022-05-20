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Минсельхоз увеличит финансирование развития сельских территорий России - РИА Новости, 20.05.2022
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Минсельхоз увеличит финансирование развития сельских территорий России
Минсельхоз увеличит финансирование развития сельских территорий России - РИА Новости, 20.05.2022
Минсельхоз увеличит финансирование развития сельских территорий России
Финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) на плановый период 2023-2024 годов необходимо увеличивать, министерство работает... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:25
2022-05-20T15:25
экономика
валентина матвиенко
дмитрий патрушев
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) на плановый период 2023-2024 годов необходимо увеличивать, министерство работает над этим совместно с депутатами и сенаторами, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут."В прошлом году на цели госпрограммы было направлено 39,7 миллиарда рублей, в том числе 10,7 миллиарда рублей было направлено из резервного фонда - благодаря поддержке сенаторов и депутатов. На текущий год мы предусмотрели несколько большую сумму - 42,5 миллиарда рублей. На плановые 2023-2024 годы пока предусмотрено по 40 миллиардов рублей. Но, тем не менее, Минсельхоз совместно с депутатами и сенаторами продолжает работу по увеличению суммы финансирования по этому направлению", - сообщила Лут.Госпрограмма КРСТ, действующая с 2020 года, является основным инструментом реализации госполитики в области улучшения качества жизни на сельских территориях, в том числе совершенствования жилищной, социальной и транспортной инфраструктуры. Ее выполнение обсуждалось в ходе встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села.В ходе встречи, в частности, было озвучено предложение сделать Минсельхоз общим координатором, который вел бы все госпрограммы, связанные с улучшением качества жизни на селе. Матвиенко его поддержала. "Сейчас "у семи нянек дитя без глаза": Минздрав свое что-то, Минобразования свое что-то, Минтруд свое что-то, хорошо отчитываются, не доделав проекты, до ума не доведя. Я считаю, у нас есть главное министерство, отвечающее за развитие сельского хозяйства, за сельские территории, за все, что там происходит", - сказала она.Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поддержал эту инициативу. "Валентина Ивановна, обязательно отработаем и не возражаем. Конечно, это даст определенное общее понимание тому, как должны развиваться сельские территории", - сказал министр.По его словам, за два года мероприятия госпрограммы охватили 8 миллионов человек в 6,5 тысячи населенных пунктах: например, в 570 населенных пунктах построено и модернизировано 183 школы, 94 детских сада, 90 объектов здравоохранения, 170 спортивных объектов, 290 культурных учреждений. В текущем году финансируется 126 проектов в 49 регионах, за счет чего появится еще более 200 социальных объектов.
https://ria.ru/20220422/finansirovanie-1784945959.html
https://ria.ru/20220517/minselkhoz-1789127196.html
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экономика, валентина матвиенко, дмитрий патрушев, совет федерации рф
15:25 20.05.2022
 
Минсельхоз увеличит финансирование развития сельских территорий России

Лут: финансирование развития сельских территорий России в 2023-2024 годах нужно увеличить

© AP Photo / Sergei YakovlevДеревня Ненокса в Архангельской области
Деревня Ненокса в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Sergei Yakovlev
Деревня Ненокса в Архангельской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) на плановый период 2023-2024 годов необходимо увеличивать, министерство работает над этим совместно с депутатами и сенаторами, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
"В прошлом году на цели госпрограммы было направлено 39,7 миллиарда рублей, в том числе 10,7 миллиарда рублей было направлено из резервного фонда - благодаря поддержке сенаторов и депутатов. На текущий год мы предусмотрели несколько большую сумму - 42,5 миллиарда рублей. На плановые 2023-2024 годы пока предусмотрено по 40 миллиардов рублей. Но, тем не менее, Минсельхоз совместно с депутатами и сенаторами продолжает работу по увеличению суммы финансирования по этому направлению", - сообщила Лут.
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Госпрограмма КРСТ, действующая с 2020 года, является основным инструментом реализации госполитики в области улучшения качества жизни на сельских территориях, в том числе совершенствования жилищной, социальной и транспортной инфраструктуры. Ее выполнение обсуждалось в ходе встречи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села.
В ходе встречи, в частности, было озвучено предложение сделать Минсельхоз общим координатором, который вел бы все госпрограммы, связанные с улучшением качества жизни на селе. Матвиенко его поддержала. "Сейчас "у семи нянек дитя без глаза": Минздрав свое что-то, Минобразования свое что-то, Минтруд свое что-то, хорошо отчитываются, не доделав проекты, до ума не доведя. Я считаю, у нас есть главное министерство, отвечающее за развитие сельского хозяйства, за сельские территории, за все, что там происходит", - сказала она.
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Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев поддержал эту инициативу. "Валентина Ивановна, обязательно отработаем и не возражаем. Конечно, это даст определенное общее понимание тому, как должны развиваться сельские территории", - сказал министр.
По его словам, за два года мероприятия госпрограммы охватили 8 миллионов человек в 6,5 тысячи населенных пунктах: например, в 570 населенных пунктах построено и модернизировано 183 школы, 94 детских сада, 90 объектов здравоохранения, 170 спортивных объектов, 290 культурных учреждений. В текущем году финансируется 126 проектов в 49 регионах, за счет чего появится еще более 200 социальных объектов.
 
ЭкономикаВалентина МатвиенкоДмитрий ПатрушевСовет Федерации РФ
 
 
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