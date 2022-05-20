Рейтинг@Mail.ru
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о фейках Запада против российского оружия - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/feyki-1789726407.html
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о фейках Запада против российского оружия
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о фейках Запада против российского оружия - РИА Новости, 20.05.2022
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о фейках Запада против российского оружия
Пропаганда Запада кишит фейками, направленными на дискредитацию российского оружия, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:17
2022-05-20T14:34
безопасность
россия
технологии
рособоронэкспорт
александр михеев
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/26/1518592608_0:0:2536:1428_1920x0_80_0_0_9cb4f36584d86c4d5780d1db7da7490a.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Пропаганда Запада кишит фейками, направленными на дискредитацию российского оружия, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia."Сейчас интернет и иностранные СМИ кишат фейками. Американская и западная пропагандистские машины против России работают на полную мощность, чтобы дискредитировать нашу страну, армию, нашу военную технику. Предпринимаются попытки вытеснить Россию с рынка вооружений, заявляя нашим партнерам о якобы низкой боеспособности российских вооружений", - отметил Михеев.Глава "Рособоронэкспорта" отметил, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, так как он ею ограничен, а лжец может нести что хочет."Это мы сейчас и наблюдаем. Если противнику хвалиться нечем, он начинает заниматься фейками. Но мы знаем правду: наша военная техника, сухопутная, боевые самолеты и вертолеты, комплексы и системы ПВО – надежные, мощные, боеспособные. Уверенно подтверждают заложенные в них характеристики", - добавил Михеев.
https://ria.ru/20220312/sotsseti-1777803259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/26/1518592608_0:0:2536:1902_1920x0_80_0_0_544ce79d0869bdec1a6ef810de35f8f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, технологии, рособоронэкспорт, александр михеев, санкции в отношении россии
14:17 20.05.2022 (обновлено: 14:34 20.05.2022)
 
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о фейках Запада против российского оружия

Глава "Рособоронэкспорта" Михеев: Запад хочет фейками дискредитировать российское оружие

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО Рособоронэкспорт Александр Михеев - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Пропаганда Запада кишит фейками, направленными на дискредитацию российского оружия, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia.
"Сейчас интернет и иностранные СМИ кишат фейками. Американская и западная пропагандистские машины против России работают на полную мощность, чтобы дискредитировать нашу страну, армию, нашу военную технику. Предпринимаются попытки вытеснить Россию с рынка вооружений, заявляя нашим партнерам о якобы низкой боеспособности российских вооружений", - отметил Михеев.
Глава "Рособоронэкспорта" отметил, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, так как он ею ограничен, а лжец может нести что хочет.
"Это мы сейчас и наблюдаем. Если противнику хвалиться нечем, он начинает заниматься фейками. Но мы знаем правду: наша военная техника, сухопутная, боевые самолеты и вертолеты, комплексы и системы ПВО – надежные, мощные, боеспособные. Уверенно подтверждают заложенные в них характеристики", - добавил Михеев.
Компьютеры - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 10:34
Члены СПЧ назвали соцсети новой формой оружия
 
БезопасностьРоссияТехнологииРособоронэкспортАлександр МихеевСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала