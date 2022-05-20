14:17 20.05.2022 (обновлено: 14:34 20.05.2022)
Глава "Рособоронэкспорта" заявил о фейках Запада против российского оружия
Глава "Рособоронэкспорта" Михеев: Запад хочет фейками дискредитировать российское оружие
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Пропаганда Запада кишит фейками, направленными на дискредитацию российского оружия, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia.
"Сейчас интернет и иностранные СМИ кишат фейками. Американская и западная пропагандистские машины против России работают на полную мощность, чтобы дискредитировать нашу страну, армию, нашу военную технику. Предпринимаются попытки вытеснить Россию с рынка вооружений, заявляя нашим партнерам о якобы низкой боеспособности российских вооружений", - отметил Михеев.
Глава "Рособоронэкспорта" отметил, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, так как он ею ограничен, а лжец может нести что хочет.
"Это мы сейчас и наблюдаем. Если противнику хвалиться нечем, он начинает заниматься фейками. Но мы знаем правду: наша военная техника, сухопутная, боевые самолеты и вертолеты, комплексы и системы ПВО – надежные, мощные, боеспособные. Уверенно подтверждают заложенные в них характеристики", - добавил Михеев.
12 марта, 10:34Члены СПЧ назвали соцсети новой формой оружия