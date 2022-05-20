https://ria.ru/20220520/feyki-1789726407.html

Глава "Рособоронэкспорта" заявил о фейках Запада против российского оружия

Глава "Рособоронэкспорта" заявил о фейках Запада против российского оружия - РИА Новости, 20.05.2022

Глава "Рособоронэкспорта" заявил о фейках Запада против российского оружия

Пропаганда Запада кишит фейками, направленными на дискредитацию российского оружия, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:17

2022-05-20T14:17

2022-05-20T14:34

безопасность

россия

технологии

рособоронэкспорт

александр михеев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Пропаганда Запада кишит фейками, направленными на дискредитацию российского оружия, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев журналистам на выставке HeliRussia."Сейчас интернет и иностранные СМИ кишат фейками. Американская и западная пропагандистские машины против России работают на полную мощность, чтобы дискредитировать нашу страну, армию, нашу военную технику. Предпринимаются попытки вытеснить Россию с рынка вооружений, заявляя нашим партнерам о якобы низкой боеспособности российских вооружений", - отметил Михеев.Глава "Рособоронэкспорта" отметил, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, так как он ею ограничен, а лжец может нести что хочет."Это мы сейчас и наблюдаем. Если противнику хвалиться нечем, он начинает заниматься фейками. Но мы знаем правду: наша военная техника, сухопутная, боевые самолеты и вертолеты, комплексы и системы ПВО – надежные, мощные, боеспособные. Уверенно подтверждают заложенные в них характеристики", - добавил Михеев.

https://ria.ru/20220312/sotsseti-1777803259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, технологии, рособоронэкспорт, александр михеев, санкции в отношении россии