https://ria.ru/20220520/elektroenergiya-1789543556.html

Будет ли Киев покупать электроэнергию с Запорожской АЭС

Будет ли Киев покупать электроэнергию с Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.05.2022

Будет ли Киев покупать электроэнергию с Запорожской АЭС

Во время рабочей поездки по освобожденным в ходе специальной военной операции территориям вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мелитополь, где, в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T08:00

2022-05-20T08:00

2022-05-20T08:06

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Во время рабочей поездки по освобожденным в ходе специальной военной операции территориям вице-премьер России Марат Хуснуллин посетил Мелитополь, где, в частности, сделал чрезвычайно интересное заявление. Он сообщил, что Запорожская АЭС отныне будет работать на Россию, в ее интересах, а производимая там электроэнергия теоретически может поставляться на Украину, но при условии соответствующей оплаты.Инициатива вне всякого сомнения положительная, но за кадром остается целый ряд вопросов, без внятного ответа на которые судьба ЗАЭС так и остается неопределенной.Вице-премьер заявил, что ЗАЭС работала и будет работать (только теперь под контролем и управлением российских специалистов), весь персонал сохранит свои рабочие места, вырабатываемая электроэнергия может поставляться потребителям на Украине, а в случае если Киев займет привычную позицию переговорного саботажа, перетоки без проблем можно перенаправить в интересах России.Чтобы понять потенциальные сложности и перспективы, определимся с понятиями и цифрами.Запорожская АЭС располагается в городе с говорящим названием Энергодар на берегу реки Днепр, чья вода используется в качестве поглотителя избыточного тепла, генерируемого в процессе работы реакторов. Это не только крупнейшая в Европе, но еще и одна из самых молодых АЭС. Шесть энергоблоков, под бетонными куполами которых размещены вполне современные реакторы ВВЭР-1000 нетто-мощностью 950 мегаватт каждый, построены относительно недавно. Первый блок введен в эксплуатацию в декабре 1985 года, а последний (шестой) осенью 1996-го. Сроки эксплуатации первого — четвертого реакторов истекли в период с 2015-го по 2017-й, но после соответствующего международного технического аудита они были продлены еще на десять лет. На фоне европейских и особенно американских атомных электростанций, чей возраст в среднем перевалил за пятьдесят лет, ЗАЭС является объектом в полном расцвете производственных сил и с многообещающим будущим.Естественно, станция строилась не случайно, а в рамках повышения энерговооруженности Украинской ССР, обеспечения дешевой электроэнергией мощнейшего промышленного кластера на востоке советской республики. ЗАЭС с ее колоссальной мощностью шесть гигаватт обеспечивала бесперебойную работу десятков крупных предприятий в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Мы нарочно выделяем именно промышленных, или, как говорят энергетики, якорных потребителей, поскольку доля потребления электричества населением, по сравнению с комбинатами вроде "Криворожстали", ничтожна.Если взглянуть на карту объединенной энергетической системы Украины, сразу станут понятны ход мыслей советских руководителей сферы энергетики вообще и задача ЗАЭС в частности.Потребности юга Украины в электроэнергии обеспечивают (либо подстраховывают друг друга) Запорожская и Южно-Украинская АЭС, расположенная в Николаевской области. Поставки выполняются по магистральным ЛЭП с рабочим напряжением 330 киловольт. Станции перекрывают зоны ответственности друг друга, что позволяет в случае необходимости перенаправлять перетоки в нужную сторону.При этом Южно-Украинская АЭС имеет значительно меньше якорных потребителей, поставляя часть электричества на предприятия и порты Одесской области, часть — в Николаев и Херсон, а остатки — на экспорт в Молдавию. Станция в Энергодаре обеспечивает в разы больший кластер потребителей. Ее электричество питает развитый и насыщенный индустриальный регион возле Кривого Рога, Запорожья и Днепропетровска. И если в Одесской области основные ЛЭП распадаются на распределительные сети по 220 киловольт, то в упомянутых областях — в зоне ответственности ЗАЭС — этого нет. То есть станция работает, что называется, оптом.Теперь, когда нам ясна транспортная схема поставок, попробуем понять, как может выглядеть алгоритм дальнейшего применения Запорожской АЭС. Здесь, невзирая на оптимистические слова вице-премьера, сразу возникает ряд больших проблем и вопросов.Как мы выяснили, абсолютное большинство якорных потребителей ЗАЭС находятся на территориях, подконтрольных Киеву. С одной стороны, это, конечно, инструмент дополнительного воздействия на Украину, но Киев неоднократно демонстрировал полнейшее нежелание договариваться с Москвой, потому нельзя исключать вероятность того, что киевские власти предпочтут "назло москалям" остановить свои предприятия. Такой вариант значительно ухудшит и без того аховую ситуацию с наполнением украинского бюджета, ведь заводы и комбинаты являются ключевыми донорами, но одновременно создаст сложности и для России.Объект такой сложности, как АЭС, должен работать, только тогда он приносит прибыль. Если же простаивает, то вместо денег, света и тепла он генерирует громадные убытки. Перенаправить перетоки, скажем, в Крым или ЛДНР в настоящий момент проблематично.Единственная магистраль 330 киловольт заходит на полуостров со стороны Мелитополя и идет на Джанкой, разделяясь дальше на два рукава, к Симферополю и Евпатории. Вся остальная сеть уже распределительная и имеет напряжение 220 киловольт. Теоретически можно, конечно, построить дополнительные трансформаторные станции и сливать электроэнергию из Энергодара в общую сеть, проблема в том, что она там не нужна. Крым давно обеспечен электричеством, над решением этой задачи работали все прошедшие восемь лет. В эксплуатацию, в частности, были введены Таврическая и Балаклавская теплоэлектростанции, в планах строительство маломощных маневровых Джанкойской и Черноморской ТЭС.Маловероятно выглядит и перенаправление перетоков на Донбасс.Начнем с того, что после восьми лет непрерывных бомбежек со стороны украинской армии транспортная и распределительная инфраструктура электросетей находится там в весьма плачевном состоянии. Там же, где боевые действия не ведутся, задачи генерации выполняет целый ряд угольных ТЭС и ТЭЦ. Густонаселенный регион с мощной промышленностью питается от разветвленной сети линий электропередач 220 киловольт. Сейчас в республиках, конечно, дефицит абсолютно всего, включая электричество, но после того как будут прекращены боевые действия и начнется восстановление социальной инфраструктуры, встанет вопрос, зачем здесь электроэнергия из Запорожья, если своих электростанций и угля к ним в избытке.Как бы то ни было, ЗАЭС, этот мощнейший объект генерации, Москва явно не собирается возвращать под крыло Киева. Все громкие крики оттуда об увольнении сотрудников за участие в акции "Бессмертный полк" и сотрудничество с новыми властями не более чем фантомные боли. Россия имеет громадный научный потенциал по профилю, способна обеспечить полный цикл эксплуатации АЭС: от создания до переработки облученного топлива. Можно с уверенностью сказать, что персонал станции останется на месте и продолжит работать.Не возникнет проблем и с МАГАТЭ. Организацию интересует исключительно безопасность эксплуатации АЭС и соблюдение всех технических и природоохранных норм. МАГАТЭ подчеркнуто держится в стороне от любых вопросов, касающихся политики и государственной принадлежности подотчетных объектов.В настоящий момент судьба ЗАЭС замерла в точке равновесия и одновременно неопределенности. У нас есть шесть гигаватт доступного и дешевого электричества, у Украины ключевые потребители, работа которых без этой электроэнергии невозможна. Нигде в другом месте продукция ЗАЭС пока не нужна, но без нее не могут выжить сталелитейные и другие комбинаты, для нужд которых она создавалась.Потому в данный исторический момент мы не станем делать однозначные прогнозы. Судьба Запорожской АЭС будет зависеть от того, как и когда завершится специальная военная операция, в каких границах сформируются новые регионы юга и востока, насколько тяжелым будет положение Киева, чтобы ему пришлось пойти на сотрудничество с новыми территориальными образованиями.Запасемся терпением.

https://ria.ru/20220518/zaporozhe-1789308534.html

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https://ria.ru/20220426/rosatom-1785479559.html

https://ria.ru/20220330/aes_ukraina-1780631336.html

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765485220.html

https://ria.ru/20220504/magate-1786888612.html

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авторы, украина, киев, запорожская аэс, магатэ, ввэр-1000, россия, марат хуснуллин