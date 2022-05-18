https://ria.ru/20220518/aes-1789312023.html

Запорожская АЭС продолжит работать, все рабочие места будут сохранены

Запорожская АЭС продолжит работать, все рабочие места будут сохранены - РИА Новости, 18.05.2022

Запорожская АЭС продолжит работать, все рабочие места будут сохранены

Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого РФ города Энергодар, продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:15

2022-05-18T18:15

2022-05-18T20:54

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого РФ города Энергодар, продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом."(Запорожская АЭС - ред.) будет работать, все рабочие места будут сохранены. У нас большой опыт работы с атомными станциями, у нас компании в России имеют этот опыт. То, что она будет работать, в этом никаких сомнений нет", - сказал Хуснуллин журналистам.

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789310661.html

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Хуснуллин о будущем Запорожской АЭС Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого РФ города Энергодар, продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 2022-05-18T18:15 true PT0M41S

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россия, мелитополь, запорожская аэс