Рейтинг@Mail.ru
Запорожская АЭС продолжит работать, все рабочие места будут сохранены - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/aes-1789312023.html
Запорожская АЭС продолжит работать, все рабочие места будут сохранены
Запорожская АЭС продолжит работать, все рабочие места будут сохранены - РИА Новости, 18.05.2022
Запорожская АЭС продолжит работать, все рабочие места будут сохранены
Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого РФ города Энергодар, продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:15
2022-05-18T20:54
россия
мелитополь
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789334645_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_092f7de752c7aeaeed8f9ea24b2c039e.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого РФ города Энергодар, продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом."(Запорожская АЭС - ред.) будет работать, все рабочие места будут сохранены. У нас большой опыт работы с атомными станциями, у нас компании в России имеют этот опыт. То, что она будет работать, в этом никаких сомнений нет", - сказал Хуснуллин журналистам.
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789310661.html
россия
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Хуснуллин о будущем Запорожской АЭС
Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого РФ города Энергодар, продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
2022-05-18T18:15
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789334645_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a34d6091b9ff9bfc34832f48330bc9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мелитополь, запорожская аэс
18:15 18.05.2022 (обновлено: 20:54 18.05.2022)
 
Запорожская АЭС продолжит работать, все рабочие места будут сохранены

Хуснуллин: запорожская АЭС продолжит работать, все рабочие места будут сохранены

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС, расположенная на территории контролируемого РФ города Энергодар, продолжит работать, все рабочие места будут сохранены, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом.
"(Запорожская АЭС - ред.) будет работать, все рабочие места будут сохранены. У нас большой опыт работы с атомными станциями, у нас компании в России имеют этот опыт. То, что она будет работать, в этом никаких сомнений нет", - сказал Хуснуллин журналистам.
Хуснуллин о будущем Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 18:10
Запорожская АЭС будет работать на Россию, но готова к поставкам на Украину
 
РоссияМелитопольЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала