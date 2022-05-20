https://ria.ru/20220520/donbass-1789700972.html

Российские регионы сами могут брать шефство над Донбассом, заявил Песков

Российские регионы сами могут брать шефство над Донбассом, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2022

Российские регионы сами могут брать шефство над Донбассом, заявил Песков

Регионы РФ самостоятельно могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над территориями Донбассом, никаких дополнительных документов для этого не... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T13:07

2022-05-20T13:07

2022-05-20T13:15

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Регионы РФ самостоятельно могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над территориями Донбассом, никаких дополнительных документов для этого не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу."Могу лишь подтвердить, что действительно никаких документов пока не было на этот счет. По большому счету они и не требуются. Регионы по своему усмотрению, сами, самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы. В том числе и регионы Донбасса", - сказал Песков, отметив, что при необходимости такие документы могут появиться.На уточняющий вопрос, из каких средств регионы РФ могут оказывать поддержку регионам Донбасса, Песков ответил, что в каждом отдельном случае принимаются отдельные решения.Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.

https://realty.ria.ru/20220520/shtab-1789680859.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, донбасс, дмитрий песков, донецкая народная республика, владимир путин, сергей кириенко