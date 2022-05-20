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Российские регионы сами могут брать шефство над Донбассом, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2022
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Российские регионы сами могут брать шефство над Донбассом, заявил Песков
Российские регионы сами могут брать шефство над Донбассом, заявил Песков - РИА Новости, 20.05.2022
Российские регионы сами могут брать шефство над Донбассом, заявил Песков
Регионы РФ самостоятельно могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над территориями Донбассом, никаких дополнительных документов для этого не... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T13:07
2022-05-20T13:15
в мире
россия
донбасс
дмитрий песков
донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Регионы РФ самостоятельно могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над территориями Донбассом, никаких дополнительных документов для этого не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу."Могу лишь подтвердить, что действительно никаких документов пока не было на этот счет. По большому счету они и не требуются. Регионы по своему усмотрению, сами, самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы. В том числе и регионы Донбасса", - сказал Песков, отметив, что при необходимости такие документы могут появиться.На уточняющий вопрос, из каких средств регионы РФ могут оказывать поддержку регионам Донбасса, Песков ответил, что в каждом отдельном случае принимаются отдельные решения.Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
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в мире, россия, донбасс, дмитрий песков, донецкая народная республика, владимир путин, сергей кириенко
13:07 20.05.2022 (обновлено: 13:15 20.05.2022)
 
Российские регионы сами могут брать шефство над Донбассом, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: российские регионы сами могут брать шефство над Донбассом

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Регионы РФ самостоятельно могут брать шефство над другими регионами, в том числе и над территориями Донбассом, никаких дополнительных документов для этого не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу.
"Могу лишь подтвердить, что действительно никаких документов пока не было на этот счет. По большому счету они и не требуются. Регионы по своему усмотрению, сами, самостоятельно могут брать в подшефные себе другие регионы. В том числе и регионы Донбасса", - сказал Песков, отметив, что при необходимости такие документы могут появиться.
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На уточняющий вопрос, из каких средств регионы РФ могут оказывать поддержку регионам Донбасса, Песков ответил, что в каждом отдельном случае принимаются отдельные решения.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президентом Владимиром Путиным принято решение о том, что российские регионы берут шефство над районами и муниципалитетами ДНР и ЛНР.
 
В миреРоссияДонбассДмитрий ПесковДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСергей Кириенко
 
 
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