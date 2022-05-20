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Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/donbass-1789682928.html
Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению
Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению - РИА Новости, 20.05.2022
Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению
Российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, близится к завершению освобождение РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:13
2022-05-20T12:20
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, близится к завершению освобождение Луганской народной республики, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Группировки российских Вооружённых Сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики", - сказал Шойгу в пятницу на коллегии Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/severodonetsk-1789244033.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, сергей шойгу
12:13 20.05.2022 (обновлено: 12:20 20.05.2022)
 
Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению

Шойгу: группировки ВС России, ДНР и ЛНР продолжают расширять контроль над Донбассом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРазминирование территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР
Разминирование территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Разминирование территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, близится к завершению освобождение Луганской народной республики, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Группировки российских Вооружённых Сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики", - сказал Шойгу в пятницу на коллегии Минобороны РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСергей Шойгу
 
 
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