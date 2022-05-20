https://ria.ru/20220520/donbass-1789682928.html

Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению

Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению - РИА Новости, 20.05.2022

Шойгу заявил, что освобождение ЛНР близится к завершению

Российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, близится к завершению освобождение РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:13

2022-05-20T12:13

2022-05-20T12:20

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российская армия вместе с подразделениями народной милиции ЛНР и ДНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса, близится к завершению освобождение Луганской народной республики, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Группировки российских Вооружённых Сил совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики", - сказал Шойгу в пятницу на коллегии Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/severodonetsk-1789244033.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, сергей шойгу