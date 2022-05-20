https://ria.ru/20220520/donbass-1789673307.html
В Донбассе 14-летний подросток остался с больной бабушкой на руках
В Донбассе 14-летний подросток остался с больной бабушкой на руках - РИА Новости, 20.05.2022
В Донбассе 14-летний подросток остался с больной бабушкой на руках
Четырнадцатилетний мальчик и его больная бабушка два месяца живут в одном из холодных и темных бомбоубежищ Рубежного в Луганской народной республике. По просьбе РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:29
2022-05-20T11:29
2022-05-20T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
бохум
германия
признание днр и лнр в россии
рубежное
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 20 мая - РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик и его больная бабушка два месяца живут в одном из холодных и темных бомбоубежищ Рубежного в Луганской народной республике. По просьбе подростка корреспондент РИА Новости нашёл его отца в соцсетях - тот публикует видео из благополучной Германии и возмущается, что пришлось пять часов ждать в Польше поезда для беженцев."В подвале холодно, но мы привыкли - надеваешь на себя побольше тёплой одежды и все", - показывает подросток свои владения. Им с бабушкой Ларисой повезло: их дом практически целый, если не считать выбитых взрывной волной стёкол и повреждённой крыши. Оттуда можно забирать вещи, но возникает другая проблема - их негде стирать, ведь в городе уже два месяца нет воды.Здоровье у Ларисы Айзенберг оставляет желать лучшего. Она полтора месяца спала сидя в кресле, около спящего Саши - другого спального места не было. Ее ноги покраснели и отекли. А потом, спасаясь от взрыва, женщина упала с лестницы, получила сотрясение мозга. Вернуться домой пока не получается - в городе слишком опасно, время от времени продолжаются обстрелы.Мать мальчика погибла в прошлом году - ее сбила машина. А отец, 50-летний Витольд В., при приближении боевых действий уехал из города, оставив всю родню. "Он только позвонил, сказал, что уезжает. Внук ответил, что не хочет меня оставлять, а тот и настаивать не стал - обрадовался, что ему так проще", - вспоминает Лариса.По просьбе отца подросток позвонил своей тете — сестре отца, за которую Витольд "сильно волновался". Но та ответила, что не хочет общаться с "братом-предателем". По данным Ларисы, сестра и мать Витольда тоже остались в Рубежном, но как их здоровье, никто не знает - никакой связи в городе нет.Мальчик попросил корреспондента РИА Новости, когда будет интернет, найти его отца в соцсетях и хотя бы написать ему, что они живы. Это оказалось нетрудно - помогли редкие имя и фамилия Витольда. Оказалось, что мужчина уже давно в Германии, живет в городе Бохум, откуда публикует фотографии идиллических пригородов. Также на страницах можно найти петицию с призывом "Спасти Мариуполь", христианские фильмы и изображения Христа с призывами: "Боже, храни Украину! Слава Иисусу Христу" - бросивший семью мужчина позиционирует себя как верующий.Если верить записям, в Польше мужчине вместе с другими беженцами пришлось пять часов ждать поезд в Германию. "Это какое-то издевательство со стороны Польши над украинцами", - написал Витольд. Живущий уже два месяца в подвале сын Витольда, увидев эту запись, смог только хмыкнуть.
https://ria.ru/20220513/donbass-1788246784.html
https://ria.ru/20220503/donbass-1786634730.html
https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785792758.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789667586_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e2c7a26220e51502d6ed109505c21c4d.jpg
"Нашел лазейку и через Польшу уехал": отец бросил сына с тещей в бомбоубежищах Рубежного
Рубежное (ЛНР). 14-летний Саша и его больная бабушка 2 месяца живут в одном из холодных и темных бомбоубежищ - отец Саши бросил их и уехал беженцем в Европу.
По просьбе подростка корреспондент РИА Новости нашёл его отца в соцсетях, чтобы сообщить, что семья жива - тот публикует видео из благополучной Германии и возмущается, что пришлось 5 часов ждать поезда в Польше.
2022-05-20T11:29
true
PT2M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, бохум, германия, признание днр и лнр в россии, рубежное
В Донбассе 14-летний подросток остался с больной бабушкой на руках
Четырнадцатилетний Саша остался в Рубежном с больной бабушкой, когда отец уехал в Германию
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 20 мая - РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик и его больная бабушка два месяца живут в одном из холодных и темных бомбоубежищ Рубежного в Луганской народной республике. По просьбе подростка корреспондент РИА Новости нашёл его отца в соцсетях - тот публикует видео из благополучной Германии и возмущается, что пришлось пять часов ждать в Польше поезда для беженцев.
"В подвале холодно, но мы привыкли - надеваешь на себя побольше тёплой одежды и все", - показывает подросток свои владения. Им с бабушкой Ларисой повезло: их дом практически целый, если не считать выбитых взрывной волной стёкол и повреждённой крыши. Оттуда можно забирать вещи, но возникает другая проблема - их негде стирать, ведь в городе уже два месяца нет воды.
Здоровье у Ларисы Айзенберг оставляет желать лучшего. Она полтора месяца спала сидя в кресле, около спящего Саши - другого спального места не было. Ее ноги покраснели и отекли. А потом, спасаясь от взрыва, женщина упала с лестницы, получила сотрясение мозга. Вернуться домой пока не получается - в городе слишком опасно, время от времени продолжаются обстрелы.
Мать мальчика погибла в прошлом году - ее сбила машина. А отец, 50-летний Витольд В., при приближении боевых действий уехал из города, оставив всю родню. "Он только позвонил, сказал, что уезжает. Внук ответил, что не хочет меня оставлять, а тот и настаивать не стал - обрадовался, что ему так проще", - вспоминает Лариса.
По просьбе отца подросток позвонил своей тете — сестре отца, за которую Витольд "сильно волновался". Но та ответила, что не хочет общаться с "братом-предателем". По данным Ларисы, сестра и мать Витольда тоже остались в Рубежном, но как их здоровье, никто не знает - никакой связи в городе нет.
Мальчик попросил корреспондента РИА Новости, когда будет интернет, найти его отца в соцсетях и хотя бы написать ему, что они живы. Это оказалось нетрудно - помогли редкие имя и фамилия Витольда. Оказалось, что мужчина уже давно в Германии
, живет в городе Бохум
, откуда публикует фотографии идиллических пригородов. Также на страницах можно найти петицию с призывом "Спасти Мариуполь", христианские фильмы и изображения Христа с призывами: "Боже, храни Украину! Слава Иисусу Христу" - бросивший семью мужчина позиционирует себя как верующий.
Если верить записям, в Польше
мужчине вместе с другими беженцами пришлось пять часов ждать поезд в Германию. "Это какое-то издевательство со стороны Польши над украинцами", - написал Витольд. Живущий уже два месяца в подвале сын Витольда, увидев эту запись, смог только хмыкнуть.