https://ria.ru/20220520/donbass-1789673307.html

В Донбассе 14-летний подросток остался с больной бабушкой на руках

В Донбассе 14-летний подросток остался с больной бабушкой на руках - РИА Новости, 20.05.2022

В Донбассе 14-летний подросток остался с больной бабушкой на руках

Четырнадцатилетний мальчик и его больная бабушка два месяца живут в одном из холодных и темных бомбоубежищ Рубежного в Луганской народной республике. По просьбе РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:29

2022-05-20T11:29

2022-05-20T11:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

бохум

германия

признание днр и лнр в россии

рубежное

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 20 мая - РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик и его больная бабушка два месяца живут в одном из холодных и темных бомбоубежищ Рубежного в Луганской народной республике. По просьбе подростка корреспондент РИА Новости нашёл его отца в соцсетях - тот публикует видео из благополучной Германии и возмущается, что пришлось пять часов ждать в Польше поезда для беженцев."В подвале холодно, но мы привыкли - надеваешь на себя побольше тёплой одежды и все", - показывает подросток свои владения. Им с бабушкой Ларисой повезло: их дом практически целый, если не считать выбитых взрывной волной стёкол и повреждённой крыши. Оттуда можно забирать вещи, но возникает другая проблема - их негде стирать, ведь в городе уже два месяца нет воды.Здоровье у Ларисы Айзенберг оставляет желать лучшего. Она полтора месяца спала сидя в кресле, около спящего Саши - другого спального места не было. Ее ноги покраснели и отекли. А потом, спасаясь от взрыва, женщина упала с лестницы, получила сотрясение мозга. Вернуться домой пока не получается - в городе слишком опасно, время от времени продолжаются обстрелы.Мать мальчика погибла в прошлом году - ее сбила машина. А отец, 50-летний Витольд В., при приближении боевых действий уехал из города, оставив всю родню. "Он только позвонил, сказал, что уезжает. Внук ответил, что не хочет меня оставлять, а тот и настаивать не стал - обрадовался, что ему так проще", - вспоминает Лариса.По просьбе отца подросток позвонил своей тете — сестре отца, за которую Витольд "сильно волновался". Но та ответила, что не хочет общаться с "братом-предателем". По данным Ларисы, сестра и мать Витольда тоже остались в Рубежном, но как их здоровье, никто не знает - никакой связи в городе нет.Мальчик попросил корреспондента РИА Новости, когда будет интернет, найти его отца в соцсетях и хотя бы написать ему, что они живы. Это оказалось нетрудно - помогли редкие имя и фамилия Витольда. Оказалось, что мужчина уже давно в Германии, живет в городе Бохум, откуда публикует фотографии идиллических пригородов. Также на страницах можно найти петицию с призывом "Спасти Мариуполь", христианские фильмы и изображения Христа с призывами: "Боже, храни Украину! Слава Иисусу Христу" - бросивший семью мужчина позиционирует себя как верующий.Если верить записям, в Польше мужчине вместе с другими беженцами пришлось пять часов ждать поезд в Германию. "Это какое-то издевательство со стороны Польши над украинцами", - написал Витольд. Живущий уже два месяца в подвале сын Витольда, увидев эту запись, смог только хмыкнуть.

https://ria.ru/20220513/donbass-1788246784.html

https://ria.ru/20220503/donbass-1786634730.html

https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785792758.html

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бохум

германия

рубежное

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нашел лазейку и через Польшу уехал": отец бросил сына с тещей в бомбоубежищах Рубежного Рубежное (ЛНР). 14-летний Саша и его больная бабушка 2 месяца живут в одном из холодных и темных бомбоубежищ - отец Саши бросил их и уехал беженцем в Европу. По просьбе подростка корреспондент РИА Новости нашёл его отца в соцсетях, чтобы сообщить, что семья жива - тот публикует видео из благополучной Германии и возмущается, что пришлось 5 часов ждать поезда в Польше. 2022-05-20T11:29 true PT2M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, польша, бохум, германия, признание днр и лнр в россии, рубежное