https://ria.ru/20220520/chempionat-1789741281.html

В Ульяновской области в августе состоится этап чемпионата "Цифровой прорыв"

В Ульяновской области в августе состоится этап чемпионата "Цифровой прорыв" - РИА Новости, 20.05.2022

В Ульяновской области в августе состоится этап чемпионата "Цифровой прорыв"

Региональный этап чемпионата "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" состоится в августе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:01

2022-05-20T15:01

2022-05-20T15:01

ульяновская область

ульяновская область

технологии

общество

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УЛЬЯНОВСК, 20 мая – РИА Новости. Региональный этап чемпионата "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" состоится в августе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соревнования пройдут со 2 по 31 августа. Проект стал результатом объединения конкурса "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" и "Цифрового прорыва" – флагманского конкурса президентской платформы "Россия – страна возможностей", говорится в сообщении.Основными целями проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" являются создание системы отбора кадров для решения задач по цифровизации, поиск и поддержка перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта."На данный момент сотрудниками регионального Агентства технологического развития ведется работа по проектированию и сбору задач, актуальных для нашей области. Победителя региональных соревнований определят по разработанной модели, которая покажет лучшую точность решения на автоматической проверке", - приводит пресс-служба слова гендиректора АТР Ульяновской области Вадима Павлова.Старт регистрации участников на региональный этап чемпионата будет дан в июле.

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ульяновская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ульяновская область, технологии, общество