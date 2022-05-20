https://ria.ru/20220520/chempionat-1789741281.html
В Ульяновской области в августе состоится этап чемпионата "Цифровой прорыв"
В Ульяновской области в августе состоится этап чемпионата "Цифровой прорыв" - РИА Новости, 20.05.2022
В Ульяновской области в августе состоится этап чемпионата "Цифровой прорыв"
Региональный этап чемпионата "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" состоится в августе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:01
2022-05-20T15:01
2022-05-20T15:01
ульяновская область
ульяновская область
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881429_0:388:2951:2048_1920x0_80_0_0_1ad12227434589b7c19eb1f360d7f8b5.jpg
УЛЬЯНОВСК, 20 мая – РИА Новости. Региональный этап чемпионата "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" состоится в августе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соревнования пройдут со 2 по 31 августа. Проект стал результатом объединения конкурса "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" и "Цифрового прорыва" – флагманского конкурса президентской платформы "Россия – страна возможностей", говорится в сообщении.Основными целями проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" являются создание системы отбора кадров для решения задач по цифровизации, поиск и поддержка перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта."На данный момент сотрудниками регионального Агентства технологического развития ведется работа по проектированию и сбору задач, актуальных для нашей области. Победителя региональных соревнований определят по разработанной модели, которая покажет лучшую точность решения на автоматической проверке", - приводит пресс-служба слова гендиректора АТР Ульяновской области Вадима Павлова.Старт регистрации участников на региональный этап чемпионата будет дан в июле.
https://ria.ru/20220429/kontrakty-1786177597.html
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881429_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_ad356a5c8eaaf4a74319e03e28ae766f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновская область, технологии, общество
УЛЬЯНОВСК, 20 мая – РИА Новости. Региональный этап чемпионата "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" состоится в августе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соревнования пройдут со 2 по 31 августа. Проект стал результатом объединения конкурса "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" и "Цифрового прорыва" – флагманского конкурса президентской платформы "Россия – страна возможностей", говорится в сообщении.
Основными целями проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" являются создание системы отбора кадров для решения задач по цифровизации, поиск и поддержка перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта.
"На данный момент сотрудниками регионального Агентства технологического развития ведется работа по проектированию и сбору задач, актуальных для нашей области. Победителя региональных соревнований определят по разработанной модели, которая покажет лучшую точность решения на автоматической проверке", - приводит пресс-служба слова гендиректора АТР Ульяновской области
Вадима Павлова.
Старт регистрации участников на региональный этап чемпионата будет дан в июле.