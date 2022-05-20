Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновской области в августе состоится этап чемпионата "Цифровой прорыв" - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
https://ria.ru/20220520/chempionat-1789741281.html
В Ульяновской области в августе состоится этап чемпионата "Цифровой прорыв"
В Ульяновской области в августе состоится этап чемпионата "Цифровой прорыв" - РИА Новости, 20.05.2022
В Ульяновской области в августе состоится этап чемпионата "Цифровой прорыв"
Региональный этап чемпионата "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" состоится в августе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:01
2022-05-20T15:01
ульяновская область
ульяновская область
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881429_0:388:2951:2048_1920x0_80_0_0_1ad12227434589b7c19eb1f360d7f8b5.jpg
УЛЬЯНОВСК, 20 мая – РИА Новости. Региональный этап чемпионата "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" состоится в августе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.Соревнования пройдут со 2 по 31 августа. Проект стал результатом объединения конкурса "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" и "Цифрового прорыва" – флагманского конкурса президентской платформы "Россия – страна возможностей", говорится в сообщении.Основными целями проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" являются создание системы отбора кадров для решения задач по цифровизации, поиск и поддержка перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта."На данный момент сотрудниками регионального Агентства технологического развития ведется работа по проектированию и сбору задач, актуальных для нашей области. Победителя региональных соревнований определят по разработанной модели, которая покажет лучшую точность решения на автоматической проверке", - приводит пресс-служба слова гендиректора АТР Ульяновской области Вадима Павлова.Старт регистрации участников на региональный этап чемпионата будет дан в июле.
https://ria.ru/20220429/kontrakty-1786177597.html
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881429_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_ad356a5c8eaaf4a74319e03e28ae766f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновская область, технологии, общество
15:01 20.05.2022
 

В Ульяновской области в августе состоится этап чемпионата "Цифровой прорыв"

© РИА Новости / Максим БогодвидПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 20 мая – РИА Новости. Региональный этап чемпионата "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" состоится в августе в Ульяновской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Соревнования пройдут со 2 по 31 августа. Проект стал результатом объединения конкурса "Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту" и "Цифрового прорыва" – флагманского конкурса президентской платформы "Россия – страна возможностей", говорится в сообщении.
Основными целями проекта "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект" являются создание системы отбора кадров для решения задач по цифровизации, поиск и поддержка перспективных специалистов, желающих создавать продукты и сервисы с использованием технологий искусственного интеллекта.
"На данный момент сотрудниками регионального Агентства технологического развития ведется работа по проектированию и сбору задач, актуальных для нашей области. Победителя региональных соревнований определят по разработанной модели, которая покажет лучшую точность решения на автоматической проверке", - приводит пресс-служба слова гендиректора АТР Ульяновской области Вадима Павлова.
Старт регистрации участников на региональный этап чемпионата будет дан в июле.
Предприниматели Ульяновской области заключили экспортные контракты на 10 миллионов долларов по итогам прошедшей в Ташкенте международной выставки Иннопром - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 16:01Ульяновская область
Ульяновский бизнес заключил экспортные контракты на 10 млн долларов
 
Ульяновская областьУльяновская областьТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала