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Эксперт высказался о перспективах расширения БРИКС - РИА Новости, 20.05.2022
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Эксперт высказался о перспективах расширения БРИКС
Эксперт высказался о перспективах расширения БРИКС - РИА Новости, 20.05.2022
Эксперт высказался о перспективах расширения БРИКС
БРИКС может быть расширен за счет нескольких стран Азии, Африки и Америки, в том числе Египта, Индонезии, Ирана, Турции, Аргентины или Мексики, заявил в... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T11:26
2022-05-20T11:26
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юар
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. БРИКС может быть расширен за счет нескольких стран Азии, Африки и Америки, в том числе Египта, Индонезии, Ирана, Турции, Аргентины или Мексики, заявил в интервью РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, заявил накануне министр иностранных дел КНР Ван И. Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР."Расширение может произойти за счет Египта или Индонезии, поскольку они обладают серьезным потенциалом в области противодействия трансграничным угрозам безопасности и могут привнести новые темы и взгляды в группу. Кандидатом на членство в БРИКС может выступать Иран или Турция, поскольку они активно развивают высокотехнологичные отрасли, и это также может быть интересно для БРИКС. Если взглянуть ещё шире, то можно предположить возможное включение в БРИКС Аргентины или Мексики", - сказал эксперт."Страны БРИКС могут лечь в основание нового, полицентричного мирового порядка, и в этой связи укрупнение группы, создание более комплексного консенсуса развивающихся стран позволяет эту задачу решить", - пояснил собеседник агентства.Как заявил накануне на онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС Ван И, расширение организации поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире. МИД КНР также опубликовал совместное заявление глав МИД объединения по итогам встречи, где указано, что "министры поддержали процесс продвижения расширения БРИКС посредством обсуждений, подчеркнув необходимость определения соответствующих руководящих принципов, стандартов и процедур".
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в мире, брикс, китай, индия, россия, юар, бразилия, египет, индонезия, мид кнр, ван и (политик), дипломатическая академия мид рф
11:26 20.05.2022
 
Эксперт высказался о перспективах расширения БРИКС

Эксперт Нежданов: БРИКС может быть расширен за счет Египта, Индонезии или Ирана

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. БРИКС может быть расширен за счет нескольких стран Азии, Африки и Америки, в том числе Египта, Индонезии, Ирана, Турции, Аргентины или Мексики, заявил в интервью РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, заявил накануне министр иностранных дел КНР Ван И. Сейчас в объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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Лавров обсудил с главами дипмиссий БРИКС региональные конфликты
"Расширение может произойти за счет Египта или Индонезии, поскольку они обладают серьезным потенциалом в области противодействия трансграничным угрозам безопасности и могут привнести новые темы и взгляды в группу. Кандидатом на членство в БРИКС может выступать Иран или Турция, поскольку они активно развивают высокотехнологичные отрасли, и это также может быть интересно для БРИКС. Если взглянуть ещё шире, то можно предположить возможное включение в БРИКС Аргентины или Мексики", - сказал эксперт.
"Страны БРИКС могут лечь в основание нового, полицентричного мирового порядка, и в этой связи укрупнение группы, создание более комплексного консенсуса развивающихся стран позволяет эту задачу решить", - пояснил собеседник агентства.
Как заявил накануне на онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС Ван И, расширение организации поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире. МИД КНР также опубликовал совместное заявление глав МИД объединения по итогам встречи, где указано, что "министры поддержали процесс продвижения расширения БРИКС посредством обсуждений, подчеркнув необходимость определения соответствующих руководящих принципов, стандартов и процедур".
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В миреБРИКСКитайИндияРоссияЮАРБразилияЕгипетИндонезияМИД КНРВан И (политик)Дипломатическая академия МИД РФ
 
 
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