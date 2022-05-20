Эксперт высказался о перспективах расширения БРИКС
Эксперт Нежданов: БРИКС может быть расширен за счет Египта, Индонезии или Ирана
Стела БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. БРИКС может быть расширен за счет нескольких стран Азии, Африки и Америки, в том числе Египта, Индонезии, Ирана, Турции, Аргентины или Мексики, заявил в интервью РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
"Расширение может произойти за счет Египта или Индонезии, поскольку они обладают серьезным потенциалом в области противодействия трансграничным угрозам безопасности и могут привнести новые темы и взгляды в группу. Кандидатом на членство в БРИКС может выступать Иран или Турция, поскольку они активно развивают высокотехнологичные отрасли, и это также может быть интересно для БРИКС. Если взглянуть ещё шире, то можно предположить возможное включение в БРИКС Аргентины или Мексики", - сказал эксперт.
"Страны БРИКС могут лечь в основание нового, полицентричного мирового порядка, и в этой связи укрупнение группы, создание более комплексного консенсуса развивающихся стран позволяет эту задачу решить", - пояснил собеседник агентства.
Как заявил накануне на онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС Ван И, расширение организации поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире. МИД КНР также опубликовал совместное заявление глав МИД объединения по итогам встречи, где указано, что "министры поддержали процесс продвижения расширения БРИКС посредством обсуждений, подчеркнув необходимость определения соответствующих руководящих принципов, стандартов и процедур".