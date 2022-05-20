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Посольство Словакии в Киеве возобновило работу - РИА Новости, 20.05.2022
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Посольство Словакии в Киеве возобновило работу
Посольство Словакии в Киеве возобновило работу - РИА Новости, 20.05.2022
Посольство Словакии в Киеве возобновило работу
Со среды возобновило свою работу посольство Словакии в Киеве, которое в связи со спецоперацией было эвакуировано в начале марта, сообщил в перерыве заседания... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T18:39
2022-05-20T18:52
в мире
словакия
братислава
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Со среды возобновило свою работу посольство Словакии в Киеве, которое в связи со спецоперацией было эвакуировано в начале марта, сообщил в перерыве заседания правительства глава МИД Иван Корчок, выступление которого показал телеканал ТА3."С сегодняшнего дня мы обновляем деятельность посольства Словакии в Киеве, которое было эвакуировано в связи с военными действиями в начале марта в Ужгород. В составе посольства пока будут работать 4 сотрудника. В целях охраны дипмиссии вчера в Киев прибыла команда специалистов и полицейских из сил особого назначения", - сказал Корчок.По словам министра, ситуация на Украине остается по-прежнему напряженной, но власти Словакии посчитали политически важным присутствие дипломатов республики в Киеве. При этом Корчок выразил уверенность в том, что ситуация постепенно успокоится, и в Киев могут прибыть также члены семей дипломатов
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в мире, словакия, братислава, россия, великая отечественная война (1941-1945)
18:39 20.05.2022 (обновлено: 18:52 20.05.2022)
 
Посольство Словакии в Киеве возобновило работу

Иван Корчок: посольство Словакии в Киеве возобновило работу

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
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ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Со среды возобновило свою работу посольство Словакии в Киеве, которое в связи со спецоперацией было эвакуировано в начале марта, сообщил в перерыве заседания правительства глава МИД Иван Корчок, выступление которого показал телеканал ТА3.
"С сегодняшнего дня мы обновляем деятельность посольства Словакии в Киеве, которое было эвакуировано в связи с военными действиями в начале марта в Ужгород. В составе посольства пока будут работать 4 сотрудника. В целях охраны дипмиссии вчера в Киев прибыла команда специалистов и полицейских из сил особого назначения", - сказал Корчок.
Швейцарский флаг - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 13:01
Швейцария возобновит работу своего посольства в Киеве в ближайшие дни
По словам министра, ситуация на Украине остается по-прежнему напряженной, но власти Словакии посчитали политически важным присутствие дипломатов республики в Киеве. При этом Корчок выразил уверенность в том, что ситуация постепенно успокоится, и в Киев могут прибыть также члены семей дипломатов
 
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