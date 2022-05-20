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"Пусть говорят" вернется в эфир - РИА Новости, 20.05.2022
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"Пусть говорят" вернется в эфир
"Пусть говорят" вернется в эфир - РИА Новости, 20.05.2022
"Пусть говорят" вернется в эфир
Дмитрий Борисов рассказал, что в эфир Первого канала возвращается передача "Пусть говорят". Выпуски теперь будут выходить раз в неделю, по субботам. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T14:00
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шоубиз
знаменитости
пусть говорят
дмитрий борисов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Дмитрий Борисов рассказал, что в эфир Первого канала возвращается передача "Пусть говорят". Выпуски теперь будут выходить раз в неделю, по субботам.В программе "Доброе утро" он добавил, что всегда близко к сердцу принимает истории, рассказанные в студии.Первый выпуск "Пусть говорят" после перерыва пройдет в 21 мая.Ранее стало известно, что Николай Цискаридзе вновь появится на Первом канале в качестве ведущего.
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знаменитости, пусть говорят, дмитрий борисов, шоу-бизнес
14:00 20.05.2022
 
"Пусть говорят" вернется в эфир

"Пусть говорят" вернется в эфир 21 мая

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗапуск телеканала "Победа"
Запуск телеканала Победа - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Дмитрий Борисов рассказал, что в эфир Первого канала возвращается передача "Пусть говорят". Выпуски теперь будут выходить раз в неделю, по субботам.

"Мы постарались все самое лучшее сохранить в программе. Это же шоу про реальную жизнь. Люди видят на примере известных лиц и обычных людей модели поведения – как надо и как не надо делать для того, чтобы быть счастливыми", – рассказал Борисов.

В программе "Доброе утро" он добавил, что всегда близко к сердцу принимает истории, рассказанные в студии.

"Нельзя не пропускать это через себя, потому что, если не пропускаешь, не получается хороших эфиров. Но, если чересчур в это погружаться, то. конечно, можно сойти с ума. Количество историй в год – невероятное. Этот баланс надо сохранить", – заключил Дмитрий.

Первый выпуск "Пусть говорят" после перерыва пройдет в 21 мая.
Ранее стало известно, что Николай Цискаридзе вновь появится на Первом канале в качестве ведущего.
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