https://ria.ru/20220520/borisov-1789697011.html

"Пусть говорят" вернется в эфир

"Пусть говорят" вернется в эфир - РИА Новости, 20.05.2022

"Пусть говорят" вернется в эфир

Дмитрий Борисов рассказал, что в эфир Первого канала возвращается передача "Пусть говорят". Выпуски теперь будут выходить раз в неделю, по субботам. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T14:00

2022-05-20T14:00

2022-05-20T14:00

шоубиз

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пусть говорят

дмитрий борисов

шоу-бизнес

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Дмитрий Борисов рассказал, что в эфир Первого канала возвращается передача "Пусть говорят". Выпуски теперь будут выходить раз в неделю, по субботам.В программе "Доброе утро" он добавил, что всегда близко к сердцу принимает истории, рассказанные в студии.Первый выпуск "Пусть говорят" после перерыва пройдет в 21 мая.Ранее стало известно, что Николай Цискаридзе вновь появится на Первом канале в качестве ведущего.

https://ria.ru/20220520/volochkova-1789680455.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, пусть говорят, дмитрий борисов, шоу-бизнес