https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789685543.html

ВС России за десять лет стали использовать беспилотники в семь раз чаще

ВС России за десять лет стали использовать беспилотники в семь раз чаще - РИА Новости, 20.05.2022

ВС России за десять лет стали использовать беспилотники в семь раз чаще

Российские военные активно применяют беспилотники для решения широкого спектра задач, их полеты стали проходить в 7 раз чаще за 10 лет, заявил в пятницу министр РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:22

2022-05-20T12:22

2022-05-20T12:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сирия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские военные активно применяют беспилотники для решения широкого спектра задач, их полеты стали проходить в 7 раз чаще за 10 лет, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу."За последние 10 лет интенсивность их полётов возросла в 7 раз, годовой налёт - в 23 раза", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.Он уточнил, что с 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58 тысяч полётов, при этом общий налёт превысил 377 тысяч часов, отметил министр.

https://ria.ru/20220517/orlan-10-1788961383.html

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сирия

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Ольга Маркова

безопасность, россия, сирия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу