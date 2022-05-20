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ВС России за десять лет стали использовать беспилотники в семь раз чаще - РИА Новости, 20.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789685543.html
ВС России за десять лет стали использовать беспилотники в семь раз чаще
ВС России за десять лет стали использовать беспилотники в семь раз чаще - РИА Новости, 20.05.2022
ВС России за десять лет стали использовать беспилотники в семь раз чаще
Российские военные активно применяют беспилотники для решения широкого спектра задач, их полеты стали проходить в 7 раз чаще за 10 лет, заявил в пятницу министр РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:22
2022-05-20T12:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сирия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские военные активно применяют беспилотники для решения широкого спектра задач, их полеты стали проходить в 7 раз чаще за 10 лет, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу."За последние 10 лет интенсивность их полётов возросла в 7 раз, годовой налёт - в 23 раза", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.Он уточнил, что с 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58 тысяч полётов, при этом общий налёт превысил 377 тысяч часов, отметил министр.
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безопасность, россия, сирия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
12:22 20.05.2022 (обновлено: 12:27 20.05.2022)
 
ВС России за десять лет стали использовать беспилотники в семь раз чаще

Шойгу: российские военные за десять лет стали использовать беспилотники в семь раз чаще

© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник"
Новейший ударный беспилотник Охотник
© Министерство обороны РФ
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Новейший ударный беспилотник "Охотник"
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Российские военные активно применяют беспилотники для решения широкого спектра задач, их полеты стали проходить в 7 раз чаще за 10 лет, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"За последние 10 лет интенсивность их полётов возросла в 7 раз, годовой налёт - в 23 раза", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.
Он уточнил, что с 2015 года беспилотная авиация круглосуточно контролирует обстановку практически на всей территории Сирии. С начала сирийской операции выполнено более 58 тысяч полётов, при этом общий налёт превысил 377 тысяч часов, отметил министр.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСирияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
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