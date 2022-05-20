https://ria.ru/20220520/bayden-1789753058.html

Байден забыл имя президента Южной Кореи

Байден забыл имя президента Южной Кореи - РИА Новости, 20.05.2022

Байден забыл имя президента Южной Кореи

Президент США Джо Байден в своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее случайно неправильно назвал фамилию действующего южнокорейского... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T15:37

2022-05-20T15:37

2022-05-20T17:44

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден в своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее случайно неправильно назвал фамилию действующего южнокорейского президента Юн Сок Еля, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином, трансляция выступления велась Белым домом в Youtube.Американский лидер прибыл в Южную Корею для первого саммита с президентом Юн Сок Елем. Это первая остановка Байдена в азиатском турне, которое продлится до 24 мая, он также посетит Японию.Самолет Байдена Air Force One приземлился на авиабазе Осан в Пхентхэке, после американский президент направился на завод Samsung по производству микросхем в том же городе, где встретился с Юн Сок Елем. К лидерам стран присоединился и фактический глава "Самсунга" Ли Чжэ Ен, который зачитал вступительную речь, после чего перед собравшимися выступили и сами президенты.При этом на протяжении всего выступления до последнего момента американский президент несколько раз обращался к Юн Сок Елю и называл его имя правильно, в том числе и в приветственном слове.Это далеко не первая оговорка Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. В начале мая американский лидер назвал себя первым сенатором от штата Делавер.

https://ria.ru/20220503/bayden-1786699851.html

https://ria.ru/20220502/vred-1786507395.html

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япония

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