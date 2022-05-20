15:37 20.05.2022 (обновлено: 17:44 20.05.2022)
Байден забыл имя президента Южной Кореи
Президент США Джо Байден перепутал имена нового и старого президентов Южной Кореи
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден в своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее случайно неправильно назвал фамилию действующего южнокорейского президента Юн Сок Еля, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином, трансляция выступления велась Белым домом в Youtube.
Американский лидер прибыл в Южную Корею для первого саммита с президентом Юн Сок Елем. Это первая остановка Байдена в азиатском турне, которое продлится до 24 мая, он также посетит Японию.
Самолет Байдена Air Force One приземлился на авиабазе Осан в Пхентхэке, после американский президент направился на завод Samsung по производству микросхем в том же городе, где встретился с Юн Сок Елем. К лидерам стран присоединился и фактический глава "Самсунга" Ли Чжэ Ен, который зачитал вступительную речь, после чего перед собравшимися выступили и сами президенты.
"Большое вам всем спасибо, Вам, президент Мун… Юн, спасибо за все, что вы сделали", — сказал Байден в заключение своей речи. Президент в Южной Корее сменился после выборов в марте. Инаугурация Юн Сок Еля прошла 10 мая.
При этом на протяжении всего выступления до последнего момента американский президент несколько раз обращался к Юн Сок Елю и называл его имя правильно, в том числе и в приветственном слове.
Это далеко не первая оговорка Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. В начале мая американский лидер назвал себя первым сенатором от штата Делавер.