Рейтинг@Mail.ru
Байден забыл имя президента Южной Кореи - РИА Новости, 20.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220520/bayden-1789753058.html
Байден забыл имя президента Южной Кореи
Байден забыл имя президента Южной Кореи - РИА Новости, 20.05.2022
Байден забыл имя президента Южной Кореи
Президент США Джо Байден в своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее случайно неправильно назвал фамилию действующего южнокорейского... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T15:37
2022-05-20T17:44
юн сок ель
в мире
южная корея
samsung group
сша
япония
джо байден
ли чжэ ён
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768689702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16f7935858b2707ed643968c2de296a.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден в своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее случайно неправильно назвал фамилию действующего южнокорейского президента Юн Сок Еля, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином, трансляция выступления велась Белым домом в Youtube.Американский лидер прибыл в Южную Корею для первого саммита с президентом Юн Сок Елем. Это первая остановка Байдена в азиатском турне, которое продлится до 24 мая, он также посетит Японию.Самолет Байдена Air Force One приземлился на авиабазе Осан в Пхентхэке, после американский президент направился на завод Samsung по производству микросхем в том же городе, где встретился с Юн Сок Елем. К лидерам стран присоединился и фактический глава "Самсунга" Ли Чжэ Ен, который зачитал вступительную речь, после чего перед собравшимися выступили и сами президенты.При этом на протяжении всего выступления до последнего момента американский президент несколько раз обращался к Юн Сок Елю и называл его имя правильно, в том числе и в приветственном слове.Это далеко не первая оговорка Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. В начале мая американский лидер назвал себя первым сенатором от штата Делавер.
https://ria.ru/20220503/bayden-1786699851.html
https://ria.ru/20220502/vred-1786507395.html
южная корея
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768689702_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa52bf70118e172d73209b03c2c23d4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юн сок ель, в мире, южная корея, samsung group, сша, япония, джо байден, ли чжэ ён
15:37 20.05.2022 (обновлено: 17:44 20.05.2022)
 
Байден забыл имя президента Южной Кореи

Президент США Джо Байден перепутал имена нового и старого президентов Южной Кореи

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден в своей речи при посещении кампуса Samsung в Пхентхэке в Южной Корее случайно неправильно назвал фамилию действующего южнокорейского президента Юн Сок Еля, перепутав того с бывшим лидером страны Мун Чжэ Ином, трансляция выступления велась Белым домом в Youtube.
Американский лидер прибыл в Южную Корею для первого саммита с президентом Юн Сок Елем. Это первая остановка Байдена в азиатском турне, которое продлится до 24 мая, он также посетит Японию.
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации вокруг Украины в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
3 мая, 23:06
Байден забыл, кого США поддерживают в конфликте на Украине
Самолет Байдена Air Force One приземлился на авиабазе Осан в Пхентхэке, после американский президент направился на завод Samsung по производству микросхем в том же городе, где встретился с Юн Сок Елем. К лидерам стран присоединился и фактический глава "Самсунга" Ли Чжэ Ен, который зачитал вступительную речь, после чего перед собравшимися выступили и сами президенты.

"Большое вам всем спасибо, Вам, президент Мун… Юн, спасибо за все, что вы сделали", — сказал Байден в заключение своей речи. Президент в Южной Корее сменился после выборов в марте. Инаугурация Юн Сок Еля прошла 10 мая.

При этом на протяжении всего выступления до последнего момента американский президент несколько раз обращался к Юн Сок Елю и называл его имя правильно, в том числе и в приветственном слове.
Это далеко не первая оговорка Байдена. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. В начале мая американский лидер назвал себя первым сенатором от штата Делавер.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 02:07
Трамп: Байден причинил США больше вреда, чем "пять худших президентов"
 
Юн Сок ЕльВ миреЮжная КореяSamsung GroupСШАЯпонияДжо БайденЛи Чжэ Ён
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала