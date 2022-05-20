https://ria.ru/20220520/bayden-1789650016.html

СМИ: Байден может стать посредником на переговорах с Турцией по НАТО

СМИ: Байден может стать посредником на переговорах с Турцией по НАТО - РИА Новости, 20.05.2022

СМИ: Байден может стать посредником на переговорах с Турцией по НАТО

Президент США Джо Байден может выступить посредником для переговоров с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО, пишет в пятницу турецкая газета Milliyet... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:40

2022-05-20T09:40

2022-05-20T09:40

в мире

саули ниинисте

йенс столтенберг

швеция

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турция

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джо байден

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АНКАРА, 20 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден может выступить посредником для переговоров с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО, пишет в пятницу турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники в североатлантическом альянсе.Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО этим странам из-за их подходов к курдской проблеме. Как заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, Байден на данном этапе не планирует вступать в контакт со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары по поводу расширения НАТО."Источники в НАТО, информирующие Milliyet, обратили внимание на важность встреч президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, которые вели переговоры с США относительно их членства в альянсе, с президентом Джо Байденом. Собственно говоря, также упоминается возможность попытки Байдена выступить посредником", - пишет в своей статье аналитик Гюльденер Сонумут.По словам аналитика, точно так же необходимо посмотреть на результаты контактов министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне."Для того чтобы вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО рассматривался в Североатлантическом совете, решающее значение будут иметь шаги администрации Стокгольма, направленные на снятие опасений Турции. На самом деле Турция требует, чтобы союзники по НАТО и потенциальные кандидаты прислушивались к проблемам безопасности Турции и давали институциональные и конкретные ответы", - отмечает издание.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html

https://ria.ru/20220518/khorvatiya-1789351317.html

швеция

финляндия

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, саули ниинисте, йенс столтенберг, швеция, финляндия, турция, нато, джо байден, сша