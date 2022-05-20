09:51 20.05.2022 (обновлено: 10:57 20.05.2022)
В России задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба
ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ ведут задержанного, являющегося членом бандформирования Ш. Басаева и Э. Хаттаба
Сотрудники ФСБ ведут задержанного, являющегося членом бандформирования Ш. Басаева и Э. Хаттаба
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Оперативники задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили ФСБ и СК.
"В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Насыров в последнее время проживал в Карачаево-Черкесской Республике", — заявили, в частности, в Следственном комитете.
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По данным ФСБ, они участвовали во вторжении в августе 1999 года на территорию Ботлихского района Дагестана, в ходе которого погибли более 280 и были ранены свыше 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.
Задержанным вменяются три статьи УК России: "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
По информации Федеральной службы безопасности, следствие собрало "неопровержимую доказательную базу их участия в преступлении".
За последний год, учитывая нынешний случай, задержаны как минимум семь членов банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан. Розыск других террористов прошлых лет продолжается.
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Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Они беспрепятственно вошли в несколько населенных пунктов Ботлихского района Дагестана.
К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить радикалов из занятых мест и заставить их отступить обратно в Чечню.
Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и захватили селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.