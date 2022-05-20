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В России задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 20.05.2022
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В России задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба
В России задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 20.05.2022
В России задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба
Оперативники задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили ФСБ и СК. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T09:51
2022-05-20T10:57
россия
ставропольский край
республика дагестан
карачаево-черкесская республика (кчр)
нефтекумский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
криминал
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Оперативники задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили ФСБ и СК."В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Насыров в последнее время проживал в Карачаево-Черкесской Республике", — заявили, в частности, в Следственном комитете.По данным ФСБ, они участвовали во вторжении в августе 1999 года на территорию Ботлихского района Дагестана, в ходе которого погибли более 280 и были ранены свыше 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.Задержанным вменяются три статьи УК России: "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".По информации Федеральной службы безопасности, следствие собрало "неопровержимую доказательную базу их участия в преступлении".За последний год, учитывая нынешний случай, задержаны как минимум семь членов банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан. Розыск других террористов прошлых лет продолжается.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Они беспрепятственно вошли в несколько населенных пунктов Ботлихского района Дагестана.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить радикалов из занятых мест и заставить их отступить обратно в Чечню.Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и захватили селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
https://ria.ru/20211227/dopros-1765610721.html
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россия
ставропольский край
нефтекумский район
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россия, ставропольский край, республика дагестан, карачаево-черкесская республика (кчр), нефтекумский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), криминал, ботлихский район
09:51 20.05.2022 (обновлено: 10:57 20.05.2022)
 
В России задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ ведут задержанного, являющегося членом бандформирования Ш. Басаева и Э. Хаттаба
Сотрудники ФСБ ведут задержанного, являющегося членом бандформирования Ш. Басаева и Э. Хаттаба - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ ведут задержанного, являющегося членом бандформирования Ш. Басаева и Э. Хаттаба
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Оперативники задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили ФСБ и СК.
"В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Насыров в последнее время проживал в Карачаево-Черкесской Республике", — заявили, в частности, в Следственном комитете.
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По данным ФСБ, они участвовали во вторжении в августе 1999 года на территорию Ботлихского района Дагестана, в ходе которого погибли более 280 и были ранены свыше 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.
Задержанным вменяются три статьи УК России: "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
По информации Федеральной службы безопасности, следствие собрало "неопровержимую доказательную базу их участия в преступлении".
За последний год, учитывая нынешний случай, задержаны как минимум семь членов банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан. Розыск других террористов прошлых лет продолжается.
Сотрудники ФСБ задержали новых подозреваемых по делу о нападении на псковских десантников в Чечне
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Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Они беспрепятственно вошли в несколько населенных пунктов Ботлихского района Дагестана.
К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить радикалов из занятых мест и заставить их отступить обратно в Чечню.
Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и захватили селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.
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РоссияСтавропольский крайРеспублика ДагестанКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Нефтекумский районСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КриминалБотлихский район
 
 
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