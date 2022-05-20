https://ria.ru/20220520/banda-1789651558.html

В России задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба

В России задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба - РИА Новости, 20.05.2022

В России задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба

Оперативники задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили ФСБ и СК. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T09:51

2022-05-20T09:51

2022-05-20T10:57

россия

ставропольский край

республика дагестан

карачаево-черкесская республика (кчр)

нефтекумский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

криминал

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Оперативники задержали еще двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба по делу о нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили ФСБ и СК."В ходе следствия получены доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Насыров в последнее время проживал в Карачаево-Черкесской Республике", — заявили, в частности, в Следственном комитете.По данным ФСБ, они участвовали во вторжении в августе 1999 года на территорию Ботлихского района Дагестана, в ходе которого погибли более 280 и были ранены свыше 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.Задержанным вменяются три статьи УК России: "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".По информации Федеральной службы безопасности, следствие собрало "неопровержимую доказательную базу их участия в преступлении".За последний год, учитывая нынешний случай, задержаны как минимум семь членов банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан. Розыск других террористов прошлых лет продолжается.Вторжение боевиков в Дагестан из Чечни произошло в начале августа 1999 года, общая численность исламистов оценивается, по разным данным, в 400-1500 человек. Они беспрепятственно вошли в несколько населенных пунктов Ботлихского района Дагестана.К концу месяца военные, внутренние войска и добровольцы смогли выбить радикалов из занятых мест и заставить их отступить обратно в Чечню.Однако уже в сентябре исламисты вновь вторглись в Дагестан и захватили селения и господствующие высоты в Новолакском районе, оттуда их пришлось выдавливать в рамках еще одной масштабной операции. Одним из последствий этих акций стало начало Второй чеченской войны.

https://ria.ru/20211227/dopros-1765610721.html

https://ria.ru/20220420/zaderzhanie-1784449998.html

https://ria.ru/20220518/kadyrov-1789206896.html

россия

ставропольский край

нефтекумский район

ботлихский район

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ставропольский край, республика дагестан, карачаево-черкесская республика (кчр), нефтекумский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), криминал, ботлихский район