https://ria.ru/20220520/armiya-1789685363.html
В России создадут 12 новых воинских частей у западных границ
В России создадут 12 новых воинских частей у западных границ - РИА Новости, 20.05.2022
В России создадут 12 новых воинских частей у западных границ
Для ответа на угрозы у российских западных границ до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил в РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:21
2022-05-20T12:21
2022-05-20T18:39
армия
сергей шойгу
безопасность
европа
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Для ответа на угрозы у российских западных границ до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил в пятницу на коллегии Минобороны России министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.Как отметил Шойгу, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. В частности, интенсивность полетов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей."Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений", — сказал Шойгу.Он также отметил, что "проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники". "В этом году планируется получить более двух тысяч единиц таких образцов", — уточнил министр.По словам главы ведомства, контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25 процентов. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42 процента. Выполнено более трехсот боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа с начала года вырос на четыре процента.
https://ria.ru/20220520/more-1789638751.html
https://ria.ru/20220519/kirienko-1789601737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армия, сергей шойгу, безопасность, европа, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:21 20.05.2022 (обновлено: 18:39 20.05.2022)
В России создадут 12 новых воинских частей у западных границ
Глава Минобороны Шойгу: до конца года на западе России создадут 12 новых воинских частей
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Для ответа на угрозы у российских западных границ до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил в пятницу на коллегии Минобороны России министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Как отметил Шойгу, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. В частности, интенсивность полетов стратегической авиации США
в Европе
увеличилась в 15 раз, систематический характер приобрели заходы в Балтийское море
американских кораблей.
"Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений", — сказал Шойгу.
Он также отметил, что "проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники". "В этом году планируется получить более двух тысяч единиц таких образцов", — уточнил министр.
По словам главы ведомства, контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25 процентов. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42 процента. Выполнено более трехсот боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа с начала года вырос на четыре процента.