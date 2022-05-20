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В России создадут 12 новых воинских частей у западных границ - РИА Новости, 20.05.2022
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В России создадут 12 новых воинских частей у западных границ
В России создадут 12 новых воинских частей у западных границ - РИА Новости, 20.05.2022
В России создадут 12 новых воинских частей у западных границ
Для ответа на угрозы у российских западных границ до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил в РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:21
2022-05-20T18:39
армия
сергей шойгу
безопасность
европа
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Для ответа на угрозы у российских западных границ до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил в пятницу на коллегии Минобороны России министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.Как отметил Шойгу, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. В частности, интенсивность полетов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей."Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений", — сказал Шойгу.Он также отметил, что "проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники". "В этом году планируется получить более двух тысяч единиц таких образцов", — уточнил министр.По словам главы ведомства, контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25 процентов. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42 процента. Выполнено более трехсот боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа с начала года вырос на четыре процента.
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армия, сергей шойгу, безопасность, европа, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:21 20.05.2022 (обновлено: 18:39 20.05.2022)
 
В России создадут 12 новых воинских частей у западных границ

Глава Минобороны Шойгу: до конца года на западе России создадут 12 новых воинских частей

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС России на учениях
Военнослужащие ВС России на учениях - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС России на учениях. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Для ответа на угрозы у российских западных границ до конца 2022 года в Западном военном округе будут созданы 12 новых воинских частей и подразделений, сообщил в пятницу на коллегии Минобороны России министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Как отметил Шойгу, обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ. В частности, интенсивность полетов стратегической авиации США в Европе увеличилась в 15 раз, систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей.
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"Принимаем меры адекватного противодействия. В этих условиях активно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будут сформированы 12 воинских частей и подразделений", — сказал Шойгу.
Он также отметил, что "проводимые организационные мероприятия синхронизированы с поставкой в войска современного вооружения и военной техники". "В этом году планируется получить более двух тысяч единиц таких образцов", — уточнил министр.
По словам главы ведомства, контрольные проверки по итогам зимнего периода обучения показали качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом на 25 процентов. Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота возросла на 42 процента. Выполнено более трехсот боевых упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа с начала года вырос на четыре процента.
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