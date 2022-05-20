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Шойгу рассказал, что войска скоро получат стратегические беспилотники
Шойгу рассказал, что войска скоро получат стратегические беспилотники - РИА Новости, 20.05.2022
Шойгу рассказал, что войска скоро получат стратегические беспилотники
Стратегические беспилотники скоро будут поставлены в российские войска, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T12:18
2022-05-20T12:18
2022-05-20T12:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Стратегические беспилотники скоро будут поставлены в российские войска, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.Он отметил, что применение таких машин позволит сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники."На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения", - подчеркнул Шойгу.
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безопасность, россия, сергей шойгу
12:18 20.05.2022 (обновлено: 12:19 20.05.2022)
Шойгу рассказал, что войска скоро получат стратегические беспилотники
Шойгу: ожидается поставка в войска беспилотников, они позволят сберечь личный состав
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Стратегические беспилотники скоро будут поставлены в российские войска, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России
.
Он отметил, что применение таких машин позволит сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники.
"На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения", - подчеркнул Шойгу.