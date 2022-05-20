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Шойгу рассказал, что войска скоро получат стратегические беспилотники

Шойгу рассказал, что войска скоро получат стратегические беспилотники - РИА Новости, 20.05.2022

Шойгу рассказал, что войска скоро получат стратегические беспилотники

Стратегические беспилотники скоро будут поставлены в российские войска, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T12:18

2022-05-20T12:18

2022-05-20T12:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Стратегические беспилотники скоро будут поставлены в российские войска, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В ближайшей перспективе ожидается поставка стратегических беспилотников", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.Он отметил, что применение таких машин позволит сберечь лётный состав и значительно сократить затраты на решение разведывательных и огневых задач за счёт снижения расхода боеприпасов и ресурса авиатехники."На оснащение армии и флота продолжают поступать современные комплексы с беспилотными летательными аппаратами оперативного назначения", - подчеркнул Шойгу.

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2022

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безопасность, россия, сергей шойгу