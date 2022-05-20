https://ria.ru/20220520/arktika-1789668886.html

МИД: вступление Швеции и Финляндии в НАТО изменит сотрудничество в Арктике

МИД: вступление Швеции и Финляндии в НАТО изменит сотрудничество в Арктике - РИА Новости, 20.05.2022

МИД: вступление Швеции и Финляндии в НАТО изменит сотрудничество в Арктике

Вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике, заявил посол по особым поручениям МИД России,... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T11:09

2022-05-20T11:09

2022-05-20T11:10

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике, заявил посол по особым поручениям МИД России, председателя комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Мы при этом также, очевидно, должны понимать, что изменение военно-политического статуса стран, конечно же, может внести определенные коррективы в развитие сотрудничества в высоких широтах. Какими они будут - покажет время. Вопрос о вступлении или невступлении Финляндии и Швеции в Северо-атлантический альянс надо рассматривать, в том числе, под углом, насколько это будет содействовать укреплению доверия между арктическими странами, общественными институтами", - сказал Корчунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Финляндия и Швеция ранее передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Турция позже заявила, что не может сказать "да" вступлению в НАТО этим странам из-за их подходов к курдской проблеме. Как заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, президент Джо Байден на данном этапе не планирует вступать в контакт со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в свете озабоченностей Анкары по поводу расширения НАТО.

https://ria.ru/20220520/mid-1789662641.html

швеция

финляндия

турция

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в мире, йенс столтенберг, джейк салливан, джо байден, швеция, финляндия, турция, нато