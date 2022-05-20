https://ria.ru/20220520/arest-1789662225.html
Суд продлил домашний арест вдовы рэпера Энди Картрайта
Суд продлил домашний арест вдовы рэпера Энди Картрайта - РИА Новости, 20.05.2022
Суд продлил домашний арест вдовы рэпера Энди Картрайта
Смольнинский районный суд продлил на полгода срок домашнего ареста вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве и расчленении, сообщили... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:41
2022-05-20T10:41
2022-05-20T10:41
россия
происшествия
санкт-петербург
энди картрайт
санкт-петербургский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Смольнинский районный суд продлил на полгода срок домашнего ареста вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве и расчленении, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Арест продлен на шесть месяцев, это стандартный срок", - сказала собеседница агентства.В начале мая Смольнинский райсуд зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего".Обвинение полагает, что Кохал решила убить мужа "из личных неприязненных отношений", для чего приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство Юшко. Тот через какое-то время скончался, а супруга "умышленно не оказала ему помощь".Согласно фабуле обвинения, с 24 июля по 29 июля Кохал, желая скрыть преступление, при помощи ножа и пилы-ножовки расчленила тело Юшко на 15 частей. При этом женщина, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей".Кохал вину не признает и просит рассмотреть ее дело с участием присяжных. Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.Большую часть следствия обвиняемая провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест.
https://ria.ru/20211216/kartrayt-1764083778.html
https://ria.ru/20220110/ubiystvo-1767167415.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, санкт-петербург, энди картрайт, санкт-петербургский городской суд
Суд продлил домашний арест вдовы рэпера Энди Картрайта
Домашний арест вдовы рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве, продлили на полгода
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Смольнинский районный суд продлил на полгода срок домашнего ареста вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве и расчленении, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Арест продлен на шесть месяцев, это стандартный срок", - сказала собеседница агентства.
В начале мая Смольнинский райсуд зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта
(Александр Юшко). Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего".
Обвинение полагает, что Кохал решила убить мужа "из личных неприязненных отношений", для чего приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство Юшко. Тот через какое-то время скончался, а супруга "умышленно не оказала ему помощь".
Согласно фабуле обвинения, с 24 июля по 29 июля Кохал, желая скрыть преступление, при помощи ножа и пилы-ножовки расчленила тело Юшко на 15 частей. При этом женщина, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей".
Кохал вину не признает и просит рассмотреть ее дело с участием присяжных. Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.
Большую часть следствия обвиняемая провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд
перевел Кохал под домашний арест.