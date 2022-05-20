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Суд продлил домашний арест вдовы рэпера Энди Картрайта - РИА Новости, 20.05.2022
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Суд продлил домашний арест вдовы рэпера Энди Картрайта
Суд продлил домашний арест вдовы рэпера Энди Картрайта - РИА Новости, 20.05.2022
Суд продлил домашний арест вдовы рэпера Энди Картрайта
Смольнинский районный суд продлил на полгода срок домашнего ареста вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве и расчленении, сообщили... РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:41
2022-05-20T10:41
россия
происшествия
санкт-петербург
энди картрайт
санкт-петербургский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Смольнинский районный суд продлил на полгода срок домашнего ареста вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве и расчленении, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Арест продлен на шесть месяцев, это стандартный срок", - сказала собеседница агентства.В начале мая Смольнинский райсуд зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего".Обвинение полагает, что Кохал решила убить мужа "из личных неприязненных отношений", для чего приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство Юшко. Тот через какое-то время скончался, а супруга "умышленно не оказала ему помощь".Согласно фабуле обвинения, с 24 июля по 29 июля Кохал, желая скрыть преступление, при помощи ножа и пилы-ножовки расчленила тело Юшко на 15 частей. При этом женщина, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей".Кохал вину не признает и просит рассмотреть ее дело с участием присяжных. Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.Большую часть следствия обвиняемая провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест.
https://ria.ru/20211216/kartrayt-1764083778.html
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россия, происшествия, санкт-петербург, энди картрайт, санкт-петербургский городской суд
10:41 20.05.2022
 
Суд продлил домашний арест вдовы рэпера Энди Картрайта

Домашний арест вдовы рэпера Картрайта, обвиняемой в его убийстве, продлили на полгода

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Смольнинский районный суд продлил на полгода срок домашнего ареста вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве и расчленении, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Арест продлен на шесть месяцев, это стандартный срок", - сказала собеседница агентства.
Рэпер Энди Картрайт - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 16:44
Уголовное дело тещи убитого рэпера Картрайта прекратили
В начале мая Смольнинский райсуд зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего".
Обвинение полагает, что Кохал решила убить мужа "из личных неприязненных отношений", для чего приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство Юшко. Тот через какое-то время скончался, а супруга "умышленно не оказала ему помощь".
Согласно фабуле обвинения, с 24 июля по 29 июля Кохал, желая скрыть преступление, при помощи ножа и пилы-ножовки расчленила тело Юшко на 15 частей. При этом женщина, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей".
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 14:14
В Петербурге завершили следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта
Кохал вину не признает и просит рассмотреть ее дело с участием присяжных. Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.
Большую часть следствия обвиняемая провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест.
 
РоссияПроисшествияСанкт-ПетербургЭнди КартрайтСанкт-Петербургский городской суд
 
 
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