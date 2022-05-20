https://ria.ru/20220520/arest-1789662225.html

Суд продлил домашний арест вдовы рэпера Энди Картрайта

Суд продлил домашний арест вдовы рэпера Энди Картрайта - РИА Новости, 20.05.2022

Суд продлил домашний арест вдовы рэпера Энди Картрайта

Смольнинский районный суд продлил на полгода срок домашнего ареста вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве и расчленении, сообщили... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:41

2022-05-20T10:41

2022-05-20T10:41

россия

происшествия

санкт-петербург

энди картрайт

санкт-петербургский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Смольнинский районный суд продлил на полгода срок домашнего ареста вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, обвиняемой в его убийстве и расчленении, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Арест продлен на шесть месяцев, это стандартный срок", - сказала собеседница агентства.В начале мая Смольнинский райсуд зарегистрировал уголовное дело об убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Кохал обвиняется по статьям "убийство" и "надругательство над телом умершего".Обвинение полагает, что Кохал решила убить мужа "из личных неприязненных отношений", для чего приобрела препарат "НовоРапид ФлексПен" и обманом ввела лекарство Юшко. Тот через какое-то время скончался, а супруга "умышленно не оказала ему помощь".Согласно фабуле обвинения, с 24 июля по 29 июля Кохал, желая скрыть преступление, при помощи ножа и пилы-ножовки расчленила тело Юшко на 15 частей. При этом женщина, по мнению следствия, надругалась над телом, "причинив Юшко посмертные повреждения в виде фрагментации внутренних органов и мягких тканей".Кохал вину не признает и просит рассмотреть ее дело с участием присяжных. Ее задержали 31 июля 2020 года после того, как в их с мужем квартире на Невском проспекте нашли фрагменты тела Картрайта, расфасованные по пяти пакетам. Сама Кохал утверждает, что Юшко умер своей смертью - якобы от передозировки наркотиков, а она хотела представить все так, будто рэпер пропал.Большую часть следствия обвиняемая провела в СИЗО. В минувшем октябре Санкт-Петербургский городской суд перевел Кохал под домашний арест.

https://ria.ru/20211216/kartrayt-1764083778.html

https://ria.ru/20220110/ubiystvo-1767167415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, энди картрайт, санкт-петербургский городской суд