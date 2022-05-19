https://ria.ru/20220519/voyna-1789370715.html

Экс-генсек НАТО предупредил Байдена о риске "катастрофической войны"

Экс-генсек НАТО предупредил Байдена о риске "катастрофической войны" - РИА Новости, 19.05.2022

Экс-генсек НАТО предупредил Байдена о риске "катастрофической войны"

Президенту США Джо Байдену следует активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может начаться "новая... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T04:47

2022-05-19T04:47

2022-05-19T16:51

карл бильдт

в мире

сша

иран

тегеран (город)

корпус стражей исламской революции

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789386137_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2d8582df8dcd40236f1dec51a4c95c43.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может начаться "новая катастрофическая война", заявили в совместной статье для Washington Post экс-генсек НАТО Хавьер Солана и бывший премьер Швеции Карл Бильдт.Политики отметили, что действия американских властей, такие как признание Корпуса стражей Исламской Революции террористами или решение сената США включить в ядерную сделку вопросы, не связанные с атомной программой, почти наверняка сорвут восстановление соглашения. При этом европейские союзники Вашингтона, наоборот, прикладывают все усилия для дипломатического урегулирования на всем протяжении переговоров с 2015 года.Они напомнили об опыте переговоров Запада с Советским Союзом по вопросу контроля над вооружениями, подчеркнув, что США и их союзники шли на это ради собственной национальной безопасности, а не из-за желания поддержать руководство СССР или наладить отношения с Москвой. По мнению политиков, в переговорах по ядерной сделке с Тегераном Запад должен придерживаться такой же логики."Байден должен всерьез задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, и отыскать путь вперед — а иначе мы ввяжемся в еще один непрошеный конфликт", — заключили Солана и Бильдт.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще во время седьмого, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам представителя Тегерана Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный" и призвал Исламскую Республику относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры приостановились. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211210/iran-1763113639.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775763930.html

сша

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

карл бильдт, в мире, сша, иран, тегеран (город), корпус стражей исламской революции, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, нед прайс, джо байден, хавьер солано, евросоюз