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Экс-генсек НАТО предупредил Байдена о риске "катастрофической войны" - РИА Новости, 19.05.2022
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Экс-генсек НАТО предупредил Байдена о риске "катастрофической войны"
Экс-генсек НАТО предупредил Байдена о риске "катастрофической войны" - РИА Новости, 19.05.2022
Экс-генсек НАТО предупредил Байдена о риске "катастрофической войны"
Президенту США Джо Байдену следует активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может начаться "новая... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T04:47
2022-05-19T16:51
карл бильдт
в мире
сша
иран
тегеран (город)
корпус стражей исламской революции
мид ирана
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может начаться "новая катастрофическая война", заявили в совместной статье для Washington Post экс-генсек НАТО Хавьер Солана и бывший премьер Швеции Карл Бильдт.Политики отметили, что действия американских властей, такие как признание Корпуса стражей Исламской Революции террористами или решение сената США включить в ядерную сделку вопросы, не связанные с атомной программой, почти наверняка сорвут восстановление соглашения. При этом европейские союзники Вашингтона, наоборот, прикладывают все усилия для дипломатического урегулирования на всем протяжении переговоров с 2015 года.Они напомнили об опыте переговоров Запада с Советским Союзом по вопросу контроля над вооружениями, подчеркнув, что США и их союзники шли на это ради собственной национальной безопасности, а не из-за желания поддержать руководство СССР или наладить отношения с Москвой. По мнению политиков, в переговорах по ядерной сделке с Тегераном Запад должен придерживаться такой же логики."Байден должен всерьез задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, и отыскать путь вперед — а иначе мы ввяжемся в еще один непрошеный конфликт", — заключили Солана и Бильдт.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще во время седьмого, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам представителя Тегерана Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный" и призвал Исламскую Республику относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры приостановились. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211210/iran-1763113639.html
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сша
иран
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карл бильдт, в мире, сша, иран, тегеран (город), корпус стражей исламской революции, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, нед прайс, джо байден, хавьер солано, евросоюз
04:47 19.05.2022 (обновлено: 16:51 19.05.2022)
 
Экс-генсек НАТО предупредил Байдена о риске "катастрофической войны"

Экс-генсек НАТО Солана и экс-премьер Швеции Бильдт: позиция Байдена по Ирану грозит войной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана
Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может начаться "новая катастрофическая война", заявили в совместной статье для Washington Post экс-генсек НАТО Хавьер Солана и бывший премьер Швеции Карл Бильдт.
Политики отметили, что действия американских властей, такие как признание Корпуса стражей Исламской Революции террористами или решение сената США включить в ядерную сделку вопросы, не связанные с атомной программой, почти наверняка сорвут восстановление соглашения. При этом европейские союзники Вашингтона, наоборот, прикладывают все усилия для дипломатического урегулирования на всем протяжении переговоров с 2015 года.

"Теперь европейцы <...> снова стали локомотивом переговорных усилий в надежде положить конец ядерному кризису и избежать новой катастрофической войны на Ближнем Востоке. Поэтому вызывает недоумение то обстоятельство, что, заявив на выборах о возвращении к ядерной сделке и пообещав, что "Америка вернулась", Байден до сих пор мешкает с дипломатией, которую столь решительно поддерживают его союзники", — пишут Солана и Бильдт.

Они напомнили об опыте переговоров Запада с Советским Союзом по вопросу контроля над вооружениями, подчеркнув, что США и их союзники шли на это ради собственной национальной безопасности, а не из-за желания поддержать руководство СССР или наладить отношения с Москвой. По мнению политиков, в переговорах по ядерной сделке с Тегераном Запад должен придерживаться такой же логики.
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"Байден должен всерьез задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, и отыскать путь вперед — а иначе мы ввяжемся в еще один непрошеный конфликт", — заключили Солана и Бильдт.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще во время седьмого, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам представителя Тегерана Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель Госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный" и призвал Исламскую Республику относиться к вопросу серьезно. С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры приостановились. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Карл БильдтВ миреСШАИранТегеран (город)Корпус стражей исламской революцииМИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампНед ПрайсДжо БайденХавьер СоланоЕвросоюз
 
 
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