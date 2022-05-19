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В Турции рассказали, что США готовят России с помощью расширения НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
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В Турции рассказали, что США готовят России с помощью расширения НАТО
В Турции рассказали, что США готовят России с помощью расширения НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
В Турции рассказали, что США готовят России с помощью расширения НАТО
Пытаясь сделать Швецию и Финляндию членами НАТО, США желает спровоцировать военный конфликт с Россией, но вето Турции на расширение альянса мешает Вашингтону... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T01:58
2022-05-19T02:02
в мире
турция
швеция
финляндия
нато
недим шенер
сша
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пытаясь сделать Швецию и Финляндию членами НАТО, США желает спровоцировать военный конфликт с Россией, но вето Турции на расширение альянса мешает Вашингтону реализовать эти планы, заявил журналист Недим Шенер в колонке для Hürriyet.По мнению обозревателя, политика Соединенных Штатов направлена на усиление своей роли глобального гегемона в современном мире, а самым значимом союзником Вашингтона на этом пути выступает Великобритания.При этом журналист отметил, что именно Анкара может помешать планам США устроить глобальный конфликт."Если Турция скажет "нет" членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, и прежде всего для самих Швеции и Финляндии. Блокировка вступления этих государств в НАТО будет означать, что игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, будет сорвана", — заключил Шенер.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220518/khorvatiya-1789351317.html
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в мире, турция, швеция, финляндия, нато, недим шенер, сша, великобритания
01:58 19.05.2022 (обновлено: 02:02 19.05.2022)
 
В Турции рассказали, что США готовят России с помощью расширения НАТО

Журналист Шенер: США хотят развязать войну с Россией членством Швеции и Финляндии в НАТО

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пытаясь сделать Швецию и Финляндию членами НАТО, США желает спровоцировать военный конфликт с Россией, но вето Турции на расширение альянса мешает Вашингтону реализовать эти планы, заявил журналист Недим Шенер в колонке для Hürriyet.
По мнению обозревателя, политика Соединенных Штатов направлена на усиление своей роли глобального гегемона в современном мире, а самым значимом союзником Вашингтона на этом пути выступает Великобритания.
"Они заручились поддержкой некоторых стран Евросоюза, прежде всего Германии, хотя и с трудом. Рассчитывают расширить сферу влияния НАТО и ослабить Россию, втянув ее в конфликт. Поэтому после Украины выложили карту Финляндии и Швеции. Хотят, чтобы две страны, которые до сих пор были известны своим нейтралитетом на международной арене, стали членами военного альянса", — объяснил Шенер.
При этом журналист отметил, что именно Анкара может помешать планам США устроить глобальный конфликт.
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"Если Турция скажет "нет" членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, и прежде всего для самих Швеции и Финляндии. Блокировка вступления этих государств в НАТО будет означать, что игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, будет сорвана", — заключил Шенер.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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