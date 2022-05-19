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В Турции рассказали, что США готовят России с помощью расширения НАТО

В Турции рассказали, что США готовят России с помощью расширения НАТО - РИА Новости, 19.05.2022

В Турции рассказали, что США готовят России с помощью расширения НАТО

Пытаясь сделать Швецию и Финляндию членами НАТО, США желает спровоцировать военный конфликт с Россией, но вето Турции на расширение альянса мешает Вашингтону... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T01:58

2022-05-19T01:58

2022-05-19T02:02

в мире

турция

швеция

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Пытаясь сделать Швецию и Финляндию членами НАТО, США желает спровоцировать военный конфликт с Россией, но вето Турции на расширение альянса мешает Вашингтону реализовать эти планы, заявил журналист Недим Шенер в колонке для Hürriyet.По мнению обозревателя, политика Соединенных Штатов направлена на усиление своей роли глобального гегемона в современном мире, а самым значимом союзником Вашингтона на этом пути выступает Великобритания.При этом журналист отметил, что именно Анкара может помешать планам США устроить глобальный конфликт."Если Турция скажет "нет" членству двух стран в НАТО и наложит вето, то сделает важный шаг для всего мира, и прежде всего для самих Швеции и Финляндии. Блокировка вступления этих государств в НАТО будет означать, что игра Америки, которая стремится разжечь большой конфликт, спровоцировав в том числе Россию, будет сорвана", — заключил Шенер.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220518/khorvatiya-1789351317.html

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

турция

швеция

финляндия

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в мире, турция, швеция, финляндия, нато, недим шенер, сша, великобритания