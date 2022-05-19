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Шольц признал правоту Макрона в вопросе сроков вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 19.05.2022
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Шольц признал правоту Макрона в вопросе сроков вступления Украины в ЕС
Шольц признал правоту Макрона в вопросе сроков вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 19.05.2022
Шольц признал правоту Макрона в вопросе сроков вступления Украины в ЕС
Процесс принятия Украины в Евросоюз будет долгим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:01
2022-05-19T18:07
в мире
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
украина
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франция
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Процесс принятия Украины в Евросоюз будет долгим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге.Как отметил политик, Еврокомиссия в конце июня вынесет свою оценку по вопросу вступления Украины.Президент Франции Эммануэль Макрон 9 мая заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять не один год или даже десятилетие.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее украинский лидер сообщил, что передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Десятого мая Киев передал вторую заполненную часть анкеты-опросника.Двенадцатого мая первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил о смене позиции России по вопросу членства Украины в ЕС. Он отметил, что она теперь похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.
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в мире, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, украина, киев, франция, еврокомиссия, оон, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
17:01 19.05.2022 (обновлено: 18:07 19.05.2022)
 
Шольц признал правоту Макрона в вопросе сроков вступления Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в Евросоюз затянется на годы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Процесс принятия Украины в Евросоюз будет долгим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге.
Как отметил политик, Еврокомиссия в конце июня вынесет свою оценку по вопросу вступления Украины.

"Одновременно с этим мы признаем: Макрон прав, указывая, что процесс вступления — это не вопрос нескольких месяцев или лет", — сказал канцлер.

Президент Франции Эммануэль Макрон 9 мая заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять не один год или даже десятилетие.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее украинский лидер сообщил, что передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Десятого мая Киев передал вторую заполненную часть анкеты-опросника.
Двенадцатого мая первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил о смене позиции России по вопросу членства Украины в ЕС. Он отметил, что она теперь похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.
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