https://ria.ru/20220519/ukraina-1789532550.html

Шольц признал правоту Макрона в вопросе сроков вступления Украины в ЕС

Шольц признал правоту Макрона в вопросе сроков вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 19.05.2022

Шольц признал правоту Макрона в вопросе сроков вступления Украины в ЕС

Процесс принятия Украины в Евросоюз будет долгим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:01

2022-05-19T17:01

2022-05-19T18:07

в мире

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

украина

киев

франция

еврокомиссия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Процесс принятия Украины в Евросоюз будет долгим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге.Как отметил политик, Еврокомиссия в конце июня вынесет свою оценку по вопросу вступления Украины.Президент Франции Эммануэль Макрон 9 мая заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять не один год или даже десятилетие.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Владимиру Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. Она подчеркнула, что передаваемый документ является "базой для дискуссий в предстоящие месяцы". Позднее украинский лидер сообщил, что передал главе представительства Европейского союза на Украине Мати Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника. Десятого мая Киев передал вторую заполненную часть анкеты-опросника.Двенадцатого мая первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил о смене позиции России по вопросу членства Украины в ЕС. Он отметил, что она теперь похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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