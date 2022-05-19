https://ria.ru/20220519/ukraina-1789462281.html

Bloomberg назвал трех человек, не дающих остановить украинский кризис

Bloomberg назвал трех человек, не дающих остановить украинский кризис - РИА Новости, 19.05.2022

Bloomberg назвал трех человек, не дающих остановить украинский кризис

Британские политики мешают дипломатическому урегулированию украинского кризиса, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:02

2022-05-19T14:02

2022-05-19T14:42

в мире

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Британские политики мешают дипломатическому урегулированию украинского кризиса, пишет агентство Bloomberg.Репутация Джонсона, как напоминает издание, серьезно пострадала из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.При этом высокопоставленные члены правительства Соединенного Королевства "воюют только на расстоянии"."Трасс и Уоллес напоминают кричащих с трибун футбольных болельщиков, а не глав двух министерств серьезной страны", — процитировал автор статьи коллегу по Bloomberg Макса Хастингса.Тем не менее даже в случае ухода Джонсона с поста ничего не изменится, так как его соратники своей воинственной риторикой не уступают премьер-министру, считает обозреватель.В заключение он призвал Украину "быть начеку с такими британскими друзьями".В начале мая Джонсон во время видеообращения к украинским парламентариям пообещал предоставить новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Киева станут законной целью вооруженных сил. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220412/ukraina-1783146914.html

https://ria.ru/20220508/pomosch-1787505234.html

https://ria.ru/20220505/dzhonson-1786876379.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, борис джонсон, лиз трасс, бен уоллес, сша, россия, украина, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии