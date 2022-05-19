https://ria.ru/20220519/ukraina-1789462281.html
Bloomberg назвал трех человек, не дающих остановить украинский кризис
Bloomberg назвал трех человек, не дающих остановить украинский кризис - РИА Новости, 19.05.2022
Bloomberg назвал трех человек, не дающих остановить украинский кризис
Британские политики мешают дипломатическому урегулированию украинского кризиса, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:02
2022-05-19T14:02
2022-05-19T14:42
в мире
борис джонсон
лиз трасс
бен уоллес
сша
россия
украина
нато
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Британские политики мешают дипломатическому урегулированию украинского кризиса, пишет агентство Bloomberg.Репутация Джонсона, как напоминает издание, серьезно пострадала из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.При этом высокопоставленные члены правительства Соединенного Королевства "воюют только на расстоянии"."Трасс и Уоллес напоминают кричащих с трибун футбольных болельщиков, а не глав двух министерств серьезной страны", — процитировал автор статьи коллегу по Bloomberg Макса Хастингса.Тем не менее даже в случае ухода Джонсона с поста ничего не изменится, так как его соратники своей воинственной риторикой не уступают премьер-министру, считает обозреватель.В заключение он призвал Украину "быть начеку с такими британскими друзьями".В начале мая Джонсон во время видеообращения к украинским парламентариям пообещал предоставить новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Киева станут законной целью вооруженных сил. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220412/ukraina-1783146914.html
https://ria.ru/20220508/pomosch-1787505234.html
https://ria.ru/20220505/dzhonson-1786876379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борис джонсон, лиз трасс, бен уоллес, сша, россия, украина, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:02 19.05.2022 (обновлено: 14:42 19.05.2022)
Bloomberg назвал трех человек, не дающих остановить украинский кризис
Bloomberg: Джонсон, Трасс и Уоллес мешают урегулированию украинского кризиса
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Британские политики мешают дипломатическому урегулированию украинского кризиса, пишет агентство Bloomberg.
"Премьер-министр Борис Джонсон, глава МИД Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес пытаются с помощью конфликта на Украине поднять свои рейтинги", — говорится в публикации.
Репутация Джонсона, как напоминает издание, серьезно пострадала из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.
При этом высокопоставленные члены правительства Соединенного Королевства "воюют только на расстоянии".
"Трасс и Уоллес напоминают кричащих с трибун футбольных болельщиков, а не глав двух министерств серьезной страны", — процитировал автор статьи коллегу по Bloomberg Макса Хастингса.
Тем не менее даже в случае ухода Джонсона с поста ничего не изменится, так как его соратники своей воинственной риторикой не уступают премьер-министру, считает обозреватель.
В заключение он призвал Украину "быть начеку с такими британскими друзьями".
В начале мая Джонсон во время видеообращения к украинским парламентариям пообещал предоставить новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов фунтов, в том числе радары, дроны с большой грузоподъемностью и приборы ночного видения.
Россия ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Киева станут законной целью вооруженных сил. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".