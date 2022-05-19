https://ria.ru/20220519/ukraina-1789396055.html

Бойцы украинской теробороны сдались в плен под Камышевахой

Бойцы украинской теробороны сдались в плен под Камышевахой - РИА Новости, 19.05.2022

Бойцы украинской теробороны сдались в плен под Камышевахой

Бойцы украинской территориальной обороны, отправленные на передовую, сдались в плен под Камышевахой после того, как были брошены своим командованием на... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:40

2022-05-19T10:40

2022-05-19T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

попасная

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 19 мая - РИА Новости. Бойцы украинской территориальной обороны, отправленные на передовую, сдались в плен под Камышевахой после того, как были брошены своим командованием на произвол.Ранее командир шестого отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных заявил, что бои идут за поселок Камышеваха к северу от города Попасная в Луганской народной республике."Сначала было 40 человек, наших старших лейтенантов, сержантов взяли в плен. Потом мы остались без командования, нас поставили сюда на точки и сказали охранять территорию. Мы окапывались, потом дожди, мы в грязи, нам ни воды, ничего не приносили, мы из болота пили воду, к нам пришла российская армия и мы сразу сдались", - рассказал журналистам добровольно сложивший оружие Иван Василенко из Полтавы.Он рассказал, что состоял в подразделении территориальной обороны, которое должно было нести службу на блокпостах в Днепропетровской области, но было брошено к линии фронта под Попасную в Донбасс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

попасная

украина

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Нас кинули просто на произвол" – Бойцы украинской теробороны сдались в плен под Камышевахой Бойцы украинской территориальной обороны, отправленные на передовую, сдались в плен под Камышевахой после того, как были брошены своим командованием на произвол. 2022-05-19T10:40 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, попасная, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины