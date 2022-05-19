https://ria.ru/20220519/torgovlya-1789592464.html

Торговый оборот России с Индией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном растет

Торговый оборот России с Индией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном растет - РИА Новости, 19.05.2022

Торговый оборот России с Индией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном растет

Торговый оборот России с Индией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном продолжает расти впечатляющими темпами, несмотря на сложности в общемировых отношениях,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:57

2022-05-19T20:57

2022-05-19T20:58

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

экономика

технологии

азербайджан

индия

казахстан

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Торговый оборот России с Индией, Ираном, Азербайджаном и Казахстаном продолжает расти впечатляющими темпами, несмотря на сложности в общемировых отношениях, заявил вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Станислав Георгиевский."Положительная динамика торговли ключевых стран-партнеров, которые расположены вдоль транспортного коридора "Север-Юг" — это повод воспользоваться ситуацией и привлечь регуляторов всех заинтересованных стран к тому, чтобы устранить барьеры, которые мешают воспользоваться уникальными преимуществами этого логистического пути", - сказал Георгиевский в ходе XIII Международного экономического саммита "Россия – исламский мир: KAZANSUMMIT 2022" на сессии "Международный транспортный коридор "Север-Юг": торговля, логистика, инвестиции. Новые возможности и перспективы в новом мире".По его мнению, во взаимоотношениях с партнерами важно проработать три вопроса. Первый — логистическая связанность, чтобы бизнесу было удобно пользоваться транспортными коридорами, было много погранпереходов, было завершено строительство железной дороги, были сняты бюрократические барьеры и так далее. Второй вопрос — связанность финансовой системы, поскольку любая торговля должна обеспечиваться быстрыми и эффективными платежами и востребованными финансовыми инструментами. Третий — взаимодействие с партнерами."Я имею ввиду, что для устранения барьеров в торговых отношениях нужно вести предметные переговоры. И Российский экспортный центр активно работает в этом направлении: у нас действует российско-иранская площадка, мы планируем мероприятия в Индии, работаем с коллегами из Казахстана и Азербайджана. Решение всех этих вопросов поможет нарастить российский экспорт и сделать логистический коридор "Север-Юг" еще более востребованным и эффективным", — считает вице-президент РЭЦ.

https://ria.ru/20220427/rets-1785809292.html

азербайджан

индия

казахстан

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), экономика, технологии, азербайджан, индия, казахстан