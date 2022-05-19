https://ria.ru/20220519/torgovlya-1789428571.html
Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Казахстаном вырос на 34,5 процента
Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Казахстаном вырос на 34,5 процента - РИА Новости, 19.05.2022
Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Казахстаном вырос на 34,5 процента
Внешнеторговый оборот Оренбургской области с Казахстаном по итогам 2021 года увеличился на 34,5% и достиг 364,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:27
2022-05-19T12:27
2022-05-19T12:27
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
казахстан
экономика
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ОРЕНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Оренбургской области с Казахстаном по итогам 2021 года увеличился на 34,5% и достиг 364,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.По объему внешней торговли Казахстан занимает третье место среди стран - торговых партнеров Оренбуржья, уступая лишь США и Белоруссии.Такие данные губернатор Оренбургской области Денис Паслер озвучил на встрече с генеральным консулом Казахстана в Астрахани Таубалды Умбетбаевым, посвященной перспективам российско-казахстанского приграничного сотрудничества.По итогам 2021 года около 30,5% всего экспорта Оренбуржья в Казахстан составляла продукция ТЭК. Существенную долю в структуре экспорта также занимают продовольственные товары – подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, яйца. Кроме того, в Казахстан экспортируются чёрные металлы, минеральные товары, механическое оборудование и устройства.Из Казахстана в Оренбургскую область поставлялись минералы, металлы, машиностроительная продукция, продовольственные товары - пшеница твёрдых сортов, кукуруза, подсолнечник, чай, кондитерские изделия, фрукты.Помимо торговых отношений, Оренбуржье и Казахстан проводят совместные исследования по восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, в рамках международного форума "Евразия Global" развивают гуманитарное сотрудничество с казахстанскими молодыми лидерами и волонтерами.АО "Национальная Компания "Казахстан темир жолы" разработала план мероприятий по ускорению доставки грузов контейнерными поездами по маршруту Китай–Европа–Китай через станцию Илецк I, на которой в этом году запланированы работы по модернизации и строительству железнодорожных путей. Сотрудничество в транспортно-логистической сфере позволит нарастить объемы перевозок, сократить сроки доставки грузов, снизить тарифы и расширить штат работников станции, отмечается в сообщении.На 2022 год запланировано согласование и подписание дорожных карт по реализации Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между правительством Оренбургской области и акиматами Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей Казахстана на 2022-2024 годы, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211001/orenburg-1752642095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, денис паслер, казахстан, экономика
ОРЕНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Оренбургской области с Казахстаном по итогам 2021 года увеличился на 34,5% и достиг 364,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.
По объему внешней торговли Казахстан
занимает третье место среди стран - торговых партнеров Оренбуржья, уступая лишь США
и Белоруссии
.
Такие данные губернатор Оренбургской области Денис Паслер
озвучил на встрече с генеральным консулом Казахстана в Астрахани
Таубалды Умбетбаевым, посвященной перспективам российско-казахстанского приграничного сотрудничества.
"Республика Казахстан - важный торговый партнёр Оренбургской области. В прошлом году экспорт наших товаров вырос на 32,6% и достиг 302 миллионов долларов, импорт из Казахстана увеличился на 44,6% и составил 62,6 миллионов долларов. В Оренбургской области выпускается продукция высокого качества, отвечающая самым современным требованиям. Уверен, она будет востребована жителями Казахстана и в дальнейшем", – привели в пресс-службе слова Паслера на встрече.
По итогам 2021 года около 30,5% всего экспорта Оренбуржья в Казахстан составляла продукция ТЭК. Существенную долю в структуре экспорта также занимают продовольственные товары – подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, яйца. Кроме того, в Казахстан экспортируются чёрные металлы, минеральные товары, механическое оборудование и устройства.
Из Казахстана в Оренбургскую область поставлялись минералы, металлы, машиностроительная продукция, продовольственные товары - пшеница твёрдых сортов, кукуруза, подсолнечник, чай, кондитерские изделия, фрукты.
Помимо торговых отношений, Оренбуржье и Казахстан проводят совместные исследования по восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал
, в рамках международного форума "Евразия Global" развивают гуманитарное сотрудничество с казахстанскими молодыми лидерами и волонтерами.
АО "Национальная Компания "Казахстан темир жолы" разработала план мероприятий по ускорению доставки грузов контейнерными поездами по маршруту Китай–Европа–Китай через станцию Илецк I, на которой в этом году запланированы работы по модернизации и строительству железнодорожных путей. Сотрудничество в транспортно-логистической сфере позволит нарастить объемы перевозок, сократить сроки доставки грузов, снизить тарифы и расширить штат работников станции, отмечается в сообщении.
На 2022 год запланировано согласование и подписание дорожных карт по реализации Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между правительством Оренбургской области и акиматами Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей
Казахстана на 2022-2024 годы, добавили в пресс-службе.