Рейтинг@Mail.ru
Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Казахстаном вырос на 34,5 процента - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20220519/torgovlya-1789428571.html
Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Казахстаном вырос на 34,5 процента
Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Казахстаном вырос на 34,5 процента - РИА Новости, 19.05.2022
Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Казахстаном вырос на 34,5 процента
Внешнеторговый оборот Оренбургской области с Казахстаном по итогам 2021 года увеличился на 34,5% и достиг 364,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:27
2022-05-19T12:27
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
казахстан
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_54ffdfa0886c3108e83422bb9b74790a.jpg
ОРЕНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Оренбургской области с Казахстаном по итогам 2021 года увеличился на 34,5% и достиг 364,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.По объему внешней торговли Казахстан занимает третье место среди стран - торговых партнеров Оренбуржья, уступая лишь США и Белоруссии.Такие данные губернатор Оренбургской области Денис Паслер озвучил на встрече с генеральным консулом Казахстана в Астрахани Таубалды Умбетбаевым, посвященной перспективам российско-казахстанского приграничного сотрудничества.По итогам 2021 года около 30,5% всего экспорта Оренбуржья в Казахстан составляла продукция ТЭК. Существенную долю в структуре экспорта также занимают продовольственные товары – подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, яйца. Кроме того, в Казахстан экспортируются чёрные металлы, минеральные товары, механическое оборудование и устройства.Из Казахстана в Оренбургскую область поставлялись минералы, металлы, машиностроительная продукция, продовольственные товары - пшеница твёрдых сортов, кукуруза, подсолнечник, чай, кондитерские изделия, фрукты.Помимо торговых отношений, Оренбуржье и Казахстан проводят совместные исследования по восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, в рамках международного форума "Евразия Global" развивают гуманитарное сотрудничество с казахстанскими молодыми лидерами и волонтерами.АО "Национальная Компания "Казахстан темир жолы" разработала план мероприятий по ускорению доставки грузов контейнерными поездами по маршруту Китай–Европа–Китай через станцию Илецк I, на которой в этом году запланированы работы по модернизации и строительству железнодорожных путей. Сотрудничество в транспортно-логистической сфере позволит нарастить объемы перевозок, сократить сроки доставки грузов, снизить тарифы и расширить штат работников станции, отмечается в сообщении.На 2022 год запланировано согласование и подписание дорожных карт по реализации Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между правительством Оренбургской области и акиматами Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей Казахстана на 2022-2024 годы, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211001/orenburg-1752642095.html
https://ria.ru/20211214/pasler-1763722906.html
оренбургская область
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147761/39/1477613935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eb21c74f97e56daa71e695ece9dba71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбургская область, денис паслер, казахстан, экономика
12:27 19.05.2022
 

Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Казахстаном вырос на 34,5 процента

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Оренбургской области с Казахстаном по итогам 2021 года увеличился на 34,5% и достиг 364,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.
По объему внешней торговли Казахстан занимает третье место среди стран - торговых партнеров Оренбуржья, уступая лишь США и Белоруссии.
Такие данные губернатор Оренбургской области Денис Паслер озвучил на встрече с генеральным консулом Казахстана в Астрахани Таубалды Умбетбаевым, посвященной перспективам российско-казахстанского приграничного сотрудничества.
"Республика Казахстан - важный торговый партнёр Оренбургской области. В прошлом году экспорт наших товаров вырос на 32,6% и достиг 302 миллионов долларов, импорт из Казахстана увеличился на 44,6% и составил 62,6 миллионов долларов. В Оренбургской области выпускается продукция высокого качества, отвечающая самым современным требованиям. Уверен, она будет востребована жителями Казахстана и в дальнейшем", – привели в пресс-службе слова Паслера на встрече.
По итогам 2021 года около 30,5% всего экспорта Оренбуржья в Казахстан составляла продукция ТЭК. Существенную долю в структуре экспорта также занимают продовольственные товары – подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, яйца. Кроме того, в Казахстан экспортируются чёрные металлы, минеральные товары, механическое оборудование и устройства.
Форум сотрудничества Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября 2021, 12:36Оренбургская область
Оренбург готов принять XVIII Форум сотрудничества Казахстана и России
Из Казахстана в Оренбургскую область поставлялись минералы, металлы, машиностроительная продукция, продовольственные товары - пшеница твёрдых сортов, кукуруза, подсолнечник, чай, кондитерские изделия, фрукты.
Помимо торговых отношений, Оренбуржье и Казахстан проводят совместные исследования по восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, в рамках международного форума "Евразия Global" развивают гуманитарное сотрудничество с казахстанскими молодыми лидерами и волонтерами.
АО "Национальная Компания "Казахстан темир жолы" разработала план мероприятий по ускорению доставки грузов контейнерными поездами по маршруту Китай–Европа–Китай через станцию Илецк I, на которой в этом году запланированы работы по модернизации и строительству железнодорожных путей. Сотрудничество в транспортно-логистической сфере позволит нарастить объемы перевозок, сократить сроки доставки грузов, снизить тарифы и расширить штат работников станции, отмечается в сообщении.
На 2022 год запланировано согласование и подписание дорожных карт по реализации Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между правительством Оренбургской области и акиматами Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей Казахстана на 2022-2024 годы, добавили в пресс-службе.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 18:40Оренбургская область
Денис Паслер: рост доходов оренбуржцев – один из важнейших приоритетов
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерКазахстанЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала