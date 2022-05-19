https://ria.ru/20220519/torgovlya-1789428571.html

Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Казахстаном вырос на 34,5 процента

Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Казахстаном вырос на 34,5 процента - РИА Новости, 19.05.2022

Внешнеторговый оборот Оренбуржья с Казахстаном вырос на 34,5 процента

Внешнеторговый оборот Оренбургской области с Казахстаном по итогам 2021 года увеличился на 34,5% и достиг 364,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:27

2022-05-19T12:27

2022-05-19T12:27

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

казахстан

экономика

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ОРЕНБУРГ, 19 мая – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Оренбургской области с Казахстаном по итогам 2021 года увеличился на 34,5% и достиг 364,6 миллиона долларов, сообщает пресс-служба губернатора Оренбургской области.По объему внешней торговли Казахстан занимает третье место среди стран - торговых партнеров Оренбуржья, уступая лишь США и Белоруссии.Такие данные губернатор Оренбургской области Денис Паслер озвучил на встрече с генеральным консулом Казахстана в Астрахани Таубалды Умбетбаевым, посвященной перспективам российско-казахстанского приграничного сотрудничества.По итогам 2021 года около 30,5% всего экспорта Оренбуржья в Казахстан составляла продукция ТЭК. Существенную долю в структуре экспорта также занимают продовольственные товары – подсолнечное масло, злаки, мясо, мука, яйца. Кроме того, в Казахстан экспортируются чёрные металлы, минеральные товары, механическое оборудование и устройства.Из Казахстана в Оренбургскую область поставлялись минералы, металлы, машиностроительная продукция, продовольственные товары - пшеница твёрдых сортов, кукуруза, подсолнечник, чай, кондитерские изделия, фрукты.Помимо торговых отношений, Оренбуржье и Казахстан проводят совместные исследования по восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, в рамках международного форума "Евразия Global" развивают гуманитарное сотрудничество с казахстанскими молодыми лидерами и волонтерами.АО "Национальная Компания "Казахстан темир жолы" разработала план мероприятий по ускорению доставки грузов контейнерными поездами по маршруту Китай–Европа–Китай через станцию Илецк I, на которой в этом году запланированы работы по модернизации и строительству железнодорожных путей. Сотрудничество в транспортно-логистической сфере позволит нарастить объемы перевозок, сократить сроки доставки грузов, снизить тарифы и расширить штат работников станции, отмечается в сообщении.На 2022 год запланировано согласование и подписание дорожных карт по реализации Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве между правительством Оренбургской области и акиматами Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей Казахстана на 2022-2024 годы, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211001/orenburg-1752642095.html

https://ria.ru/20211214/pasler-1763722906.html

оренбургская область

казахстан

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Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, казахстан, экономика