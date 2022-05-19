https://ria.ru/20220519/thurman-1789464542.html
Ума Турман сыграет в одном фильме с дочерью
Ума Турман сыграет в одном фильме с дочерью - РИА Новости, 19.05.2022
Ума Турман сыграет в одном фильме с дочерью
Ума Турман сыграет в комедийном триллере ("Комната убийств") с дочерью Майей Хоук, сообщает The Hoolywood Reporter. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:24
2022-05-19T15:24
2022-05-19T15:24
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ума Турман сыграет в комедийном триллере ("Комната убийств") с дочерью Майей Хоук, сообщает The Hoolywood Reporter. Они впервые снимаются вместе.В центре сюжета — киллер (Джо Манганьелло), его босс (Сэмюэл Л. Джексон) и арт-дилер (Турман). Они придумали схему по отмыванию денег, но что-то пошло не так, как планировали сообщники. Неожиданно для них самих, за одну ночь наемный убийца превращается в героя из мира современного искусства.Кого сыграет Майя, в статье The Hoolywood Reporter не уточняется. Широкая аудитория давно знакома с молодой актрисой. Она исполнила одну из главных ролей в сериале "Очень странные дела" и появилась в картине Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". Когда состоится премьера триллера с Турман и ее дочерью, пока не объявлялось.
https://ria.ru/20220519/cruise-1789398760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, ума турман, квентин тарантино
Ума Турман сыграет в одном фильме с дочерью
Ума Турман впервые сыграет в одном фильме с дочерью Майей Хоук
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости.
Ума Турман сыграет в комедийном триллере ("Комната убийств") с дочерью Майей Хоук, сообщает
The Hoolywood Reporter.
Они впервые снимаются вместе.
В центре сюжета — киллер (Джо Манганьелло), его босс (Сэмюэл Л. Джексон) и арт-дилер (Турман). Они придумали схему по отмыванию денег, но что-то пошло не так, как планировали сообщники. Неожиданно для них самих, за одну ночь наемный убийца превращается в героя из мира современного искусства.
Кого сыграет Майя, в статье The Hoolywood Reporter не уточняется. Широкая аудитория давно знакома с молодой актрисой. Она исполнила одну из главных ролей в сериале "Очень странные дела" и появилась в картине Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".
Когда состоится премьера триллера с Турман и ее дочерью, пока не объявлялось.