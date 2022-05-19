https://ria.ru/20220519/thurman-1789464542.html

Ума Турман сыграет в одном фильме с дочерью

Ума Турман сыграет в одном фильме с дочерью - РИА Новости, 19.05.2022

Ума Турман сыграет в одном фильме с дочерью

Ума Турман сыграет в комедийном триллере ("Комната убийств") с дочерью Майей Хоук, сообщает The Hoolywood Reporter. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:24

2022-05-19T15:24

2022-05-19T15:24

культура

новости культуры

кино и сериалы

ума турман

квентин тарантино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789458835_0:0:1129:636_1920x0_80_0_0_e7b1d7a187e31584f3247f2867ffc7ab.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ума Турман сыграет в комедийном триллере ("Комната убийств") с дочерью Майей Хоук, сообщает The Hoolywood Reporter. Они впервые снимаются вместе.В центре сюжета — киллер (Джо Манганьелло), его босс (Сэмюэл Л. Джексон) и арт-дилер (Турман). Они придумали схему по отмыванию денег, но что-то пошло не так, как планировали сообщники. Неожиданно для них самих, за одну ночь наемный убийца превращается в героя из мира современного искусства.Кого сыграет Майя, в статье The Hoolywood Reporter не уточняется. Широкая аудитория давно знакома с молодой актрисой. Она исполнила одну из главных ролей в сериале "Очень странные дела" и появилась в картине Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". Когда состоится премьера триллера с Турман и ее дочерью, пока не объявлялось.

https://ria.ru/20220519/cruise-1789398760.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, ума турман, квентин тарантино