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Суд в Москве заочно арестовал Соболь*, Гимади, Волкова и Жданова - РИА Новости, 19.05.2022
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Суд в Москве заочно арестовал Соболь*, Гимади, Волкова и Жданова
Суд в Москве заочно арестовал Соболь*, Гимади, Волкова и Жданова - РИА Новости, 19.05.2022
Суд в Москве заочно арестовал Соболь*, Гимади, Волкова и Жданова
Басманный суд Москвы заочно выдал санкции на арест экс-юристов ФБК** Любовь Соболь* и Вячеслава Гимади, а также Леонида Волкова - экс-руководителя "Штабы... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:16
2022-05-19T13:27
происшествия
москва
иван жданов
алексей навальный
фонд борьбы с коррупцией
любовь соболь
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкции на арест экс-юристов ФБК** Любовь Соболь* и Вячеслава Гимади, а также Леонида Волкова - экс-руководителя "Штабы Навального"***, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Также суд заочно арестовал бывшего директора ФБК** Ивана Жданова.По данным суда, Соболь* и Гимади вменяется часть 3 статьи 282.1 (создание и участие в экстремистской организации), Соболь* и Волкову - четыре эпизода крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), Жданову - создание и руководство экстремистским сообществом (часть 1 статьи 282.1), создание НКО, призывающей граждан к отказу от гражданских обязанностей и противоправной деятельности (часть 2 статьи 239), сборе средств для финансирования экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3), крупном мошенничестве.СК РФ завел уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Алексея Навального, Волкова и Жданова. Навальный отбывает срок в колонии по делу о хищении средств у компании "Ив Роше", а также получил 9 лет за мошенничество и неуважение к суду.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована решением суда*** Организация признана в России экстремистской
https://ria.ru/20220414/sobol-1783518270.html
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происшествия, москва, иван жданов, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь
13:16 19.05.2022 (обновлено: 13:27 19.05.2022)
 
Суд в Москве заочно арестовал Соболь*, Гимади, Волкова и Жданова

Басманный суд Москвы заочно выдал санкции на арест Соболь, Гимади, Волкова и Жданова

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкции на арест экс-юристов ФБК** Любовь Соболь* и Вячеслава Гимади, а также Леонида Волкова - экс-руководителя "Штабы Навального"***, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 13:59
Суд ужесточил приговор Любови Соболь
Также суд заочно арестовал бывшего директора ФБК** Ивана Жданова.
По данным суда, Соболь* и Гимади вменяется часть 3 статьи 282.1 (создание и участие в экстремистской организации), Соболь* и Волкову - четыре эпизода крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), Жданову - создание и руководство экстремистским сообществом (часть 1 статьи 282.1), создание НКО, призывающей граждан к отказу от гражданских обязанностей и противоправной деятельности (часть 2 статьи 239), сборе средств для финансирования экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3), крупном мошенничестве.
СК РФ завел уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Алексея Навального, Волкова и Жданова. Навальный отбывает срок в колонии по делу о хищении средств у компании "Ив Роше", а также получил 9 лет за мошенничество и неуважение к суду.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована решением суда
*** Организация признана в России экстремистской
Любовь Соболь* - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 21:42
Минюст включил Любовь Соболь* и еще шесть человек в реестр СМИ-иноагентов
 
ПроисшествияМоскваИван ЖдановАлексей НавальныйФонд борьбы с коррупциейЛюбовь Соболь
 
 
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