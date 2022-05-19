https://ria.ru/20220519/sud-1789447951.html

Суд в Москве заочно арестовал Соболь*, Гимади, Волкова и Жданова

Суд в Москве заочно арестовал Соболь*, Гимади, Волкова и Жданова - РИА Новости, 19.05.2022

Суд в Москве заочно арестовал Соболь*, Гимади, Волкова и Жданова

Басманный суд Москвы заочно выдал санкции на арест экс-юристов ФБК** Любовь Соболь* и Вячеслава Гимади, а также Леонида Волкова - экс-руководителя "Штабы... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:16

2022-05-19T13:16

2022-05-19T13:27

происшествия

москва

иван жданов

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

любовь соболь

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкции на арест экс-юристов ФБК** Любовь Соболь* и Вячеслава Гимади, а также Леонида Волкова - экс-руководителя "Штабы Навального"***, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова."Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Также суд заочно арестовал бывшего директора ФБК** Ивана Жданова.По данным суда, Соболь* и Гимади вменяется часть 3 статьи 282.1 (создание и участие в экстремистской организации), Соболь* и Волкову - четыре эпизода крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), Жданову - создание и руководство экстремистским сообществом (часть 1 статьи 282.1), создание НКО, призывающей граждан к отказу от гражданских обязанностей и противоправной деятельности (часть 2 статьи 239), сборе средств для финансирования экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3), крупном мошенничестве.СК РФ завел уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Алексея Навального, Волкова и Жданова. Навальный отбывает срок в колонии по делу о хищении средств у компании "Ив Роше", а также получил 9 лет за мошенничество и неуважение к суду.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована решением суда*** Организация признана в России экстремистской

https://ria.ru/20220414/sobol-1783518270.html

https://ria.ru/20220506/inoagenty-1787318424.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, иван жданов, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, любовь соболь