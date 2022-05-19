13:16 19.05.2022 (обновлено: 13:27 19.05.2022)
Суд в Москве заочно арестовал Соболь*, Гимади, Волкова и Жданова
Басманный суд Москвы заочно выдал санкции на арест Соболь, Гимади, Волкова и Жданова
Судейский молоток. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкции на арест экс-юристов ФБК** Любовь Соболь* и Вячеслава Гимади, а также Леонида Волкова - экс-руководителя "Штабы Навального"***, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
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Также суд заочно арестовал бывшего директора ФБК** Ивана Жданова.
По данным суда, Соболь* и Гимади вменяется часть 3 статьи 282.1 (создание и участие в экстремистской организации), Соболь* и Волкову - четыре эпизода крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), Жданову - создание и руководство экстремистским сообществом (часть 1 статьи 282.1), создание НКО, призывающей граждан к отказу от гражданских обязанностей и противоправной деятельности (часть 2 статьи 239), сборе средств для финансирования экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3), крупном мошенничестве.
СК РФ завел уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Алексея Навального, Волкова и Жданова. Навальный отбывает срок в колонии по делу о хищении средств у компании "Ив Роше", а также получил 9 лет за мошенничество и неуважение к суду.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована решением суда
*** Организация признана в России экстремистской